2026-27 کے بجٹ میں فوجی اور سول ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ کے لیے 18ہزار 771ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ جائیداد کی خریداری پر فائلر کے لیے ٹیکس 2.5 سے کم کرکے 1.25 فیصد کردیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جائیداد کی فروخت پر فائلر کے لیے ٹیکس 5.5 سے کم کرکے 2.75 فیصد کردیا گیا ہے۔
فوجی اور سول ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ کے لیے 2026-27 کے بجٹ میں 18ہزار 771ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ جائیداد کی خریداری پر فائلر کے لیے ٹیکس 2.5 سے کم کرکے 1.
25 فیصد کردیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جائیداد کی فروخت پر فائلر کے لیے ٹیکس 5.5 سے کم کرکے 2.75 فیصد کردیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں برآمدات پر ایڈوانس انکم ٹیکس کی شرح 2 سے کم کرکے 1.2 فیصد کردی گئی ہے، آئی ٹی ایکسپورٹ کی آمدنی پر ایف ٹی آر کی رعایت جون 2029 تک جاری رکھنے کا اعلان کردیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ 2026-27 کے بجٹ میں سول حکومت پر اخراجات کا تخمینہ 1071ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ ہے جبکہ ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 430ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے، مجموعی طور پر جاری اخراجات 17ہزار 495ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ 2026-27 کے بجٹ میں وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1050ارب ہوگا جبکہ ایف بی آر کا ٹیکس وصولی کا ہدف 15ہزار264ارب روپے رہنے کا تخمینہ ہے
2026-27 کے بجٹ فوجی اور سول ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں جائیداد کی خریداری پر فائلر کے لیے ٹیکس کی شرح برآمدات پر ایڈوانس انکم ٹیکس کی شرح آئی ٹی ایکسپورٹ کی آمدنی پر ایف ٹی آر کی رع
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