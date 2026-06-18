9.5 ارب روپے کا تقرر کیا ہے ماڈل اسکول کے لیے

خیبر پختونخواہ کی حکومت نے اپنے 2026-27 کے بجٹ میں 9.5 ارب روپے کا تقرر کیا ہے جو کہ اس کے 72 اسکولز کو ماڈل اسکول کا درجہ دینے کے لیے ہے۔
پشاور (دنیا نیوز) کے مطابق خیبر پختونخواہ کی حکومت نے اپنے 2026-27 کے بجٹ میں 9.5 ارب روپے کا تقرر کیا ہے جو کہ اس کے 72 اسکولز کو ماڈل اسکول کا درجہ دینے کے لیے ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد ماڈل اسکول ز میں پڑھنے والے طلباء کو مفت میزبان، کھانا، تعلیم ، نصابی کتابیں اور مہرے فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے مطابق ہر ماڈل اسکول میں 50 نہایت ذہین اور اعلیٰ کارکردگی والے طلباء داخل ہوں گے۔ اس کے مطابق اس منصوبے کا آغاز جولائی 2026 میں ہوگا اور اس کی تکمیل ستمبر 2027 میں ہوگی۔ تعلیم ی اداروں کے حکام نے کہا کہ اس.
Initiative کو صوبائی بجٹ میں شامل کرنا تعلیمی سیکٹر کو بہتر بنانے کا ایک بڑا قدم ہے
خیبر پختونخواہ ماڈل اسکول تعلیم بجٹ 2026-27
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
CPI inflation increases 9.1 percent in MarchThe CPI inflation Rural, increased by 9.5% on year-on-year basis in March 2021
Read more »
بھارتی نوعمر لڑکے نے لمبے بالوں کا گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرلیامیرے بالوں کی لمبائی 4 فٹ اور 9.5 انچ ہوچکی ہے، سیدکدیپ سنگھ
Read more »
بھارتی نوعمر لڑکے نے لمبے بالوں کا گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرلیامیرے بالوں کی لمبائی 4 فٹ اور 9.5 انچ ہوچکی ہے، سدکدیپ سنگھ چاہل
Read more »
Kriti Sanon reveals whether her height was a boon or bane in BollywoodBollywood diva Kriti Sanon is widely recognized for her stunning height of 5'9.5 feet.
Read more »
دنیا کی سب سے بڑی ٹوپی بنانے کا ریکارڈجوشوا نے یہ ریکارڈ 17 فٹ اور 9.5 انچ لمبی کیپ پہن کر قائم کیا
Read more »
کراچی میں سردی کی حالیہ لہر میں کمی کب متوقع؟ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دیشہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا
Read more »