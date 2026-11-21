21 نومبر سے بجلی کے صارفین پر 4.22 روپے فی یونٹ کا اضافی بوجھ
پاکستان میں 21 نومبر کو بجلی کے نرخوں میں اضافے کا امکان ہے۔ فی یونٹ 4.22 روپے کا اضافی بوجھ عائد ہونے والا ہے جو دسمبر سے لاگو ہوگا۔
اسلام آباد میں بجلی کے صارفین کے لیے دسمبر کا مہینہ مالی لحاظ سے کافی پرتوش ہونے والا ہے کیونکہ تھرمل ایندھن کی قیمتوں میں اضافے اور ریگولیٹری پالیسیوں کے تحت بجلی کی قیمتوں میں نمایاں تبدیلی متوقع ہے۔ پاکستان کے تمام شہروں میں بجلی کے صارفین، جن میں کراچی کے عوام بھی شامل ہیں، کو فی یونٹ 4.22 روپے اضافی چارجز ادا کرنے پڑ سکتے ہیں۔ یہ اضافی بوجھ کوارٹرلی اور ماہانہ ایڈجسٹمنٹس کے مجموعی شکل میں عائد ہوگا جو صارفین کے بجٹ پر براہ راست اثر انداز ہوگا۔
وزیر اعظم کی صدارت میں بجلی کی قیمتوں کی اہم اجلاس
وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں بجلی کی قیمتوں اور فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں حکومتی عہدیداروں نے تازہ ترین ڈیٹا پیش کیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کوارٹرلی اور ماہانہ ایڈجسٹمنٹس کے تحت فی یونٹ 2.89 روپے کا اضافی چارج عائد ہو رہا ہے جسے دسمبر میں مزید 1.33 روپے بڑھانے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح دسمبر میں کل ایڈجسٹمنٹ 4.22 روپے فی یونٹ تک پہنچ سکتی ہے جو کہ نومبر کی نسبت نمایاں اضافہ ہے۔Also readCDWP approves seven development projects worth Rs19.3 billion
نیپرا اور سی پی پی اے کی جانب سے نوٹسز اور درخواستیں
پاور ڈسٹری بیوشن کمپنیوں نے قومی بجلی ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کے پاس جولائی سے ستمبر 2026 کے تھری ماہ کے عرصے کے لیے فی یونٹ 1.34 روپے اضافی چارجز کی درخواست جمع کرائی ہے۔ اس درخواست کی سماعت نیپرا نے پہلے ہی مکمل کر لی ہے لیکن حتمی فیصلہ ابھی باقی ہے۔ دوسری جانب، سینٹرل پاور پچھنگ ایجنسی سی پی پی اے نے اکتوبر 2026 کے لیے فی یونٹ 2.88 روپے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا نوٹس جاری کیا ہے جو کہ دسمبر سے لاگو ہوگا۔
حکومتی کوششیں اور صارفین پر مالی بوجھ کا تخمینہ
حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو بجلی کے نرخوں کے تفصیلی جائزے سے آگاہ کیا گیا اور حکومت نے کوشش کی ہے کہ صارفین پر آنے والا اضافی مالی بوجھ ممکن حد تک کم سے کم رکھا جائے۔ تاہم، بین الاقوامی مارکیٹ میں پاور جینریشن کاسٹس میں اضافے کی وجہ سے مقامی سطح پر اس کا مکمل خاتمہ مشکل ہے۔ دسمبر کے مہینے میں یہ اضافی چارجز تین ماہ کے عرصے کے لیے لاگو رہیں گے جو کہ طویل المدتی اثرات کی نشاندہی کرتا ہے۔
مستقبل کے اقدامات اور نفاذ کا شیڈول
اگرچہ نیپرا کا حتمی فیصلہ ابھی باقی ہے لیکن موجودہ اطلاعات کے مطابق یہ ایڈجسٹمنٹ دسمبر کے شروع سے نافذ العمل ہو سکتی ہے۔ اس سے نہ صرف گھریلو صارفین بلکہ صنعتی شعبے پر بھی ہر یونٹ پر اضافی چارجز کا بوجھ پڑے گا۔ متوقع اضافی چارجز کا مقصد پاور سیکٹر کے مالیاتی خسارے کو کم کرنا اور جنریشن کمپنیوں کو وقت پر ادائیگیاں یقینی بنانا ہے۔
کراچی اور دیگر شہروں میں صارفین کی صورتحال
کراچی سمیت ملک بھر کے شہروں میں عوام اس اضافی بوجھ کی وجہ سے فکر مند ہے کیونکہ یہ چارجز ان کی گھریلو آمدنی میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ موجودہ حالات میں بجلی کے بلوں میں اضافہ متوقع ہے جو کہ مہنگائی کے دھارے کو مزید تیز کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طویل المدتی حل کے لیے پاور سیکٹر میں اصلاحات اور متبادل توانائی کے ذرائع پر توجہ دینا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں صارفین پر آنے والا بوجھ کم ہو سکے۔
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