97 سالہ وٹو کی سالگرہ پر انتقال، پڑوسن کی وضاحت
کیلیفورنیا میں 97 سالہ وٹو نے ہالووین تھیم کی سالگرہ منائی لیکن رقص کے بعد اچانک انتقال کر گئے۔ پڑوسن بیکر ایڈن ملینوف نے بتایا کہ وہ نشے میں نہیں تھے۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا میں 97 سالہ وٹو نے اپنی سالگرہ کی تقریب کے دوران اچانک انتقال کر لیا، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ ان کی 97ویں سالگرہ کی خوشیوں کے فوراً بعد پیش آیا، جب وہ اپنی سالگرہ کے موقع پر مہمانوں کے ساتھ خوشیاں منارہے تھے۔ وٹو نے گزشتہ ہفتے ہالووین کے تھیم پر اپنی سالگرہ منائی تھی، جو کہ ایک غیر معمولی اور یادگار تقریب تھی۔ ان کی پڑوسن بیکر ایڈن ملینوف نے اس واقعے کی تفصیلات سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وٹو موت کے وقت کسی بھی قسم کے نشے کی کیفیت میں نہیں تھے۔
سالگرہ کی تقریب اور انتقال کی تفصیلات
بیکر ایڈن ملینوف نے وٹو کی سالگرہ کے لیے سرخ شراب اور چاکلیٹ سے کیک تیار کیا تھا، جو کہ ان کی محبت اور خیرسگالی کی علامت تھی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 97 سالہ وٹو خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں اور مہمانوں کے ساتھ رقص کر رہے ہیں۔ اس دوران پس منظر میں بی جیز کا مشہور گانا 'اسٹے اِن الائیو' بज رہا تھا، جو کہ ان کی زندگی کی آخری یادگار لمحوں میں سے ایک بن گیا۔ سالگرہ کا کیک کاٹنے اور پھر مہمانوں کے ساتھ خوشیاں منانے کے کچھ ہی دیر بعد وٹو اچانک گر کر انتقال کر گئے، جس سے حاضرین حیران رہ گئے۔Also readNew Zealand edge Australia in T20 run-fest
پڑوسن کی وضاحت اور حقائق کی روشنی میں
بیکر ایڈن ملینوف نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے واضح کیا کہ وٹو موت کے وقت نشے میں نہیں تھے اور یہ ایک بالکل غیر متوقع واقعہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وٹو صحت مند اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ واقعہ ان کی زندگی کا ایک دردناک مو ثابت ہوا۔ 24 سالہ بیکر ایڈن ملینوف نے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، جسے لاکھوں نے دیکھا۔ اس ویڈیو نے نہ صرف ان کے قریبی دوستوں بلکہ دنیا بھر کے ناظرین کو متاثر کیا، جنہوں نے وٹو کی یاد میں تعزیت کا اظہار کیا۔
واقعے کی نوعیت اور سماجی ردعمل
وٹو کے انتقال کے بعد، ان کے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں میں گہری غم کا سوراجا رہا۔ بیکر ایڈن ملینوف نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ یہ واقعہ ان کے لیے انتہائی دردناک ہے، کیونکہ وہ وٹو کو ایک صحت مند اور خوشحال انسان کے طور پر جانتی تھیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وٹو کی مسکراہٹ اور ان کی توانائی ان کی زندگی کے آخری لمحات تک برقرار تھی۔ اس واقعے نے نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پوری برادری کو صدمے میں ڈال دیا، جنہوں نے وٹو کی یاد میں ان کی زندگی کے خوبصورت لمحات کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔
اگلے اقدامات اور مستقبل کے حوالے سے
وٹو کے انتقال کے بعد، ان کے خاندان اور دوست ان کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف سرگرمیاں شروع کر رہے ہیں۔ بیکر ایڈن ملینوف نے ویڈیو کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے وٹو کی زندگی کے خوبصورت لمحات کو دنیا کے سامنے رکھا ہے، جسے لوگ پسند کر رہے ہیں۔ وٹو کی سالگرہ کی تقریب، جس میں ہالووین کا تھیم شامل تھا، ان کی زندگی کا ایک منفرد پہلو تھا، جو کہ ان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد، لوگ وٹو کی یاد میں ان کی زندگی کے مثبت پہلوؤں کو سراہ رہے ہیں، جو کہ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔
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