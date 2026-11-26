32 ملزمان بری، گلشن اقبال غیر قانونی کال سینٹر کیس میں غلطیوں کا انکشاف
جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے گلشن اقبال غیر قانونی کال سینٹر کیس میں 32 ملزمان کو بری کر دیا۔ عدالت نے شواہد کی کمی اور این سی سی آئی اے کی غلطیوں کو حتمی وجہ قرار دیا۔
جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے گلشن اقبال میں واقع غیر قانونی کال سینٹر کے خلاف این سی سی آئی اے کے مقدمے میں 32 ملزمان کو کلین چٹ دیتے ہوئے بری کر دیا ہے۔ عدالت نے پانچ ماہ طویل مقدمے کا فیصلہ سنا تے ہوئے استغاثہ کے دلائل کو غیر ثابت قرار دیا اور ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کر لیں۔
عدالتی فیصلے اور شواہد کی عدم دستیابی
عدالت کے فیصلے کا بنیادی ستون یہ تھا کہ استغاثہ کے پاس ملزمان کو انفرادی طور پر مبینہ جرم سے منسلک کرنے کے لیے کوئی بھی قابل اعتماد شواہد موجود نہیں تھے۔ قاضی شرقی نے واضح کیا کہ جرم میں ملوث ہونے کے لیے ذاتی طور پر ثابت شدہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے سزا کا کوئی ممکنہ منظر نامہ موجود نہیں ہے۔Also readWill Ferrell's Netflix comedy fails to score a second season
ٹیم کے سربراہ نے عدالت کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ وہ یہ واضح نہیں کر سکے کہ مبینہ جرم میں استعمال ہونے والا کون سا ڈیجیٹل آلہ کس ملزم کے قبضے سے برآمد کیا گیا تھا۔ اس اہم خلیے نے مقدمے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا کیونکہ ہر ملزم کی ذمہ داری الگ الگ ثابت کرنا ضروری تھا۔
اس کے علاوہ ایک اہم گواہ نے بھی سوئس کر دیا کہ انہوں نے کسی بھی ملزم کے ہاتھ میں کوئی ایسی ڈیوائس یا موبائل فون نہیں دیکھا جو براہِ راست کسی جرم سے منسلک ہو۔ اس گواہی نے استغاثہ کے موقف کو مزید کمزور کر دیا جس کا مقصد ثابت کرنا تھا کہ ملزمان نے خود یہ کام کیا۔
ڈیجیٹل شواہد کی تحویل میں بڑی غلطیاں
این سی سی آئی اے کی جانب سے جمع کروائے گئے ڈیجیٹل شواہد کی تحویل کے سلسلے میں بھی سنگین قسم کی نااہلی اور لاپروائی سامنے آئی۔ استغاثہ نے 45 سے زائد ڈیجیٹل آلات میں سے صرف 3 لیپ ٹاپ اور ایک فون کا ابتدائی تجزیہ ہی کروایا تھا۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ مقدمے میں کسی بھی لیپ ٹاپ کی مکمل یا متعلقہ فرانزک رپورٹ عدالت کے سامنے پیش نہیں کی گئی۔ ڈیجیٹل ثبوتوں کی چین میں اس بڑی چوٹی اور ناقص کارروائی نے مقدمے کو ختم کرنے کا سبب بنا۔
وکیلِ صفائی نے بھی مقدمے میں این سی سی آئی اے کی جانب سے قانونی تقاضوں کی خلاف ورزیوں پر زور دیا تھا۔ انہوں نے استدلال کیا کہ ضبط شدہ آلات کو موقعِ واردات پر سیل نہیں کیا گیا تھا اور انہیں تحویل میں لینے اور حوالے کرنے کی کوئی سرکاری دستاویزات تیار نہیں کی گئیں۔
مقدمے کی تفصیلات اور دہائی جانے والا جرم
پراسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں بتایا تھا کہ این سی سی آئی اے نے مئی 2026 میں گلشن اقبال بلاک چار میں مفرور ملزم ملک آصف کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی تھی۔ اسی کارروائی کے دوران غیر قانونی کال سینٹر چلائے جانے کا انکشاف ہوا تھا۔
استغاثہ کا دعویٰ تھا کہ ملزمان امریکی مالیاتی اداروں کے نمائندے بن کر غیر ملکی شہریوں سے ان کی ذاتی اور خفیہ تفصیلات حاصل کرتے تھے۔ یہ جرم عوامی اعتماد کو نشانہ بنا کر ہونے والی دھوکہ دہی کی ایک سنگین مثال بتائی گئی۔
تاہم، تمام ثبوتوں کی غلطی اور قانونی باریکیوں کی پاسداری نہ کیے جانے کی وجہ سے عدالت نے ملزمان کی حمایت میں فیصلہ سنایا۔ یہ فیصلہ مستقبل میں این سی سی آئی اے جیسی اداروں کے لیے قانونی کارروائیوں میں احتیاط کے لیے ایک اہم سبق ثابت ہو سکتا ہے۔
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