55 سال بعد 'ہنگور' کی واپسی: پاکستانی بحریہ کی نئی آبدوزوں میں خاص کیا ہے اور اُن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

پاکستان اور چین کے دفاعی تعاون کے تحت تیار کی گئی 'پی این ایس ایم ہنگور'، پاکستان نیوی کے مطابق جدید جنگی نظاموں، نئے سینسرز، ایئر انڈیپنڈنٹ پروپلشن (اے آئی پی) ٹیکنالوجی اور بہتر سٹیلتھ خصوصیات سے لیس ہے۔ یہ آبدوز پاکستان کے سب سے بڑے بحری دفاعی منصوبوں میں سے ایک کا حصہ ہے، جس کے تحت آئندہ برسوں میں مجموعی طور پر آٹھ آبدوزیں پاکستان نیوی کے بیڑے میں شامل کی جائیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہنگور کلاس آبدوزوں میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ پاکستان کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور کیا ان کی شمولیت بحرِہند میں طاقت کے توازن پر اثر ڈال سکتی ہے؟
پاکستان اور چین کے دفاعی تعاون کے تحت تیار کی گئی 'پی این ایس ایم ہنگور'، پاکستان نیوی کے مطابق جدید جنگی نظاموں، نئے سینسرز، ایئر انڈیپنڈنٹ پروپلشن (اے آئی پی) ٹیکنالوجی اور بہتر سٹیلتھ خصوصیات سے لیس ہے۔ یہ آبدوز پاکستان کے سب سے بڑے بحری دفاعی منصوبوں میں سے ایک کا حصہ ہے، جس کے تحت آئندہ برسوں میں مجموعی طور پر آٹھ آبدوزیں پاکستان نیوی کے بیڑے میں شامل کی جائیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہنگور کلاس آبدوزوں میں ایسی کیا خاص بات ہے؟
پاکستان کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور کیا ان کی شمولیت بحرِہند میں طاقت کے توازن پر اثر ڈال سکتی ہے؟
پاکستان، چین، دفاعی تعاون، پی این ایس ایم ہنگور، پ
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