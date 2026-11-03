9 سال پرانی گاڑی سپرداری درخواست خارج، عدالت نے پورے سسٹم پر تنقید کی
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے 9 سال پرانے کیس میں سپرداری درخواست خارج کرتے ہوئے پولیس انتظامیہ کے کارکردگی پر شدید سوال اٹھائے اور سسٹم کی خرابی کی مذمت کی۔
چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے ایک 9 سال پرانے مقدمے کی سماعت کے دوران انتہائی نوٹ لیا ہے کہ پولیس اور عدالتی نظام کے پورے ڈھانچے میں سنگین خرابیاں موجود ہیں۔ جب عدالت نے درخواست گزار طاہر علی پھول کی گاڑی کی سپرداری پر 9 سال بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہونے پر استفسار کیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی کام نہیں کیا جا رہا اور سسٹم خود بخود ٹھیک نہیں ہو سکتا۔
کیس کی تفصیلات اور پولیس کی کارکردگی
یہ مقدمہ سال 2015 میں درج کیا گیا تھا جس میں درخواست گزار کا مؤقف تھا کہ ایک دہائی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود عدالتی کارروائی مکمل نہیں ہو سکی۔ سماعت کے دوران سی سی پی او لاہور نے عدالت کو بتایا کہ پولیس 2010 سے لے کر اب تک اپنے ریکارڈ کی درستگی کے لیے کام کر رہی ہے تاہم اس تاخیر کا کوئی واضح اور مطمئن جواب عدالت کو نہیں دیا جا سکا۔Also readistambul mein pakistan ke tijarati maaliyat farahmi ke iqdamaat ka elaan
عدالت نے استفسار کیا کہ 9 سال کے بعد اب ایف آئی آر یا پرانے کیس کی بات کرنے کی بجائے درخواست گزار کا موجودہ قانونی سٹیٹس کیا ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ اس عمل کے دوران گاڑی ریکور ہو گئی ہے، لیکن درخواست گزار کا کہنا تھا کہ وہ گاڑی کرایے پر چلا رہا تھا جبکہ اصل مالک نے دعویٰ کیا تھا کہ گاڑی خوردبرد کی گئی ہے۔
درخواست گزار کے کاغذات اور گاڑی کی حیثیت
چیف جسٹس عالیہ نیلم نے درخواست گزار کے وکیل سے پوچھا کہ اس نے گاڑی کس سے خریدی اور کیا گاڑی کے کاغذات آپ کے نام ٹرانسفر ہوئے ہیں؟ وکیل نے اعتراف کیا کہ گاڑی درخواست گزار کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوئی اور اس کے نمبر ٹیمپرڈ (مقلد) نکले ہیں۔
عدالت نے سخت تنبیہہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر گاڑی آپ کے نام پر نہیں ہے اور نمبر ٹیمپرڈ ہیں تو یہ آپ کے خلاف مقدمہ بنتا ہے کیونکہ آپ بوگس نمبر لگا کر گاڑی چلا رہے ہیں۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گاڑی کو ٹیمپرڈ ہونے کی وجہ سے سپرداری کی درخواست خارج کر دی گئی ہے کیونکہ قانونی اصولوں کے مطابق ایسی گاڑی کی بحالی ممکن نہیں ہے۔
چیف جسٹس نے پوچھا کہ اگر گاڑی آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہوئی تو آپ اس کے قانونی مالک کیسے بن گئے؟ یہ سوال دراصل اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ درخواست گزار نے ضروری قانونی اقدامات جیسے کہ کاغذات کی تصدیق اور ٹرانسفر نہ کروانے پر غلطی کی ہے۔
سسٹم کی خرابی اور مستقبل کی کارروائیاں
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سوال اٹھایا کہ جب تمام ضروری چیزیں اور دستاویزات موجود تھیں تو ان پر عملدرآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ انہوں نے یہ بھی وضاحت مانگی کہ اگر پورا سسٹم ہی خراب ہے تو اسے ٹھیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کیونکہ کوئی بھی محکمہ اپنی ذمہ داری سرانجام نہیں دے پا رہا۔
اس کیس کی سماعت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدالتی امور اور پولیس کے ریکارڈ میں ہونے والی تاخیر شہریوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ عدالت نے 9 سال پرانے کیس کو خارج کرتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ سسٹم کی خود مختاری اور کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے فوری اصلاحات کی ضرورت ہے۔
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