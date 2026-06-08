Armenia میں پارلیمانی انتخابات میں سول کنٹریکٹ پارٹی کی جیت، وسطی انتخابات کمیشن (سی ای ای سی) کے مطابق، پریلیمنری نتائج میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس نتیجے کے مطابق، حکومت کی پارٹی 49.81 فیصد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئی، جس سے اسے اپنے حریفوں سے بہت آگے چل کر رہا ہے۔ اس نتیجے کے مطابق، اس ملک کی آبادی کے تقریباً 58 فیصد لوگ ووٹ ڈالنے میں کامیاب ہوگئے۔ سی ای ای سی نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔
Armenia کے پارلیمانی انتخابات میں سول کنٹریکٹ پارٹی کی جیت، وسطی انتخابات کمیشن (سی ای ای سی) کے مطابق، پریلیمنری نتائج میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس نتیجے کے مطابق، حکومت کی پارٹی 49.81 فیصد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئی، جس سے اسے اپنے حریفوں سے بہت آگے چل کر رہا ہے۔ اس نتیجے کے مطابق، اس ملک کی آبادی کے تقریباً 58 فیصد لوگ ووٹ ڈالنے میں کامیاب ہوگئے۔ سی ای ای سی نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ سول کنٹریکٹ پارٹی کی قیادت سمرل کاراپتیان کے ہاتھ میں ہے، جو ایک روسی-ارمینی بلینئیر ہے اور اس وقت گھر میں قید ہے۔ اس کے خلاف الزامات اس پر حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ ان الزامات سے انکار کرتے ہوئے، انہوں نے انہیں سیاسی طور پر متاثر کرنے والے قرار دیا۔ کاراپتیان نے انتخاب کو.
Armenia کے پارلیمانی انتخابات میں سول کنٹریکٹ پارٹی کی جیت، وسطی انتخابات کمیشن (سی ای ای سی) کے مطابق، پریلیمنری نتائج میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس نتیجے کے مطابق، حکومت کی پارٹی 49.81 فیصد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئی، جس سے اسے اپنے حریفوں سے بہت آگے چل کر رہا ہے۔ اس نتیجے کے مطابق، اس ملک کی آبادی کے تقریباً 58 فیصد لوگ ووٹ ڈالنے میں کامیاب ہوگئے۔ سی ای ای سی نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ سول کنٹریکٹ پارٹی کی قیادت سمرل کاراپتیان کے ہاتھ میں ہے، جو ایک روسی-ارمینی بلینئیر ہے اور اس وقت گھر میں قید ہے۔ اس کے خلاف الزامات اس پر حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ ان الزامات سے انکار کرتے ہوئے، انہوں نے انہیں سیاسی طور پر متاثر کرنے والے قرار دیا۔ کاراپتیان نے انتخاب کو
Armenia سول کنٹریکٹ پارٹی پارلیمانی انتخابات
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