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9.5 ارب روپے کا تقرر کیا ہے ماڈل اسکول کے لیے

تعلیم News

9.5 ارب روپے کا تقرر کیا ہے ماڈل اسکول کے لیے
خیبر پختونخواہماڈل اسکولتعلیم
📆18/06/2026 7:20 am
📰DunyaNews
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خیبر پختونخواہ کی حکومت نے اپنے 2026-27 کے بجٹ میں 9.5 ارب روپے کا تقرر کیا ہے جو کہ اس کے 72 اسکولز کو ماڈل اسکول کا درجہ دینے کے لیے ہے۔

پشاور (دنیا نیوز) کے مطابق خیبر پختونخواہ کی حکومت نے اپنے 2026-27 کے بجٹ میں 9.5 ارب روپے کا تقرر کیا ہے جو کہ اس کے 72 اسکولز کو ماڈل اسکول کا درجہ دینے کے لیے ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد ماڈل اسکول ز میں پڑھنے والے طلباء کو مفت میزبان، کھانا، تعلیم ، نصابی کتابیں اور مہرے فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے مطابق ہر ماڈل اسکول میں 50 نہایت ذہین اور اعلیٰ کارکردگی والے طلباء داخل ہوں گے۔ اس کے مطابق اس منصوبے کا آغاز جولائی 2026 میں ہوگا اور اس کی تکمیل ستمبر 2027 میں ہوگی۔ تعلیم ی اداروں کے حکام نے کہا کہ اس.

Initiative کو صوبائی بجٹ میں شامل کرنا تعلیمی سیکٹر کو بہتر بنانے کا ایک بڑا قدم ہے

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خیبر پختونخواہ ماڈل اسکول تعلیم بجٹ 2026-27

 

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