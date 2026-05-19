Amid World Reaction, Location of Mosque Massacre in California Revealed

The location of the mosque attack in California has been revealed, as the American intelligence agencies and law enforcement agencies have managed to identify the two suspects' names as Clark and Hawkins. The suspects have been linked to extremist views and have displayed Nazi symbols in their vehicle. According to media reports, the deadly incident was followed by threatening notes, racist symbols and far-right views.
امریکی ریاست کیلی فورنیا کے شہر سان ڈیاگو میں مسجد پر ہونے والے حملے کی تحقیقات میں بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کیلی فورنیا میں مسجد پر حملے کے دونوں ملزمان کی شناخت 18 سالہ کلیب واسقیوز اور 17 سالہ کین کلارک کے ناموں سے ہوئی ہے۔ تفتیشی حکام نے بتایا کہ حملہ آوروں کی گاڑی سے اسلام مخالف تحریریں اور نازی علامتوں سے منسلک مواد برآمد ہوا ہے۔ واقعے کو نفرت انگیز جرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ حملے سے تقریباً دو گھنٹے پہلے ایک حملہ آور کی والدہ نے پولیس کو اپنے بیٹے کے بارے میں تشویشناک معلومات فراہم کردی تھیں۔ حملے سے 3 افراد شہید ہوئے جبکہ اسکول کے تمام بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا، اور کوئی طالب علم زخمی نہیں ہوا۔ کمیونٹی کے افراد نے واقعہ کے بعد ایمین عبداللہ کو ہیرو قرار دیا ہے جبکہ فنڈ ریزنگ مہم میں لاکھوں ڈالرز جمع ہو چکے ہیں۔ کیلی فورنیا کی مسجد حملے کے بعد، امریکی مسجد حملاتی ویڈیوز وائرل ہوئیں ہیں اور کئی یورپی ممالک کے ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا ہے۔'.
امریکی ریاست کیلی فورنیا کے شہر سان ڈیاگو میں مسجد پر ہونے والے حملے کی تحقیقات میں بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کیلی فورنیا میں مسجد پر حملے کے دونوں ملزمان کی شناخت 18 سالہ کلیب واسقیوز اور 17 سالہ کین کلارک کے ناموں سے ہوئی ہے۔ تفتیشی حکام نے بتایا کہ حملہ آوروں کی گاڑی سے اسلام مخالف تحریریں اور نازی علامتوں سے منسلک مواد برآمد ہوا ہے۔ واقعے کو نفرت انگیز جرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ حملے سے تقریباً دو گھنٹے پہلے ایک حملہ آور کی والدہ نے پولیس کو اپنے بیٹے کے بارے میں تشویشناک معلومات فراہم کردی تھیں۔ حملے سے 3 افراد شہید ہوئے جبکہ اسکول کے تمام بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا، اور کوئی طالب علم زخمی نہیں ہوا۔ کمیونٹی کے افراد نے واقعہ کے بعد ایمین عبداللہ کو ہیرو قرار دیا ہے جبکہ فنڈ ریزنگ مہم میں لاکھوں ڈالرز جمع ہو چکے ہیں۔ کیلی فورنیا کی مسجد حملے کے بعد، امریکی مسجد حملاتی ویڈیوز وائرل ہوئیں ہیں اور کئی یورپی ممالک کے ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا ہے۔'
Ambu Alert Security Islam Attack Fate Of Victims Americans Abroad
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ایران پر نئے حملے کی تیاری؟ متعدد امریکی کارگو طیارے اسلحہ لے کر اسرائیل پہنچ گئےUS Cargo Planes Deliver Ammunition to Israel Amid Fears of Renewed Iran Conflict
Read more »
بھارت میں ایک اور تاریخی مسجد کو مندر قرار دے دیا گیا، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہIndian Court Declares Historic Kamal Maula Mosque a Hindu Temple
Read more »
Three People Killed in Shooting at a California Mosque ComplexIn a shooting incident at a mosque complex in California, three people were killed and two teenage gunmen were found dead in a car from self-inflicted gunshot wounds. The shooters were aged 19 and 17.
Read more »
US Police Shoot, Kill Two Suspects in Shooting at San Diego Islamic CenterAfter a shooting at a US mosque complex in southern California, two suspected teenage gunmen were found dead in a car from apparent self-inflicted gunshot wounds. Police investigation suggests this as a hate crime involving hate rhetoric.
Read more »
Elon Musk suffers major court defeat against OpenAI, AltmanA California jury ruled against Elon Musk in his lawsuit accusing Sam Altman, OpenAI, and Microsoft of betraying the company’s original nonprofit mission.
Read more »
San Diego mosque shooting: 3 killed in suspected hate crime attackThree people were killed in a shooting at a San Diego Islamic Centre as authorities investigate the attack as a suspected hate crime. Two suspects are also dead.
Read more »