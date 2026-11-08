5300 سال پرانی پتھری کا انکشاف: قدیم انسان کی تکلیف کا ثبوت
جنوبی مغربی روس میں 5300 سال قدیم مقبرے سے گردے کی پتھری ملی، جو پیشاب کی نالی کے انفیکشن کی نشاندہی کرتی ہے۔
جنوب مغربی روس کے علاقے اسٹاوروپول اپ لینڈ میں 5300 سال قبل کے ایک قدیم انسان کی تدفینی جگہ سے گردے یا مثانے کی پتھری برآمد کی گئی ہے۔ یہ دریافت کانسی کے ابتدائی دور میں انسانی صحت اور بیماریوں کی تاریخ پر روشنی ڈالتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ پتھری تقریبا 40 سالہ شخص کے باقیات کے ساتھ ملی، جس نے زندگی کے آخری حصے میں شدید درد کا شکار رہنا پڑا۔
5300 سالہ مقبرے کی کھدائی کی تفصیلات
یہ کھنڈرات جنوب مغربی روس میں واقع اسٹاوروپول اپ لینڈ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں کانسی کے دور کے قدیم مقبروں کی کھدائی کی گئی تھی۔ محققین کو زیرِ زمین ایک قبر نما کمرہ ملا، جو قدیم تدفینی روایت کے تحت مٹی کا بنا ہوا بڑا ٹیلہ یا کرگن تھا۔ اس کمرے کے اندر سے تقریبا 40 سالہ ایک شخص کا ڈھانچہ برآمد ہوا، جس کے ساتھ کوارٹز سے بنا ایک تیر کا پھل بھی ملا۔ یہ ڈھانچہ اور اس کے ساتھ ملنے والی پتھر جیسی چیز نے ماہرین کو قدیم دور کی صحت کی صورتحال جاننے کا موقع فراہم کیا۔Also readIndia unleashes water war, cuts Chenab inflow to 5,300 cusecs
دائمی انفیکشن اور شدید درد کا ثبوت
تحقیق کے مطابق برآمد ہونے والی پتھر کی ساخت اور جسامت گردے یا مثانے کی پتھری سے مکمل مطابقت رکھتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ متوفی شخص پیشاب کی نالی کے دائمی انفیکشن اور اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کا شکار تھا۔ روس کی لومونوسوف ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی سے وابستہ ماہرِ بشریات نتالیہ بریزینا نے بتایا کہ یہ کوئی عارضی بیماری نہیں تھی، بلکہ طویل عرصے تک برقرار رہنے والی تکلیف تھی۔ اس دائمی انفیکشن کے باعث اس شخص کو زندگی کے آخری برسوں میں مسلسل شدید درد کا سامنا کرنا پڑا، جو اس کی موت کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔
قدیم تدفین اور صحت کی قدیم تاریخ
یہ دریافت قدیم دور میں انسانی جسم میں ہونے والی طبی پیچیدگیوں کے بارے میں اہم ثبوت فراہم کرتی ہے۔ کرگن کے نام سے جانی جانے والی اس تدفینی روایت میں مٹی کا بڑا ٹیلہ بنا کر قبر تیار کی جاتی تھی، جو اس دور کی ثقافتی و مذہبی عقائد کی عکاسی کرتی ہے۔ کھدائی کے دوران ملنے والے کوارٹز کے تیر کے پھل کے ساتھ گردے کی پتھری کا ملنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ قدیم انسانوں کو مختلف طبی مسائل درپیش تھے۔ یہ منظر نامہ تاریخِ طب میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ 5300 سال قبل بھی لوگ شدید طبی تکلیفوں کا شکار تھے۔
محققین اور مستقبل کے منصوبے
نتالیہ بریزینا کی قیادت والی تحقیقی ٹیم نے اس دریافت کو تفصیل سے دستاویزی شکل دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پتھری قدیم دور میں صحت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ایک انمول ذریعہ ہے۔ مستقبل میں محققین اس نوعیت کے مزید آثار قدیمہ کی کھدائی کر سکتے ہیں تاکہ قدیم دور میں بیماریوں کے پھیلاؤ اور ان کے علاج کے طریقوں پر مزید روشنیاں ڈال سکیں۔ یہ تحقیق نہ صرف تاریخی حقائق کو درست کرتی ہے بلکہ جدید طبی سائنسدانوں کو قدیم انسانی جسم کے بارے میں بھی نئے تجزیے فراہم کرتی ہے۔
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