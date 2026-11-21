2026 پاکستانی ڈرامے: ٹی آر پی، یوٹیوب ویوز اور عالمی ناظرین کی بڑھتی دلچسپی
2026 میں کئی پاکستانی ڈراموں نے بہترین ٹی آر پی اور یوٹیوب ویوز حاصل کیے۔ محبت، سائبر کرائم اور عدالتی کہانیوں نے ناظرین میں خاصی بحث چھیڑ دی۔
2026 پاکستانی ڈراموں کے لیے خاصا سرگرم سال رہا، جس میں کئی ڈراموں نے بہترین ٹی آر پی حاصل کی اور عالمی ناظرین کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کرائی۔ اس دوران محبت، خاندانی مسائل، سائبر کرائم، عدالتی جدوجہد اور قبائلی تنازعات پر مبنی متعدد کہانیاں ناظرین میں مقبول رہیں۔ خبر کے مطابق 8 ڈرامے خاص طور پر زیر بحث رہے، جن میں سے سات اپنی آخری قسط تک پہنچ چکے ہیں۔
دوسری طرف 21 نومبر 2026 تک عمیرہ احمد کا تحریر کردہ ڈراما 'درِ نجات' نشر ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے میں ہانیہ عامر نے ڈاکٹر آئرہ اور بلال عباس خان نے کامیار کا کردار ادا کیا ہے۔ دونوں اداکار پہلی مرتبہ ایک ساتھ اسکرین پر نظر آئے، اور پہلی قسط کے بعد ہی ان کی جوڑی ناظرین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔Also readHistoric for Pakistan as BoP wins prestigious Asia-wide SME Finance Innovation Award
ڈراموں کی کہانیاں اور مرکزی کردار
ڈرامے 'درِ نجات' کی کہانی میں بلال عباس خان کی انٹری سائبر ٹرک اور منفرد انداز کے ساتھ ہوئی، جس کے بعد تقریباً چار ماہ تک ناظرین کردار اور کہانی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے رہے۔ رادین شاہ کے تحریر کردہ اور مصدق ملک کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامے کو کہانی کے حوالے سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، تاہم یہ مسلسل زیر بحث رہا۔ مرکزی اداکاروں کی کیمسٹری کو اس کی مقبولیت کی اہم وجوہات میں شمار کیا گیا۔
نجی نیوز چینل کے اینکر شاہ زیب خانزادہ نے پہلی مرتبہ کسی ڈرامے کا اسکرپٹ تحریر کیا، اور وہ ڈراما 'کیس نمبر 9' تھا۔ اس میں زیادتی اور انصاف کے حصول کے موضوع کو عدالتی کارروائی کے تناظر میں پیش کیا گیا، جس نے ناظرین میں خاصی بحث چھیڑ دی۔ صبا قمر نے سحر معظم نامی کری ایٹو ڈائریکٹر کا کردار ادا کیا، جسے اس کا امیر باس کامران، جس کا کردار فیصل قریشی نے نبھایا، جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے۔ ڈرامے کے اختتام پر سحر کو مقدمے میں فیصلہ مل جاتا ہے۔
اس کی آخری قسط نشر ہونے سے پہلے جیو نیوز نے اپنے نیوز چینل پر اس موضوع پر خصوصی گفتگو نشر کی، جس نے ڈرامے کی اہمیت اور اس کے سماجی موضوع کو مزید نمایاں کیا۔ ڈرامے میں سحر خان نے نوآموز وکیل پاکیزہ اور نمیر خان نے انجینئر فراز کا کردار ادا کیا۔ کہانی میں دونوں کو اس وقت سنگین صورت حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب انہیں اسلحے کے زور پر فلمایا جاتا ہے اور بعد میں ان کی ویڈیو انٹرنیٹ پر لیک کر دی جاتی ہے۔
ناظرین کی پذیرائی اور تنقیدی آرا
