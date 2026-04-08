Aubrey Plaza کی طرف سے خوشخبری: اداکارہ پہلے بچے کی توقع کر رہی ہیں

اداکارہ Aubrey Plaza نے اپنے پہلے بچے کی توقع کا اعلان کیا ہے، جو ایک مشکل سال کے بعد خوشی اور امید لے کر آیا ہے۔ وہ اپنے دیرینہ ساتھی Chris Abbott کے ساتھ اس موسم خزاں میں اپنے بچے کا استقبال کریں گے۔
ایک سال ذاتی غم سے گزرنے کے بعد، Aubrey Plaza زندگی کے ایک روشن نئے باب میں قدم رکھ رہی ہیں۔ 41 سالہ اداکارہ نے خوشی سے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے دیرینہ ساتھی Chris Abbott کے ساتھ اپنے پہلے بچے کی توقع کر رہی ہیں۔ یہ جوڑا، جن کی محبت نے 2023 سے سرخیوں پر قبضہ کر رکھا ہے، اس موسم خزاں میں اپنے چھوٹے سے بچے کی آمد کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، جو دنیا بھر میں ان کے مداحوں کے لیے خوشی اور امید لے کر آیا ہے۔ Aubrey Plaza کے نمائندے نے منگل 7 اپریل کو پیپلز میگزین کو اس خوشخبری کی باضابطہ تصدیق کی۔
ایک بیان میں ترجمان نے اعلان کیا کہ یہ جوڑا، جو اپنے طوفانی رومانس کی وجہ سے شہرت میں ہے، مل کر اپنے پہلے بچے کی توقع کر رہا ہے۔ یہ اعلان اس کے سابق شوہر، Jeff Baena کی اچانک موت کے بعد سامنے آیا ہے، جو ان کی علیحدگی کے ایک سال بعد ہوئی تھی۔ The White Lotus کی سٹار اور ان کے نئے پارٹنر اب اس موسم خزاں میں والدین کے طور پر ایک خوبصورت نیا باب شروع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اندرونی ذرائع نے جوڑے کی جانب سے انکشاف کیا کہ یہ ایک جذباتی سال کے بعد ایک خوبصورت سرپرائز تھا، وہ بہت خوش قسمت محسوس کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اس سے واقف نہیں ہیں، Aubrey Plaza، 41، اور Chris Abbott، 40، سب سے پہلے Off-Broadway کے Danny and the Deep Blue Sea اور 2020 کی فلم Black Bear میں اپنے تعاون کے دوران ملے تھے۔ اس جوڑے نے کچھ عرصے تک اپنے رشتے کو خفیہ رکھا تھا اس سے پہلے کہ 2025 کے موسم گرما میں محبت بھرے انداز میں دیکھے جانے کے بعد اپنے رومانس کی تصدیق کی جائے۔ Chris Abbott، جس کا پورا نام Christopher Jacob Abbott ہے، کے ساتھ ڈیٹنگ کرنے سے پہلے، Aubrey Plaza کی شادی ان کے مرحوم سابق شوہر، Jeff Baena سے ہوئی تھی، جن سے وہ 2024 میں ان کی وفات سے پہلے 2025 میں الگ ہو گئی تھیں۔ یہ دلچسپ خبر Aubrey Plaza کی زندگی میں ایک خوشگوار موڑ کی نشاندہی کرتی ہے، جو اس کے بڑھتے ہوئے خاندان کے لیے امید، خوشی اور توقعات لے کر آئی ہے۔ مداح اس جوڑے کو نیک خواہشات بھیج رہے ہیں جب وہ مل کر اپنے پہلے بچے کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔\اس خوشی کی خبر Aubrey Plaza کے لیے ایک نئے باب کا آغاز کرتی ہے، جو ایک مشکل سال کے بعد خوشی اور امید لے کر آئی ہے۔ اس سے پہلے، Aubrey Plaza نے اپنے سابق شوہر Jeff Baena کے انتقال کے بعد غم کا سامنا کیا تھا، جن سے اس کی 2024 میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ یہ خبر اس کے مداحوں کے لیے خوشی کی ایک کرن ہے، جو ایک ایسے جوڑے کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مستقبل کی شروعات کر رہے ہیں۔ Aubrey Plaza اور Chris Abbott کے درمیان رشتہ 2023 میں شروع ہوا جب دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا تھا۔ تب سے، یہ جوڑا مداحوں اور میڈیا کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ ان کی محبت کی کہانی نے مداحوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنا لی ہے، جو ان کی خوشی اور محبت میں حصہ لینے کے لیے بے تاب ہیں۔ یہ اعلان ان کے مداحوں کے لیے ایک خوشگوار تعجب تھا، جو ان کے بچے کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔\Aubrey Plaza اور Chris Abbott دونوں ہی اپنے کیریئر میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ Aubrey Plaza نے متعدد فلموں اور ٹی وی سیریز میں اداکاری کی ہے، جس میں Parks and Recreation اور The White Lotus شامل ہیں۔ Chris Abbott بھی ایک باصلاحیت اداکار ہیں، جنھوں نے مختلف پروجیکٹس میں کام کیا ہے۔ ان دونوں کی صلاحیت اور پیشہ ورانہ زندگی نے ان کے مداحوں کو متاثر کیا ہے۔ اب ان کے لیے والدین بننے کا نیا سفر شروع ہو رہا ہے، جس کے لیے وہ بے حد پرجوش ہیں۔ ان کے مداحوں کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی ان کے بچے کو دنیا میں خوش آمدید کہتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اعلان Aubrey Plaza کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، جس میں وہ نہ صرف ایک اداکارہ کے طور پر بلکہ ایک ماں کے طور پر بھی اپنی شناخت بنائیں گی۔ ان کی زندگی میں خوشی اور مسرت کے یہ لمحات ان کے مداحوں کے لیے بھی ایک مثال ہیں، جو انہیں ہمیشہ محبت اور حمایت کا پیغام دیتے رہیں گے
Aubrey Plaza Chris Abbott بچہ خوشی تفریح
