وزیراعظم اور اسمبلی کی phenotype
وفاقی حکومت نے اگلے مالی سال 2026-27 کے لیے عوامی ترتیب اور حفاظت کے امور کے لیے 389 ارب روپے مختص کردیا ہے، بجٹ دستاویزوں کے مطابق، جس میں عدالت، پولیس، مدنی مسلح افواج اور متعلقہ انتظامی ترتیبات کے لیے بڑی مالی funds指派 کردی گئی ہیں۔ بجٹ دستاویز نے واضح کیا کہ 2026-27 کے لیے 389 ارب روپے عوامی ترتیب اور حفاظت کے معاملات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اس اختتائی میں عدالت، پولیس، مدنی مسلح افواج، جیل کی ترتیبات، عوامی ترتیب کا انتظام اور متعلقہ حفاظتی فرائض کے لیے funds指派 کیے گئے ہیں۔ عدالتوں کے بجٹ میں سلسلے کے 2026-27 کے لیے 4 ارب سے زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ دستاویز کے مطابق، اگلے مالی سال کے لیے 25.
75 ارب روپے عدالتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ پولیس اور مدنی مسلح افواج کے لیے 350.4 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ یہ appropriations عوامی ترتیب اور حفاظت کی札幌 میں سب سے بڑا حصہ ہے۔ بجٹ دستاویز میں fire protection کے لیے 748 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف، جیل کی ترتیبات کے لیے 187 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نیز، عوامی ترتیب کے انتظام کے لیے اگلے مالی سال میں 12.27 ارب روپے الگ رکھے گئے ہیں۔ بجٹ دستاویز میں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اگلے مالی سال میں وفاق سے صوبوں کی طرف追加 طور پر 642 ارب روپے زیادہ منتقل کیے جائیں گے۔ صوبوں کا حصہ موجودہ مالی year کے لیے مقرر اصل ہد کے مقابلے 642 ارب روپے زیادہ ہے۔ دستاویز کے مطابق، اگلے مالی سال میں صوبوں کا حصہ موجودہ مالی سال کے修订 شدہ ہد کے مقابلے 1256 ارب روپے زیادہ ہے۔ موجودہ مالی سال کے دوران وفاق سے صوبوں کی طرف منتقل کرنے کا修订 شدہ ہد 7591 ارب روپے تھا۔ نئے اضافے میں وفاقی بجٹ 2026-27 کے زیرِ انتظام کے تحت اعلیٰ صوبائی حصے کی英国代表atics کی عکاسی کرتا ہے
8656-27 عوامی ترتیب اور حفاظت Förra Köp Obegriplig
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