ڈرامہ 'ہمراہی' کو نجی ٹی وی چینل نے سال کی سب سے بڑی محبت کی کہانی قرار دے کر پیش کیا۔ دانش تیمور اور حبا بخاری کی جوڑی 'دیوانگی' اور 'جان نثار' کے بعد ایک مرتبہ پھر اسکرین پر اکٹھی ہوئی، جسے مداحوں نے بھرپور پذیرائی دی۔ ڈرامے کی پہلی قسط ہی یوٹیوب پر 80 لاکھ سے زیادہ مرتبہ دیکھی گئی۔ زنجبیل عاصم شاہ کے تحریر کردہ اور بابر جاوید کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامے کو بی جے پروڈکشنز نے پیش کیا۔
ڈرامے 'ہمراہی' کی آخری قسط سے پہلے ہی یوٹیوب پر 90 کروڑ سے زیادہ ویوز حاصل ہو چکے تھے۔ اس کی اختتامی قسط پہلے سینما گھروں میں دکھائی گئی اور اسی رات چینل پر بھی نشر ہوئی۔ تاہم کہانی میں سَیحان غازی کی موت نے مداحوں کو حیران اور افسردہ کر دیا، کیونکہ جن ناظرین نے خوشگوار اختتام کی امید میں سینما کی نشستیں بک کروائی تھیں، انہیں ایک غیر متوقع انجام دیکھنا پڑا۔
ڈرامہ 'میری زندگی ہے تو' بھی ناظرین کی توجہ کا مرکز رہا۔ یہ 2019 کے بعد ہدایت کارہ مہرین جبار کا پہلا مکمل دورانیے کا ڈراما تھا، جسے صنم مہدی زریاب نے تحریر کیا۔ اسے جمعہ اور ہفتہ کی رات نشر ہونے کا وقت ملا۔ ڈرامے میں صبا حمید کے کردار ڈاکٹر فرحین کی موت کے منظر نے ناظرین کو جذباتی کر دیا، جبکہ ہاجرہ یامین نے منہا کے کردار میں کم مکالموں کے باوجود اپنی خاموش اداکاری سے متاثر کیا۔
ڈرامہ 'ہمراہی' اور دیگر کہانیوں کے اثرات
ڈرامے 'میری زندگی ہے تو' میں کبریٰ خان نے ڈاکٹر ثانیہ کا کردار ادا کیا، جو ایک باصلاحیت ڈاکٹر ہے، مگر شادی کے بعد ایسے خاندان کا حصہ بن جاتی ہے جو خود ایک اسپتال چلاتا ہے۔ شجاع اسد نے ان کے شوہر سلمان کا کردار ادا کیا، جس کی شخصیت میں کئی خامیاں دکھائی گئیں، اور اداکار نے ڈرامے کے اختتام پر اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں ان خامیوں کا اعتراف بھی کیا تھا۔
ڈرامے 'ہمراہی' میں سَیحان غازی کا کردار دانش تیمور نے ادا کیا، جو ایک ٹوٹے ہوئے مگر بااثر خاندان کا وارث ہے، جبکہ حبا بخاری دو کرداروں، ایلف اور بعد ازاں الہام، میں نظر آئیں۔ اسی طرح ڈرامہ 'سجل علی اور عامر گیلانی' کی کاسٹ والے ایک ڈرامے میں فرحت اشتیاق نے کہانی کو ایک مختلف رخ دیا۔ عامر گیلانی نے مدثر کا کردار ادا کیا، جو رابعہ کا شوہر ہے، اور ایک جنونی تعاقب کرنے والے طورسم کے ہاتھوں مدثر کے قتل کے بعد رابعہ کی زندگی بدل جاتی ہے۔
قبائلی تنازعات اور یوٹیوب ویوز کا سنگ میل
قبائلی دشمنیوں اور نسل در نسل منتقل ہونے والے صدمات پر مبنی اس ڈرامے کی کہانی نے ابتدا میں نسبتاً سست رفتار اختیار کی۔ بعد ازاں اس کی مقبولیت اور سوشل میڈیا پر گفتگو میں اضافہ ہوا۔ اس مشکل وقت میں سربلند نامی کردار رابعہ کا سہارا بنتا ہے، جسے گلوکار سے اداکار بننے والے دانیال ظفر نے ادا کیا۔ سجل علی کے ساتھ ان کی اسکرین کیمسٹری ڈرامے کی نمایاں خصوصیت بن گئی۔
شہزاد کشمیری کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامے کو مومنہ درید کے ایم ڈی پروڈکشنز نے پیش کیا۔ اگست میں ڈرامے نے یوٹیوب پر ایک ارب ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ مرحومہ سائرہ رضا کے تحریر کردہ اس ڈرامے میں روایتی کہانی کے برعکس مظلوم اور مشکلات کا شکار مرکزی کردار ایک مرد کو بنایا گیا۔ سائرہ رضا اس سے پہلے 'میرے ہمسفر' جیسے مقبول ڈرامے بھی لکھ چکی تھیں، اور وہ جون 2025 میں انتقال کر گئی تھیں۔
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