US and Iranian negotiators have given the final nod to draft peace agreement, bringing an end to six weeks of intense standoff. Reports indicate that the initial draft was agreed on Monday and high-level participants have also given their approval for the proposed deal.
واشنگٹن/تہران : امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے اور تمام محاذوں پر لڑائی روکنے کے لیے امن معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں نے مسودے کی منظوری دے دی ہے، جے ڈی وینس، باقرقالیباف سمیت دیگر نے مسودے کی منظوری دی۔ رپورٹ کے مطابق ابتدائی مسودے پر ہفتے کے روز اتفاق کیا گیا، معلومات ہیں کہ مذاکرات میں شامل اعلیٰ سطحی شخصیات نے مجوزہ معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہوجاتا ہے تو گزشتہ چھ ہفتوں سے جاری نازک جنگ بندی مستقل امن میں تبدیل ہوسکتی ہے، تاہم معاہدے کی اہم تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئیں ہیں۔ معلومات کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام، پابندیوں میں نرمی اور آبنائے ہرمز کی بحالی جیسے اہم معاملات اب بھی فریقین کے درمیان زیر غور ہیں۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی شدید متاثر ہوئی، جس سے عالمی توانائی منڈیوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ واضح رہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کی ایک اہم تجارتی گزرگاہ ہے، جہاں سے عالمی تیل کی ترسیل کا تقریباً 20فیصد حصہ گزرتا ہے اور اس کی بندش نے عالمی توانائی منڈی کو شدید متاثر کیا ہے۔ تیل کے درآمد میں اضافہ کے لیے تہران نے بھی برعکس کیا تھا کہ اس کی طرف توجہ نہیں، تاہم امریکہ کی جانب سے ہونے والیlibya کرکے گی اور اس وقت کے حالات بھی دیکھے جانے کیے گئے ہیں۔ تہران پہنچنے والے قطر کے وفد نے بھی آبنائے ہرمز میں اپنے دورے کے دوران معاہدے کو حتمی شکل دینے کی سفارتی کوششوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تہراندورے کے دوران پاکستان کے چانکیاں، پوری اچانکی مدد ملنے کے لیے بھی آئیں ہیں، تاکہ نازک جنگ بندی کو کم کیا جاسکتا۔ واضح رہے کہ تہراندورہ میں تہران پہنچنے والے کمپلیکس مسائل پر مشاورت ہوئی، اب بھی پابندیوں سے متعلق ہیں اور جوہری پروگرام کی بخش شروعاتین پر بھی غور کیا گیا ہے۔ ایسے ہی جنگ کی صورت حال کے تحت، تہراندورہ میں ہونے والی مشاورتوں کے بعد، امریکا اور ایران کے درمیان امن معاہدے کا ایک اہم حصہ تیار ہو گیا ہے۔ (2534 character.
Final Draft Agreement Between US, Iran Expected This Afternoon After Pakistan MediationA final draft agreement between the United States and Iran has reportedly been completed through Pakistans mediation, with an official announcement expected within the next few hours. The agreement includes an immediate and comprehensive ceasefire between the two countries, commitments from both sides not to target each others installations, the establishment of a joint monitoring mechanism, and guarantees regarding freedom of navigation in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz. Sanctions imposed on Iran would be lifted in phases if Tehran complies with the agreements terms, and negotiations on other unresolved issues would begin within seven days of the agreement taking effect.
US-Iran Tensions Over Uranium and Strait of Hormuz, Oil Prices Impacted by WarThe US and Iran continue to disagree on Tehran's uranium stockpile and control of the Strait of Hormuz, with US President Donald Trump stating that the US will eventually recover Iran's highly enriched uranium. Talks to end the war between the two countries have made little progress in the six weeks since a fragile ceasefire took effect. Oil prices have been affected by the ongoing conflict, with uncertain prospects for a resolution of the war. The impasse has also had a significant impact on the global economy, particularly due to the inflationary impact of high oil prices. Trump faces domestic pressure ahead of the November midterm elections, with his approval rating near its lowest since he returned to the White House.
Rubio: Pakistan mediating role between US and Iran, noting progress in talksUS Senator Marco Rubio mentioned Pakistan's role as a mediator in talks between the US and Iran, expressing optimism about the possibility of an agreement, despite doubts about progress in negotiations.
Britain Warns of Nuclear Tensions Caused by US Threats to IranA British report revealed that President Donald Trump's threats to 'fix' Iran have heightened potential nuclear tensions in the Middle East, Europe, and Asia, with fears that a misstep or military provocation could escalate the situation into a major global crisis, including a nuclear war. The report stressed that Iran's nuclear program, the situation in Israel, and the US' tough stance have made the situation highly sensitive. Some European officials expressed concerns that a false move or military provocation could trigger a large-scale disaster, citing the potential impact on energy supplies from the Middle East, Europe, and Asia, particularly for Japan, China, and South Korea. However, US officials dismissed these concerns, stating that Washington's goal was to put pressure on Iran, not trigger a nuclear war or a full-scale war.
US-Iran talks show progress, yet at odds on key issuesUS and Iran show signs of progress in talks as Pakistan mediates amid tensions over uranium and the Strait of Hormuz.
Field Marshal Asim Munir concludes Iran visit after key meetings with top leadershipField Marshal Syed Asim Munir concluded a short but highly productive official visit to Iran amid ongoing regional tensions following the ceasefire of April 8,
