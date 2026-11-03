2027 میں بجلی کی قیمت میں 8 فیصد اضافے کی پیشکش، نیپرا نے سماعت مکمل کی
مرکزی پاور پرائسنگ ایجنسی نے 2027 کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 8 فیصد اضافے کا مشورہ دیا ہے۔ نیپرا نے عوامی سماعت کے بعد ٹیرف ری بیسنگ کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا ہے۔
مرکزی پاور خریداری ایجنسی ( CPPA-G) نے تقسیم کرنے والی کمپنیوں کے لیے اوسط بجلی کی خریداری کی قیمت میں تقریباً 8 فیصد کا اضافہ تجویز کیا ہے۔ اس نئی قیمت 2027 میں فی یونٹ 27.309 روپے مقرر کی گئی ہے جو کہ 2026 کے لیے منظور کی گئی قیمت 25.320 روپے سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔
نیپرا کے فیصلے کی تفصیلات
قومی الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (NEPRA) نے منگل کے روز ایک عوامی سماعت کا انعقاد کیا جس میں اس پیشکش کا جائزہ لیا گیا۔ یہ تجاویز جنوری 2027 سے صارفین کے لیے بجلی کے ٹیرف کی ری بیسنگ کی بنیاد بنیں گی۔Also readTurku says won't host junior ice hockey world championship if Russia plays
CPPA-G کے بیس کیس منظر نامے کے تحت بجلی کی خریداری کے کل اخراجات 3.552 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے جبکہ بجلی کی فروخت 130,081 گیگا واٹ گھنٹے متوقع ہے۔ یہ پیش گوئی 2.6 فیصد مانگ میں اضافے اور کوئی لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کی بنیاد پر کی گئی ہے۔
پرواز شدہ اخراجات میں سب سے بڑا حصہ گنجائش کی ادائیگیوں کا ہے جو 1.914 ارب روپے بنتا ہے۔ یہ رقم فی یونٹ 14.717 روپے کے برابر ہے۔ ایندھن کے اخراجات 1.319 ارب روپے یا فی یونٹ 10.141 روپے اور ٹرانسمیشن اور مارکیٹ سے متعلق چارجز 248.3 ارب روپے متوقع ہیں۔
متبادل منظر نامے اور معاشی عوامل
CPPA-G نے چھ مختلف قیمتوں کے منظر نامے پیش کیے ہیں جن میں اوسط بجلی کی خریداری کی قیمت آئیڈیل کیس کے تحت فی یونٹ 25.883 روپے سے بدترین صورت حال میں 29.255 روپے تک پھیلی ہوئی ہے۔
بیس کیس کی پیش گوئیوں میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں 279 روپے کا ایکسچینج ریٹ، داخلی افراط زر میں 8.2 فیصد اضافہ اور کراچی انٹربینک آفرڈ ریٹ (KIBOR) میں 11.7 فیصد فرض کیا گیا ہے۔
NEPRA نے CPPA-G کو ہدایت کی ہے کہ وہ KIBOR کے فرض کو بڑھا کر 12 فیصد کر دے جو کہ بجلی کے اخراجات کے تخمینے پر مزید اثر انداز ہو سکتا ہے۔ NEPRA کے چیئرمین وقاص مختار نے سماعت کے دوران ایس آر ایل این جی کی سپلائی، ایکسچینج ریٹ کی فرضیات، برنٹ کرائیڈم کی قیمتوں اور بجلی کی مانگ کی پیش گوئیوں میں موجود تضادات پر وضاحت طلب کی۔
صنعتی نمائندوں کی تحفظات
صنعتی نمائندوں نے اضافی بجلی پیکیج کے جاری رہنے کی مخالفت کرتے ہوئے دلیل دی کہ یہ محدود تعداد میں صنعتوں کے لیے فائدہ مند ہے جبکہ دیگر صارفین پر خرچے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے سے قائم آزاد پاور پلانٹس کے ساتھ مذاکرات کے باوجود اعلیٰ گنجائش کی ادائیگیوں پر سوال اٹھایا۔
انہوں نے ٹرانسمیشن کے نقصانات، انتظامی اخراجات اور مہنگی درآمد شدہ ایندھن پر انحصار میں کمی کا مطالبہ کیا۔ صنعتی نمائندوں نے NEPRA سے اپیل کی کہ وہ اوسط صارفین کے لیے بجلی کے ٹیرف کو 2026 کی سطح 33.38 روپے فی یونٹ سے نیچے رکھیں۔
ٹیرف تعین کے لیے اگلا عمل
صنعتی حلقوں نے ٹیرف کے حتمی تعین سے قبل ایندھن کی قیمتوں میں تبدیلی، مانگ کی پیش گوئیوں اور ٹرانسمیشن کی رکاوٹوں میں شفافیت کا مطالبہ کیا ہے۔ NEPRA کی موجودہ کارروائی کا مقصد 2027 کے لیے نئے ٹیرف کے پیرامیٹرز کو حتمی شکل دینا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر KIBOR کی شرح بڑھا دی جاتی ہے تو یہ نئے ٹیرف کے حساب کتاب میں نمایاں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ حتمی فیصلہ NEPRA کی جانب سے تمام پیش کردہ منظر ناموں اور استمال شدہ معاشی فرضیات کے بعد کیا جائے گا۔
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