2028 صدارتی انتخابات: ونس، ریبو اور دوسرے امیدواروں کی فہرست
ریٹرز/ایپسو زائرہ کے مطابق جے ڈی ونس، مارکو ریبو، جون آسوفا اور پیٹ بیوٹیگی 2028 کے صدارتی انتخاب میں ابتدائی پسندیدہ بن گئے ہیں۔
امریکی ووٹرز نے 2028 کی صدارتی انتخابی مقابلے میں چار ممکنہ امیدواروں پر اپنی توجہ مرکوز کر دی ہے جن میں جمہوریہ پرست جے ڈی ونس اور مارکو ریبو شامل ہیں، جبکہ جمہوریت پسندوں کے لیے جون آسوفا اور پیٹ بیوٹیگی نمایاں ہیں۔
ریٹرز اور ایپسو کی مشترکہ طرف سے کی گئی حالیہ رائے شماری کے مطابق، ابھی کوئی بھی امیدوار نے سرکاری طور پر اپنی مہم کا آغاز نہیں کیا ہے اور حتمی انتخابی عمل سے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ باقی ہے، جو نئے امیدواروں کے ابھرنے کے لیے کافی مواقع فراہم کرتا ہے۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
امیدواروں کی حمایت کی تعداد اور نتائج
سیکرٹری آف سٹیٹ مارکو ریبو کو جمہوریہ پرست ووٹرز میں سے تقریباً 45 فیصد نے شاندار صدارتی امیدوار کے طور پر دیکھا ہے، جبکہ وائس پریزڈنٹ جے ڈی ونس کے لیے یہ نمبر 43 فیصد ہے۔
جورجیا سے امریکی سینٹر جون آسوفا اور سابق وزیرِ ٹرانسپورٹ پیٹ بیوٹیگی دونوں کو جمہوریت پسند ووٹرز میں سے 29 فیصد نے شاندار امیدوار کے طور پر درجہ بندی کیا ہے۔
اس رائے شماری میں 1705 امریکی بالغ شریک ہوئے جن میں تقریباً 500 رجسٹرڈ ووٹرز ہر جماعت سے شامل تھے اور اس کا عمل پیر کے دن مکمل ہوا، جس میں غلطی کا امکان 5 فیصد ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا اثر اور جماعتی اختلافات
صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنی ووٹر سپورٹ میں کمی کا شکار ہیں، دونوں جماعتوں کے لیے ایک بڑا عنصر بنے ہوئے ہیں کیونکہ ریپبلکنز میں ان کے اثر سے نکلنے یا ان کے راستے پر چلنے کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔
جمہوریت پسندوں نے نومبر کی انتخابات میں کامیابی کے بعد اپنا موڑ تبدیل کیا ہے اور وہ صدر ٹرمپ کے خلاف سخت اقدامات جیسے کہ مہم زنی کے حوالے سے منقسم ہیں۔
امیدواروں کی پالیسیوں اور عوامی ردعمل
فلوریڈا کی وکیل بابرہ ریزنر نے کہا کہ وہ ونس کی نسبت ریبو کو زیادہ پسند کرتی ہیں کیونکہ وہ صدر کے بہت قریب ہیں، جبکہ ریبو نے اپنے کام میں اعتدال برتا ہے اور انتہا پسندی سے بچا ہے۔
ریبو ایران کے ساتھ امن مذاکرات سے دور رہے ہیں جبکہ ونس نے اس جنگ کو الیکشن میں شکست کا سبب بتایا ہے جو فیول پرائسز میں اضافے کا سبب بنی ہے۔
دیگر ریپبلکنز میں رون ڈی سینٹس کو 32 فیصد ووٹرز نے بہترین امیدوار قرار دیا ہے جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور ٹیڈ کروز کے بھی اپنے حامی ہیں۔
جمہوریت پسند امیدواروں کی شناخت اور مستقبل
جون آسوفا کو 29 فیصد ووٹرز نے پسندیدہ قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے ٹرمپ پر سخت تنقید کی ہے اور جارجیا میں 18 فیصد کی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔
پیٹ بیوٹیگی کو بھی 29 فیصد ووٹرز نے پسند کیا ہے اور وہ 2020 کے الیکشن میں بھی مقابلہ کر چکے ہیں، حالانکہ کچھ ووٹرز ان سے ناواقف ہیں۔
ماہرین کا خیال ہے کہ ابتدائی نام کی پہچان امیدواروں کے لیے مالی لحاظ سے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، جیسے کہ بل کلنٹن نے مستقبل میں کیا تھا۔
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