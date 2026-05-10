25 بکرے چوری کر کے فرار، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے

گیلانی مترصد سے قربانی کے لیے لائے جانے والے مویشیوں کے چوری کے واقعے کا ملیر کینٹ تھانہ میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس دوران، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے اور مقامی حکام چوری کے ملزمان کی تلاش میں ہیں۔
سنو:] گلستان جوہر سے عید قرباں پر فروخت کے لیے لائے گئے 25 بکرے چوری کر لیے گئے جبکہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی۔ تفصیلات کے مطابق عیدالاضحیٰ کے قریب آتے ہی شہر قائد میں قربانی کے لیے لائے جانے والے مویشیوں کے چوری کے واقعات ہونا شروع ہوگئے۔واقعہ جمعے اور ہفتے کی درمیان شب پیش آیا، پلاٹ پر بندھے ہوئے بکروں کو موٹر سائیکل اور کار پر سوار ملزمان سوزوکی میں لاد کر فرار ہوئے۔ واقعے کی رپورٹ ملیر کینٹ تھانے میں درج کروا دی گئی۔ چوری کیے گئے، بکروں کے مالک محمد اسامہ خان کے مطابق بکروں کی مالیت 19 لاکھ روپے سے زائد ہے، بکرے عید قرباں پر فروخت کے لیے لایا تھا۔ ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی سامنے آگئیں۔ پولیس حکام کے مطابق سی سی ٹی وی کی فوٹیج اور ویڈیوز کی مدد سے ملزمان کو تلاش کیا جارہا ہے.
