2026-27 کے لیے دانش اسکولز نیٹ ورک کے لیے 22 ارب روپے کا بجٹ منظور

وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال 2026-27 کے لیے دانش اسکولز نیٹ ورک کے لیے تقریباً 22 ارب روپے کا بجٹ منظور کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے बजٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوتھ اسکولز ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت نیوٹیک کیلئے7.9 ارب روپے، سول سروسز، انصاف، پولیس اور ڈیجیٹل گورننس اصلاحات کیلئے13 ارب روپے اور آزاد کشمیر کے لیے 45 ارب، گلگت بلتستان کے لیے 44 ارب اور خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع کے لیے 56ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے تحت آزاد کشمیر کو 5 ارب اور گلگت بلتستان کو 4 ارب روپے اضافی ملیں دی جائیں گی۔ وفاقی بجٹ کا حجم 17.5 ٹریلین روپے سے زائد ہے اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی سربراہی میں منظور کیا گیا ہے۔
اسلام آباد (12 جون 2026): وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال 2026-27 کے لیے دانش اسکولز نیٹ ورک کے لیے تقریباً 22 ارب روپے کا بجٹ منظور کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوتھ اسکولز ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت نیوٹیک کیلئے7.
9 ارب روپے، سول سروسز، انصاف، پولیس اور ڈیجیٹل گورننس اصلاحات کیلئے13 ارب روپے اور آزاد کشمیر کے لیے 45 ارب، گلگت بلتستان کے لیے 44 ارب اور خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع کے لیے 56ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے تحت آزاد کشمیر کو 5 ارب اور گلگت بلتستان کو 4 ارب روپے اضافی ملیں دی جائیں گی۔ وفاقی بجٹ کا حجم 17.5 ٹریلین روپے سے زائد ہے اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی سربراہی میں منظور کیا گیا ہے
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