5 افراد زخمی ہوگئے، کراچی میں فائرنگ کے پانچ واقعات

کراچی میں پانچ واقعات میں 5 افراد زخمی ہوگئے، جن میں سے ایک 3 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ گلستان جوہر بلاک 6 گل چوک کے قریب فائرنگ سے 3 سالہ محمد عثمان زخمی ہوا۔ اس واقعے کے بعد حکام نے زخمی بچے کو جناح اسپتال منتقل کیا۔
کراچی میں پانچ واقعات میں 5 افراد زخمی ہوگئے، جن میں سے ایک 3 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ گلستان جوہر بلاک 6 گل چوک کے قریب فائرنگ سے 3 سالہ محمد عثمان زخمی ہوا۔ اس واقعے کے بعد حکام نے زخمی بچے کو جناح اسپتال منتقل کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ مبینہ طور پر پلاٹ کے تنازعے کا شاخسانہ ہے اور امکان ہے کہ بچہ فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ دوسرے واقعے میں ملیر غریب آباد اسماعیل کریانہ شاپ کے قریب گھر کے اندر فائرنگ سے 26 سالہ گلفام زخمی ہوا۔ زخمی کو جناح اسپتال منتقل کردیا گیا۔ لیاقت آباد 5 نمبر گلی نمبر 8 فاروق اعظم مسجد کے قریب گھر میں پراسرار فائرنگ کے نتیجے میں 30 سالہ شمائلہ زخمی ہوگئی جسے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسی طرح گلستان جوہر پہلوان گوٹھ پی آئی اے سوسائٹی کے قریب فائرنگ سے 17 سالہ عبداللہ زخمی ہوا جسے طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7A فیضان بلال مسجد کے قریب بھی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 18 سالہ ماہ نور زخمی ہوگئی۔ زخمی لڑکی کو عباسی شہید اسپتال منتقل کردیا گیا۔ کراچی میں پولیس مقابلہ میں ایک ڈاکو ہلاک اور دوسرا زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ کراچی میں فائرنگ کے دو واقعات میں خاتون سمیت دو افراد زخمی ہوئے اور اسپتال منتقل ہوئے.
کراچی میں پانچ واقعات میں 5 افراد زخمی ہوگئے، جن میں سے ایک 3 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ گلستان جوہر بلاک 6 گل چوک کے قریب فائرنگ سے 3 سالہ محمد عثمان زخمی ہوا۔ اس واقعے کے بعد حکام نے زخمی بچے کو جناح اسپتال منتقل کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ مبینہ طور پر پلاٹ کے تنازعے کا شاخسانہ ہے اور امکان ہے کہ بچہ فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ دوسرے واقعے میں ملیر غریب آباد اسماعیل کریانہ شاپ کے قریب گھر کے اندر فائرنگ سے 26 سالہ گلفام زخمی ہوا۔ زخمی کو جناح اسپتال منتقل کردیا گیا۔ لیاقت آباد 5 نمبر گلی نمبر 8 فاروق اعظم مسجد کے قریب گھر میں پراسرار فائرنگ کے نتیجے میں 30 سالہ شمائلہ زخمی ہوگئی جسے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسی طرح گلستان جوہر پہلوان گوٹھ پی آئی اے سوسائٹی کے قریب فائرنگ سے 17 سالہ عبداللہ زخمی ہوا جسے طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7A فیضان بلال مسجد کے قریب بھی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 18 سالہ ماہ نور زخمی ہوگئی۔ زخمی لڑکی کو عباسی شہید اسپتال منتقل کردیا گیا۔ کراچی میں پولیس مقابلہ میں ایک ڈاکو ہلاک اور دوسرا زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ کراچی میں فائرنگ کے دو واقعات میں خاتون سمیت دو افراد زخمی ہوئے اور اسپتال منتقل ہوئے
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