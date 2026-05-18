The daughter of the Chief Minister of Ireland, Margaret Conway, was among the participants in the Global Solidarity Flotilla, which aimed to deliver humanitarian aid to Gaza and protest against Israeli blockade. Israeli forces apprehended her and her ship in international waters, violating diplomatic and international laws.
اےریلینڈ کی صدر کیتھرین کونولی کی بہن مارگریٹ غزہ جانے والے امدادی بحری قافلے میں شامل تھیں جب انھیں اسرائیلی فورسز نے تحویل میں لے لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ بات غزہ کے لیے روانہ ہونے والے عالمی امدادی مشن "گلوبل صمود فلوٹیلا" کے منتظمین نے بنائی جن کے قافلے میں متعدد کشتیاں شامل تھیں۔ مارگریٹ کونولی بھی اُن ہی متعدد کشتیوں میں سے ایک میں موجود تھیں جنھیں قبرص سے تقریباً 70 میل دور بین الاقوامی سمندری حدود میں اسرائیلی فورسز نے روک لیا۔ فلوٹیلا کے منتظمین کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی فورسز کی کارروائی کے بعد کشتیوں پر موجود افراد سے رابطہ منقطع ہوگیا تھا۔ ایک ویڈیو پیغام میں مارگریٹ کونولی نے بتایا کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی قابض افواج نے مجھے فلوٹیلا میں موجود میری کشتی سے اغوا کر لیا اور اب مجھے غیرقانونی طور پر اسرائیلی جیل میں رکھا گیا ہے۔ خیال رہے کہ آئرلینڈ کی صدر کیتھرین کونولی کی بہن مارگریٹ کونولی پیشے کی اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور شہر گالوی کی رہائشی ہیں۔ وہ بطور طبیب قافلے کا حصہ تھیں تاکہ غزہ میں طبی سہولیات فراہم کرسکیں۔ صدر کیتھرین کونولی نے آئرش زبان کے ٹیلی وژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنی بہن پر فخر ہے۔ میں ان کی سلامتی کے حوالے سے شدید فکرمند ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ واقعہ بین الاقوامی پانیوں میں پیش آیا جو انتہائی تشویشناک اور پریشان کن ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی فوسرز نے یہ گرفتاری بین الاقوامی سمندری حدود میں کی ہے جو سفارتی اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔"گلوبل صمود فلوٹیلا" ایک بین الاقوامی امدادی بحری مہم ہے جس کا مقصد غزہ تک انسانی امداد پہنچانا اور اسرائیلی ناکہ بندی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ اس قافلے میں مختلف ممالک کے کارکن، ڈاکٹرز، انسانی حقوق کے کارکن اور سماجی شخصیات شامل تھیں۔ اسرائیل ماضی میں بھی غزہ جانے والے امدادی بحری قافلوں کو روک چکا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا مؤقف ہوتا ہے کہ غزہ کی بحری ناکہ بندی سکیورٹی وجوہات کی بنا پر ضروری ہے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتی ہیں۔امریکا و اسرائیل نے اہم توانائی گزرگاہوں میں عدم استحکام پیدا کیا اور الزام ایران پر ہی لگادیا، ایران خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.
