5.7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے پاکستان کی 5 بڑی ریفرنریز کی اپ گریڈیشن
پاکستان کی پانچ بڑی آئل ریفرنریز کی 5.7 ارب ڈالر کی منصوبہ بندی، مقامی پیداوار دوگنی، درآمدات کم، 1 ارب ڈالر کی بچت کا امکان۔
پاکستان کی پانچ بڑی آئل ریفرنریز کو جدید بنانے کے لیے 5.7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر حتمی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس تاریخی منصوبے کا بنیادی مقصد ملک کی خام تیل کی درآمد پر انحصار کو نمایاں طور پر کم کرنا ہے۔ Oil and Gas Regulatory Authority یعنی OGRA کی تازہ ترین دستاویزات کے مطابق یہ منصوبہ قومی خزانے کی بچت اور توانائی کے self-reliance کو یقینی بنائے گا۔
مقامی پیداوار میں اضافے کی تفصیلات
جب یہ جدید کاری کے منصوبے مکمل ہوں گے تو پاکستان میں پیٹرول کی روزانہ پیداوار تقریباً دگنی ہو جائے گی۔ موجودہ روزانہ پیداواری صلاحیت 10,702 ٹن سے بڑھ کر 21,251 ٹن تک جا پہنچے گی۔ اس اضافے سے نہ صرف داخلی ضروریات پوری ہوں گی بلکہ برآمدات کے مواقع بھی بڑھیں گے۔Also readنیپال اور بھارت میں زلزلہ، درجنوں ہلاکتیں، سینکڑوں زخمی
اسی طرح ہائی اسموت ڈیزل یعنی HSD کی پیداوار میں بھی غیر معمولی اضافے کا تخمینہ ہے۔ روزانہ پیداوار 21,237 ٹن سے بڑھ کر 31,288 ٹن تک جائے گی۔ اس اضافے سے ڈیزل کی فراہمی کی یقین دہانی ہوگی اور صنعتی سرگرمیوں کو مزید طاقت ملے گی۔
تیزی سے بڑھتی ہوئی درآمدات اور بچت
اس بڑے پیمانے کی اپ گریڈیشن کے نتیجے میں پاکستان کو سالانہ 1 ارب ڈالر کی بیرون ملک مبادلہ (Foreign Exchange) کی بچت ہوگی۔ درآمد شدہ توانائی پر ہونے والا یہ بوجھ کم ہونے سے قومی خزانے پر دبائو کم ہوگا۔
حکام کا کہنا ہے کہ مقامی ریفائنریوں کی صلاحیت بڑھنے سے مہنگی درآمدی مصنوعات کی بجائے سستے اور دستیاب مقامی تیل ملے گا۔ یہ اقدام توانائی کے شعبے میں استحکام پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔
تین مرحلوں میں منصوبے کی تکمیل
پانچوں ریفرنریز کی اپ گریڈیشن کا کام 2028 سے 2030 کے درمیان تین الگ الگ مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ ہر فیسلیٹی کے لیے الگ الگ بجٹ اور ٹائم لائن طے کی گئی ہے۔ پہلا مرحلہ 2028 میں مکمل ہونے والا ہے جس پر 1.7 ارب ڈالر خرچ ہوں گے۔
دوسرے مرحلے میں 2029 تک 1.4 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ دوسری ریفرنری کا کام مکمل ہوگا۔ Attock Refinery Limited یعنی ARL کو 2030 تک اپ گریڈ کیا جائے گا جس کے لیے 1 ارب ڈالر مختص کیے گئے ہیں۔
ماحول دوست یورو-5 معیار کی فراہمی
نئی ریفرنریز صرف مقدار میں اضافہ نہیں کریں گی بلکن معیار میں بھی بہتری لائیں گی۔ پیداوار ہونے والی تمام پیٹرول اور ڈیزل یورویو (Euro-V) کے ماحول دوست معیارات کے مطابق ہوگی۔ یہ معیار ہوا کے آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
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