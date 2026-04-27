2026 میں اسرائیل کے لیے جنگ کا سال ہوسکتا ہے، آرمی چیف کی خبرداری

اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال ضمیر نے خبردار کیا ہے کہ سال 2026 اسرائیل کے لیے مختلف محاذوں پر جنگ کا سال ہوسکتا ہے۔ انہوں نے فوج کی استعداد بڑھانے اور فوجی قوت میں اضافہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
اسرائیل ی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال ضمیر نے ایک اہم بیان میں خبردار کیا ہے کہ سال 2026 اسرائیل کے لیے متعدد محاذوں پر جنگ کا سال ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اکتوبر 2023 سے اسرائیل ی فوج مسلسل ایک پیچیدہ اور وسیع پیمانے پر جنگ ی مہم میں مصروف ہے، اور یہ مہم جاری رہنے کا امکان ہے۔ جنرل ضمیر نے اس بات پر خاص زور دیا کہ اسرائیل ی فوج کو اپنے آپریشنل کاموں کو مؤثر طریقے سے انجام دینے اور بڑھتے ہوئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے مزید اہلکاروں اور جنگ جوؤں کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو درپیش بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں اور خطرات کے پیش نظر، اسرائیل کے لیے فوج ی قوت میں اضافہ کرنا ناگزیر ہے۔ آرمی چیف نے واضح طور پر بتایا کہ اسرائیل کو مستقبل میں فوج کی استعداد بڑھانے کے لیے مسلسل سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے اور اسرائیل کو مختلف سیکیورٹی چیلنجز کا بیک وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان چیلنجز میں ایران کی جانب سے بڑھتا ہوا خطرہ، لبنان کی سرحد پر کشیدگی، غزہ کی پٹی میں جاری تنازعہ اور شام میں موجود مختلف عناصر شامل ہیں۔ جنرل ضمیر نے تاکید کی کہ ان تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے فوج کو تیار رہنا اور اپنی صلاحیتوں کو مسلسل اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج کی تیاری کا مطلب صرف جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا حصول نہیں ہے، بلکہ اہلکاروں کی تربیت اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانا بھی شامل ہے۔ اسرائیل ی آرمی چیف کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات میں مسلسل تناؤ موجود ہے اور دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے اسرائیل کو اپنی سیکیورٹی کے لیے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے، لیکن انہوں نے ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے پر بھی زور دیا ہے۔ دوسری جانب، ایران کا موقف ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کا حق رکھتا ہے اور وہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ اس صورتحال میں، اسرائیل کے لیے فوج ی تیاری اور اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنا انتہائی اہم ہو گیا ہے۔ جنرل ضمیر کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل مستقبل میں کسی بھی ممکنہ جنگ کے لیے تیار ہے اور وہ اپنی بقا اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ایران میں جان فدا مہم میں تقریباً 3 کروڑ سے زائد شہریوں نے خود کو رجسٹر کروا لیا ہے، جو کہ اس ملک میں موجود شدید جذبات اور جنگ کے لیے تیاری کا ثبوت ہے۔ جبکہ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کو اس خطے میں سبکی کا سامنا ہے اور ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ نہیں دیکھ رہا، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے.
اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال ضمیر نے ایک اہم بیان میں خبردار کیا ہے کہ سال 2026 اسرائیل کے لیے متعدد محاذوں پر جنگ کا سال ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اکتوبر 2023 سے اسرائیلی فوج مسلسل ایک پیچیدہ اور وسیع پیمانے پر جنگی مہم میں مصروف ہے، اور یہ مہم جاری رہنے کا امکان ہے۔ جنرل ضمیر نے اس بات پر خاص زور دیا کہ اسرائیلی فوج کو اپنے آپریشنل کاموں کو مؤثر طریقے سے انجام دینے اور بڑھتے ہوئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے مزید اہلکاروں اور جنگجوؤں کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو درپیش بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں اور خطرات کے پیش نظر، اسرائیل کے لیے فوجی قوت میں اضافہ کرنا ناگزیر ہے۔ آرمی چیف نے واضح طور پر بتایا کہ اسرائیل کو مستقبل میں فوج کی استعداد بڑھانے کے لیے مسلسل سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے اور اسرائیل کو مختلف سیکیورٹی چیلنجز کا بیک وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان چیلنجز میں ایران کی جانب سے بڑھتا ہوا خطرہ، لبنان کی سرحد پر کشیدگی، غزہ کی پٹی میں جاری تنازعہ اور شام میں موجود مختلف عناصر شامل ہیں۔ جنرل ضمیر نے تاکید کی کہ ان تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے فوج کو تیار رہنا اور اپنی صلاحیتوں کو مسلسل اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج کی تیاری کا مطلب صرف جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا حصول نہیں ہے، بلکہ اہلکاروں کی تربیت اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانا بھی شامل ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات میں مسلسل تناؤ موجود ہے اور دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے اسرائیل کو اپنی سیکیورٹی کے لیے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے، لیکن انہوں نے ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے پر بھی زور دیا ہے۔ دوسری جانب، ایران کا موقف ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کا حق رکھتا ہے اور وہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ اس صورتحال میں، اسرائیل کے لیے فوجی تیاری اور اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنا انتہائی اہم ہو گیا ہے۔ جنرل ضمیر کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل مستقبل میں کسی بھی ممکنہ جنگ کے لیے تیار ہے اور وہ اپنی بقا اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ایران میں جان فدا مہم میں تقریباً 3 کروڑ سے زائد شہریوں نے خود کو رجسٹر کروا لیا ہے، جو کہ اس ملک میں موجود شدید جذبات اور جنگ کے لیے تیاری کا ثبوت ہے۔ جبکہ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کو اس خطے میں سبکی کا سامنا ہے اور ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ نہیں دیکھ رہا، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