اےریلینڈ کی صدر کیتھرین کونولی کی بہن مارگریٹ غزہ جانے والے امدادی بحری قافلے میں شامل تھیں جب انھیں اسرائیلی فورسز نے تحویل میں لے لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ بات غزہ کے لیے روانہ ہونے والے عالمی امدادی مشن "گلوبل صمود فلوٹیلا" کے منتظمین نے بنائی جن کے قافلے میں متعدد کشتیاں شامل تھیں۔ مارگریٹ کونولی بھی اُن ہی متعدد کشتیوں میں سے ایک میں موجود تھیں جنھیں قبرص سے تقریباً 70 میل دور بین الاقوامی سمندری حدود میں اسرائیلی فورسز نے روک لیا۔ فلوٹیلا کے منتظمین کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی فورسز کی کارروائی کے بعد کشتیوں پر موجود افراد سے رابطہ منقطع ہوگیا تھا۔ ایک ویڈیو پیغام میں مارگریٹ کونولی نے بتایا کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی قابض افواج نے مجھے فلوٹیلا میں موجود میری کشتی سے اغوا کر لیا اور اب مجھے غیرقانونی طور پر اسرائیلی جیل میں رکھا گیا ہے۔ خیال رہے کہ آئرلینڈ کی صدر کیتھرین کونولی کی بہن مارگریٹ کونولی پیشے کی اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور شہر گالوی کی رہائشی ہیں۔ وہ بطور طبیب قافلے کا حصہ تھیں تاکہ غزہ میں طبی سہولیات فراہم کرسکیں۔ صدر کیتھرین کونولی نے آئرش زبان کے ٹیلی وژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنی بہن پر فخر ہے۔ میں ان کی سلامتی کے حوالے سے شدید فکرمند ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ واقعہ بین الاقوامی پانیوں میں پیش آیا جو انتہائی تشویشناک اور پریشان کن ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی فوسرز نے یہ گرفتاری بین الاقوامی سمندری حدود میں کی ہے جو سفارتی اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔"گلوبل صمود فلوٹیلا" ایک بین الاقوامی امدادی بحری مہم ہے جس کا مقصد غزہ تک انسانی امداد پہنچانا اور اسرائیلی ناکہ بندی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ اس قافلے میں مختلف ممالک کے کارکن، ڈاکٹرز، انسانی حقوق کے کارکن اور سماجی شخصیات شامل تھیں۔ اسرائیل ماضی میں بھی غزہ جانے والے امدادی بحری قافلوں کو روک چکا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا مؤقف ہوتا ہے کہ غزہ کی بحری ناکہ بندی سکیورٹی وجوہات کی بنا پر ضروری ہے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتی ہیں۔امریکا و اسرائیل نے اہم توانائی گزرگاہوں میں عدم استحکام پیدا کیا اور الزام ایران پر ہی لگادیا، ایران خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
International Relations Flotilla Gaza International Waters Diplomatic Laws International Laws Margaret Conway Chief Minister Of Ireland Airlie's Chief Minister's Daughter
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Punjab CM Maryam begins Baku visit with memorial ceremoniesPunjab Chief Minister Maryam Nawaz starts her Baku visit by attending memorial ceremonies in Azerbaijan.
Read more »
Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Sohail Afridi Appeals for Urgent Intervention on Ongoing CNG CrisisSohail Afridi, the Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa, has written a letter to Prime Minister Shehbaz Sharif seeking urgent intervention on an ongoing CNG crisis in his province.
Read more »
Global Sumud Flotilla Intercepted by Israeli ForcesThe Global Sumud Flotilla, a group that aims to deliver aid to Gaza by boat, has faced interception by Israeli military forces in international waters on three separate occasions. Israeli forces have boarded and confiscated ten of their boats, with contact lost with 23 other vessels in the flotilla. The Israeli government has called on the participants to cease the flotilla, citing safety concerns.
Read more »
Israeli Navy Raids Global Sumud Flotilla, Faisal Edhi’s Son Among Detained Activistsگلوبل صمود فلوٹیلا اور ایدھی فاؤنڈیشن کا مقصد غزہ کے متاثرین تک انسانی امداد پہنچانا ہے، سعد ایدھی کا ویڈیو پیغام
Read more »
Saad Edhi detained by Israeli Forces during Gaza aid voyageAbb Takk News
Read more »
Israel intercepts Gaza-bound aid flotilla, organisers say activists 'abducted'Israeli forces intercepted a Gaza-bound aid flotilla on Monday after it sailed from Turkey last week, with Prime Minister Benjamin Netanyahu denouncing the
Read more »