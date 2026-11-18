2035 تک مسلم آبادی عیسائیوں سے بڑھ جائے گی، پیو ریسرچ کی پیش گوئی
پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق 2035 تک مسلمانوں کی تعداد 2 ارب 57 کروڑ ہو جائے گی، جو عیسائیوں سے زائد ہے۔ 2070 تک پاکستان دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک بنے گا۔
امریکی غیر سرکاری تحقیقی ادارے پیو ریسرچ سینٹر کی جانب سے جاری کردہ نئی آبادیاتی رپورٹ میں ایک اہم پیش گوئی کی گئی ہے جس کے مطابق آئندہ چند برسوں میں عالمی مذہبی نقشے میں بنیادی تبدیلی آنے کا امکان ہے۔ اس رپورٹ میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اسلام تیزی سے پھیلتے ہوئے مذہب کا درجہ حاصل کر لے گا اور 2035 تک مسلمانوں کی آبادی عیسائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی، جس سے مسلمان دنیا کے سب سے بڑے مذہبی گروہ کے طور پر ابھر سکتے ہیں۔
2035 تک عالمی آبادیاتی تبدیلی
پیو ریسرچ سینٹر کے مخصوص آبادیاتی تخمینوں کے مطابق دنیا بھر میں مسلمانوں کی کل تعداد 2035 تک تقریباً 2 ارب 57 کروڑ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اس اعداد و شمار کے مقابلے میں عیسائیوں کی عالمی آبادی اسی سال 2 ارب 52 کروڑ رہنے کی امید کی جاتی ہے۔ اس حساب سے مسلمان پیروکاروں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہبی گروہ بننے کا ٹائٹل حاصل کر لیں گے، جو کہ ایک تاریخی مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔Also readSCO members denounce Pahalgam, Khuzdar and Jaffar Express attacks
پیدائش کی شرح اور نوجوان آبادی کا کردار
تحقیق میں اس بڑھتے ہوئے رجحان کو محض قدرتی آبادی میں اضافے کے بجائے مختلف معاشرتی اور آبادیاتی عوامل کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کی روشنی میں مسلمانوں میں نسبتاً زیادہ شرح پیدائش اور نوجوان آبادی کا اونچا تناسب اس پیش رفت کی اہم وجوہات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دونوں بڑے مذاہب کے پیروکاروں کی تعداد بڑھے گی تاہم مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کی رفتار دیگر مذاہب کے مقابلے میں زیادہ تیز رہنے کا امکان ہے۔
2070 تک پاکستان کی عالمی حیثیت
رپورٹ میں پاکستان کے لیے بھی ایک اہم اور منفرد پیش گوئی کی گئی ہے جس کے مطابق 2070 تک ملک میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 46 کروڑ ہو سکتی ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی کے نتیجے میں پاکستان انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے بڑا مسلم آبادی والا ملک بننے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ پیش گوئی اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ آنے والی دہائیوں میں مسلم آبادی کا بڑھتا ہوا تناسب عالمی سطح پر نئی آبادیاتی حقیقتیں پیدا کر سکتا ہے۔
عیسائی آبادی میں جغرافیائی منتقلی
مسلم آبادی میں اضافے کے ساتھ ہی عیسائی آبادی کے عالمی مراکز میں بھی نمایاں تبدیلی کا امکان موجود ہے۔ رپورٹ میں یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ افریقی ملک جمہوریہ کانگو مستقبل میں امریکا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی عیسائی آبادی والا ملک بن سکتا ہے۔ یہ تخمینے اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ دنیا کی مذہبی اور معاشرتی ساخت آنے والی دہائیوں میں نمایاں طور پر تبدیل ہو سکتی ہے۔
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