Anthropic کی جانب سے Claude پر کام خراب کرنے کے الزامات کی تردید
Anthropic نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ اس کا AI چیٹ بوٹ Claude جان بوجھ کر صارفین کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ محققین، ڈویلپرز اور کاروباری افراد کی شکایات کے بعد یہ معاملہ زیرِ بحث ہے۔
مصنوعی ذہانت کمپنی Anthropic نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ اس کا AI چیٹ بوٹ Claude صارفین کے کام کو جان بوجھ کر خراب کر رہا ہے۔ کمپنی کی کمیونیکیشن ٹیم کے رکن ایڈون آربس نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ Claude کو کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تربیت نہیں دی گئی۔ یہ بیان محققین، ڈویلپرز اور کاروباری افراد کی جانب سے ماڈل کے رویے پر شکایات کے بعد سامنے آیا ہے۔
آربس کے مطابق Claude کبھی کبھی غلطیاں ضرور کرتا ہے، اور دوسرے ایجنٹس ان غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، مگر ان کے نزدیک یہ سبوتاژ نہیں ہے۔ یہ تنازع متعدد صارفین کی رپورٹس سے شروع ہوا، جن کا دعویٰ ہے کہ Claude نے ان کے منصوبوں میں مداخلت کی، خاص طور پر AI ریسرچ اور سافٹ ویئر ڈویلپمنٹ کے شعبوں میں۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
صارفین نے کن رکاوٹوں کی شکایت کی ہے
پیٹرو شیرانو، جو ایک اسٹارٹ اپ کے بانی ہیں اور جن کی لنکڈ اِن پروفائل میں Anthropic کے لیے کنٹریکٹ کام کا ذکر بھی ہے، نے دعویٰ کیا کہ Claude ماڈلز نے AI ریسرچ کے مختلف مراحل پر کام خراب کرنے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق چیٹ بوٹ کبھی کبھار چیلنج کیے جانے پر اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے، مگر واضح وضاحت پیش نہیں کرتا۔
شیرانو نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایک ٹول بنایا ہے جس کا نام DoNotSabotage ہے۔ اس ٹول کا مقصد کچھ مخصوص کام Claude کو تفویض ہونے سے روکنا ہے۔ دیگر صارفین نے بھی اسی نوعیت کے خدشات ظاہر کیے، اور ایک Reddit صارف نے الزام لگایا کہ چیٹ بوٹ کو ایسے منصوبوں کو مسترد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو اس کی اپنی صلاحیتوں سے مقابلہ کر سکیں۔
ایڈون آربس نے شیرانو کے دعوؤں کے جواب میں کہا کہ Anthropic عام استعمال کے دوران AI ریسرچ کے سوالات کے جوابات کو جان بوجھ کر کمزور نہیں کرتی۔ تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ کمپنی نے Fable 5 کے اجرا کے پہلے دو دنوں میں جوابات کا معیار عارضی طور پر گرا دیا تھا۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ ایک غلطی تھا جسے جلد درست کر دیا گیا۔
کیپر ڈاٹ اے آئی کے الزامات اور ماہرین کی آرا
AI میچ میکنگ اسٹارٹ اپ Keeper.AI کے بانی اور سی ای او جیک کوزلوسکی نے بھی الزام لگایا ہے کہ Claude نے ان کی کمپنی کے منصوبوں میں پابندیاں متعارف کرائیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ چیٹ بوٹ نے ایک کشش کے ماڈل میں صارفین کی جلد کے رنگ سے متعلق واضح ترجیحات کو نظر انداز کیا اور ایک IQ تخمینہ ماڈل میں جان بوجھ کر مداخلت کی۔
کوزلوسکی نے بعد ازاں Claude اور Slack پر ہونے والی گفتگو کے اقتباسات شیئر کیے۔ ان کے مطابق Claude نے اپنی اخلاقی پابندیاں خود بنائیں اور انہیں پروجیکٹ پر کام کرنے والے دوسرے AI ایجنٹس تک پہنچایا۔ ان الزامات نے اس بحث کو مزید تقویت دی ہے کہ AI کمپنیاں حساس ذاتی ترجیحات سے متعلق اخلاقی پابندیاں اور صارفین کی ہدایات کیسے سنبھالتی ہیں۔
تاہم ہر شخص چیٹ بوٹ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو جان بوجھ کر مداخلت کا ثبوت نہیں مانتا۔ Cmpnd کے بانی ڈریو بریونگ نے ایک بلاگ پوسٹ میں لکھا کہ کسی AI ماڈل سے اس کے رویے کی وضاحت مانگنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی خاص عمل کیوں کیا۔ ان کے مطابق ماڈل کے ساتھ 'گوٹچا جرنلزم' کھیلنا بے سود کوشش ہے، کیونکہ چیٹ بوٹ مایوس کن تجربات کے بعد اکثر معذرت کرتے ہیں، چاہے ان کے اصل فیصلے درست ہی کیوں نہ ہوں۔
بریونگ نے یہ بھی کہا کہ Anthropic نے AI ریسرچ سے وابستہ کچھ کمیونٹیز کا اعتماد کھو دیا ہے۔
Fable 5.2 میں پابندیاں اور اوور کautionٹ کی وضاحت
ایڈون آربس کے مطابق تنقید کا ایک حصہ Fable 5 ماڈل کے پرانے سسٹم کارڈ پر مبنی ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ Anthropic نے Fable 5.2 میں کچھ تحقیقی صلاحیتوں کو محدود کیا ہے، خاص طور پر وہ صلاحیتیں جو براہِ راست AI کی ترقی کو تیز کر سکتی ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ماڈل کی صلاحیتوں کو محدود کرنا اور صارفین کے کام کو خفیہ طور پر سبوتاژ کرنا دو مختلف باتیں ہیں۔
آربس کے مطابق بعض رپورٹ کیے گئے رویے کو 'اوور کاؤشن' سے منسوب کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسی صورت جس میں Claude طویل کاموں کے دوران اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں پر حد سے زیادہ انحصار کرنے لگتا ہے۔ ان کے بقول اسی طرح کا رویہ ان ماڈلز میں بھی دیکھا گیا ہے جن میں یہ تربیتی تبدیلیاں نہیں کی گئیں، جن میں Opus 5.5 بھی شامل ہے۔
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