23ویں ایشین ٹیم اسکواش چیمپین شپ میں پاکستان اور ہانگ کانگ کی فتح
23ویں ایشین ٹیم اسکواش چیمپین شپ 2026 میں پاکستان کی مردوں نے سونے اور ہانگ کانگ چین کی خواتین نے ٹائٹل جیتا۔ اسلام آباد میں منعقدہ اس بڑے ایونٹ کی تفصیلات اور میڈلز کی فہرست ملاحظہ کریں۔
23ویں ایشین ٹیم اسکواش چیمپین شپ 2026 کا اختتام اسلام آباد کے مصحف اسکواش کمپلیکس میں ہوا، جہاں پاکستانی مردوں کی ٹیم نے ٹائٹل جیتا اور ہانگ کانگ چین کی خواتین کی ٹیم نے ایونٹ میں اپنا دبدبہ قائم رکھا۔ 23ویں ایشین ٹیم اسکواش چیمپین شپ کے دوران مردوں کی ٹیم نے فائنل میں کوریا کو شکست دی، جبکہ خواتین کی ٹیم نے دفاعی چیمپئن ملائیشیا کو پسپا کر کے سنسنی خیز مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔
پاکستان کی مردوں کی ٹیم نے کوریا کو شکست دی
پاکستان اسکواش ٹیم نے مردوں کے فائنل میچ میں کوریا کی ٹیم کو دو صفر سے شکست دے کر سنہری تمغا حاصل کیا۔ اس تاریخ ساز جیت میں پاکستانی کھلاڑیوں نے اپنی بہادری اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مردوں کے مقابلوں میں کوریا کو سلور میڈل ملا، جبکہ ملائیشیا اور ہانگ کانگ چین کی ٹیموں نے کانسی کے تمغے جیتے۔Also readپاکستان نے فلسطین اور حوثی حملوں پر خطے کی کشیدگی پر زور دیا
مینز فائنل کے پہلے سنگلز میچ میں پاکستانی ستارہ نور زمان نے کورین کھلاڑی جیونگمن ریو کو تین صفر سے ہرا دیا۔ نور زمان نے یہ میچ 11-5، 11-7 اور 13-11 کے اسکور سے جیتا، جس نے پاکستان کی جیت کو یقینی بنا دیا۔ دوسرے سنگلز میچ میں محمد عاصم خان نے کورین کھلاڑی سیوجن اوہ کو بھی تین صفر سے شکست دی، جس کا اسکور 11-6، 11-5 اور 11-4 رہا۔
ہانگ کانگ چین نے خواتین کا ٹائٹل جیتا
خواتین کے فائنل میچ میں ہانگ کانگ چین کی ٹیم نے دفاعی چیمپئن ملائیشیا کو دو ایک سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ہانگ کانگ چین کی کھلاڑی تو لی مہم ٹوبے نے ملائیشین کھلاڑی لی ایکسن ینگ کو تین ایک سے ہرایا۔ ان کا اسکور تین میچوں میں نمایاں رہا، جس نے ہانگ کانگ کی جیت کو مضبوط کیا۔
اسی فائنل میں ہانگ کانگ چین کی چن سن یک نے ملائیشین کھلاڑی اینہ امانی کو بھی تین ایک سے شکست دی۔ دوسری جانب ملائیشیا کی یشمیتا جیڈش کمار نے ہانگ کانگ چین کی لی کا یی کو تین ایک سے ہرانے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی۔ اس میچ کے نتیجے میں ہانگ کانگ چین کو گولڈ میڈل ملا، ملائیشیا کو سلور، جبکہ ایران اور کوریا نے براؤنز میڈل جیتے۔
دیگر ٹیموں کی پوزیشنز اور انعامات کی تقریب
چوتھی اور پانچویں پوزیشن کے میچ میں کوریا کی خواتین کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو تین صفر سے ہرا کر چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ کورین کھلاڑیوں ڈیمی کم، منگیون ہیو اور ہوائیونگ ایوم نے پاکستانی کھلاڑیوں سحرش علی، ثنا بہادر اور ماہ نور علی کو شکست دی۔ اس کے باوجود پاکستان کی خواتین ٹیم نے پانچویں پوزیشن حاصل کی۔
اس ایونٹ کے اختتام پر ایشین اسکواش فیڈریشن کے نائب صدر مسٹر عادل جاسم الغریب نے انعامات کی تقریب میں شرکت کی۔ پاکستان اسکواش فیڈریشن کے سینیئر نائب صدر ایئر وائس مارشل سہیل اکبر، نائب صدر قمر زمان، گوگی علاؤالدین اور جان شیر خان نے بھی اس تقریب میں حصہ لیا۔
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