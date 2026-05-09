British Elections: Starmer Admits Government Failure, Appoints Key Figures to Strengthen Party

British Prime Minister Keir Starmer has acknowledged the government's failure and announced the appointment of key figures to strengthen the Labour Party after the recent local and regional elections. The elections saw the ruling Labour Party face a significant setback, with the Conservative Party and the far-right Reform Europe Party gaining significant victories. The Labour Party, which had hoped for a clear majority, only managed to secure a minority of seats, leaving it with a weakened position.
وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے حکومت کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کارکردگی اور پالیسی کا از سرنو جائزہ لینے کا عندیہ دیا ہے، برطانیہ میں ہونے والے حالیہ بلدیاتی اور علاقائی انتخابات میں حکمران جماعت لیبر پارٹی کو بڑے سیاسی دھچکے کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ قوم پرست جماعتوں اور دائیں بازو کی جماعت ریفارم یوکے نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کورائی ڈن کونسل نے اپنے انتخابی نتائج کا اعلان کردیا تاہم یہاں بھی کوئی جماعت اکثریتی تعداد یعنی 36 نشستیں حاصل نہیں کرسکی۔ اس کونسل کی 70 میں سے 64 نشستوں کے نتائج میں لیبر پارٹی نے 27 نشستیں حاصل کرکے سب سے آگے ہے تاہم اسے اپنی 4 یقینی نشستوں پر شکست ہوئی۔ اپوزیشن جماعت کنزرویٹو پارٹی بھی اس کونسل میں 25 نشتوں پر فاتح رہی البتہ اسے بھی گزشتہ الیکشن کے مقابلے میں 5 نشستوں میں خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ اس کونسل میں گرین پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے 6 اضافی نشستوں کے ساتھ 8 حلقوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے جبکہ لبرل ڈیموکریٹس اور ریفارم یوکے نے دو دو نشستیں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ انگلینڈ کی 134 کونسلوں کے نتائج سامنے آچکے ہیں جبکہ مزید دو کونسلوں لیوشام کونسل اور ٹاور ہیملیٹس کے نتائج آج شام تک متوقع ہیں۔ انگلینڈ میں سب سے بڑا سیاسی جھٹکا حکمراں جماعت لیبر پارٹی کو لگا جہاں ریفارم یوکے نے متعدد علاقوں میں غیرمتوقع کامیابیاں حاصل کرکے روایتی سیاسی جماعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجادی۔ دارالحکومت لندن میں بھی لیبر پارٹی کو شدید نقصان اٹھانا پڑا جہاں پارٹی کئی برس بعد لیمبتھ کونسل کا کنٹرول کھو بیٹھی، جبکہ گرین پارٹی نے نمایاں پیش رفت کرتے ہوئے شہری حلقوں میں اپنی حمایت بڑھالی۔ غیرمتوقع انتخابی نتائج کے بعد وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے پارٹی کے اندر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے سابق برطانوی وزیر اعظم گارڈن براؤن اور سینئر لیبر رہنما ہریئٹ ہرمان کو مشیر مقرر کردیا۔ یہی صورتحال گزشتہ انتخابات میں بھی تھی جب نہ لیبر پارٹی اور نہ ہی کنزرویٹو واضح اکثریت حاصل کرپائی تھی۔ البتہ حکمراں جماعت کو ان انتخابات میں خلاف توقع نہایت کم سیٹیں ملی ہیں۔ جس پر وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے اعتراف کیا کہ لیبر حکومت نے اقتدار کے ابتدائی دو برسوں میں غیر ضروری غلطیاں کیں اور عوام کو مستقبل کے حوالے سے مطلوبہ امید فراہم نہیں کرسکی۔ بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے کہا کہ حکومت بعض معاملات میں عوامی توقعات پوری کرنے میں ناکام رہی۔ جس سے ووٹرز میں مایوسی بڑھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لیبر پارٹی اب اپنی پالیسیوں اور حکومتی انداز کا ازسرنو جائزہ لے گی تاکہ عوام کا اعتماد بحال کیا جاسکے۔
British Elections Labour Party Conservative Party Reform Europe Party Prime Minister Keir Starmer Appointment Of Key Figures Government Failure
