2026 میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ: فی یونٹ 3.04 روپے کا فیصلہ
وزارتِ طاقت نے نیترا کو درخواست جمع کروائی ہے جس میں اکتوبر سے دسمبر 2026 تک فی یونٹ بجلی کی قیمت میں 3.04 روپے کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔
وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے نئی فیول ایڈجسٹمنٹ پلان کے تحت تین ماہ کے لیے فی یونٹ 3.04 روپے کی بڑھوتی کی اجازت کی درخواست دائر کی ہے، جس کے نتیجے میں صارفین پر اضافی بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔ 24NewsHD TV نے جمعہ کی شام کی اطلاع دی ہے کہ وزیرِ اعظم کی صدارت میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس منصوبے کو منظوری دی گئی ہے، جس کے بعد پاور ڈویژن نے قومی الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی ( نیترا) سے منظوری کے لیے درخواست جمع کروائی ہے۔
بجلی کے نرخوں میں تبدیلی کی تفصیلات اور میکانزم
پاور ڈویژن کی جانب سے جمع کروائی گئی درخواست میں اکتوبر 2026 سے دسمبر 2026 تک عائد ہونے والے یکساں فیول ایڈجسٹمنٹ کی تجویز رکھی گئی ہے، جو کہ مستقبلیہ ماہانہ بنیادوں پر لاگو ہوگی تاکہ ایندھن کے اخراجات میں ہونے والے اتار چڑھاؤ کا احاطہ کیا جا سکے۔ نیترا کے ذرائع کے مطابق، تجویز کردہ فی یونٹ 3.04 روپے کی شرح ستمبر 2026 کے فیول ایڈجسٹمنٹ کے ریٹ سے 67 پیسے زیادہ ہے، جو کہ موجودہ ماہ کی سطح سے قابلِ ذکر اضافہ ظاہر کرتا ہے۔Also readPakistan weighs additional 500,000 tons of wheat imports for 2026-27
درخواست میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اکتوبر 2026 کے لیے اضافی 2.88 روپے فی یونٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ نومبر 2026 کے لیے تخمینہ لگایا گیا اضافی فیول ایڈجسٹمنٹ 92 پیسے فی یونٹ ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حکومتی منصوبہ بندی تینوں ماہ کے لیے یکساں نہیں بلکہ ہر مہینے کی ضروریات کے مطابق متغیر ہے۔
حکومتی پالیسی اور سابقہ اعلان میں تضاد
حکومت کی جانب سے اب متعارف کرائی گئی شرح میں یہ تبدیلی اس پیشگی اعلان کے مقابلے میں قابلِ غور ہے جس میں وزارتِ طاقت نے کہا تھا کہ تین ماہ کی مدت کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ کو فی یونٹ 83 پیسے تک محدود رکھا جائے گا، لیکن اب پیش کی گئی درخواست اس حد سے کہیں زیادہ بلند ہے جو کہ اسٹیٹمنٹ میں دی گئی ضمانت کے خلاف ظاہر ہوتی ہے۔
وزارتِ طاقت نے نیترا کو دائر کردہ درخواست میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ اضافہ صرف فیول کے اجزاء پر مبنی ہے، جس کا مقصد بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس کے لیے استعمال ہونے والے ایندھن کے عالمی اور مقامی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کو منظم کرنا ہے تاکہ بجلی کی سپلائی میں کوئی خلل نہ پڑے اور کھاتیداروں کو باقاعدہ بل موصول ہوتے رہیں۔
صارفین پر اثرات اور آنے والے اقدامات
اس نئے فیول ایڈجسٹمنٹ پلان کے لاگو ہونے سے عام شہریوں اور صنعتی صارفین پر مالی بوجھ میں اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ ریٹ ستمبر 2026 کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہے، جو کہ فی یونٹ 67 پیسے کا اضافہ ظاہر کرتا ہے اور مستقبل کے مہینوں میں بھی یہ رجحان برقرار رہنے کا خدشہ ہے۔
نیترا اب اس درخواست کا جائزہ لے گی اور اس حوالے سے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز سے رائے لی جائے گی، جس کے بعد حتمی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا، جبکہ پاور ڈویژن کی جانب سے جمع کروائی گئی معلومات کے مطابق یہ فیصلہ بجلی کی پیداوار کے اخراجات میں ہونے والے تبدیلیوں کا جواب دینے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ صنعتی اور گھریلو دونوں سطحوں پر بجلی کی فراہمی کو مستحکم رکھا جا سکے۔
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