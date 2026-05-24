Aurangabad police arrest a fugitive actor in Mumbai shootout

A fugitive actor in Mumbai who was on the run for 12 years was arrested by the Aurangabad Crime Branch and brought to face charges in a case related to a murder.
احمد آباد کرائم برانچ نے حال ہی میں ایک ایسے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے جو 12 سال پہلے قتل کے ایک مقدمے میں پیرول ملنے کے بعد فرار ہو گئے تھے اور بعد میں وہ ایک اداکار بن گئے۔ پولیس کے مطابق، ہیمنت مودی پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل تھے جنھیں 2008 میں قتل کے ایک مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ چھ سال بعد پیرول ملنے پر وہ فرار ہو گئے۔ وہ ممبئی چلے گئے اور اداکار بن گئے اور کئی فلموں، ٹی وی سیریلز اور ویب سیریز میں کام کرتے رہے۔ اب جب وہ احمد آباد میں ایک سیریل کی شوٹنگ کر رہے تھے تو پولیس نے خاص ترکیب لڑا کر انھیں گرفتار کر لیا۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے بی بی سی گجراتی نے کرائم برانچ کے افسران اور ہیمنت مودی کے جاننے والوں سے بات کی۔اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اتنے سالوں سے مفرور رہنے والا یہ ملزم آخرکار پولیس کے شکنجے میں کیسے آیا ونوم آور رہنے والا یہ ملزم آخرکار پولیس کے شکنجے میں کیسے آیا.
