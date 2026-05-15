The Brics ministers' foreign affairs meeting in New Delhi has concluded, but with significant differences, as no joint statement was issued. A major hurdle was a proposal for a collective statement against Iran's aggression and the situation in the Middle East, which Ruan countries failed to reach an agreement on.
بھارت میں ہونے والے برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ختم ہوا ہے، لیکن اس اہم اجلاس کے مشترکہ اعلامیے کی تیاری میں جس ملک نے کامیابی حاصل کی، اس پر عملدرآمد میں两大 مسائل سامنے آئے۔ بْرْکْس (بِرْکْس) اجلاس کے اختتام پر رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے بجائے صرف میزبان ملک بھارت کے چیئرمین اسٹیٹمنٹ ہی جاری کیا جا سکتا ہے۔ دو روزہ اجلاس کے اختتام پر، برکس ممالک نے مشترکہ اعلامیے کی تیاری میں ناکامی کی وجہ، ایران جنگ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر شدید اختلافات بتائی جاتی ہے۔ یہ اجلاس میزبان بھارت کے علاوہ، متحدہ عرب امارات، ایران، روس، چین، جنوبی افریقا اور برازیل کے وزرائے خارجہ شریک تھے۔ برکس کے موجودہ اجلاس میں، رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے غزہ جنگ، آبنائے ہرمز کی صورتحال، بحری تجارت، علاقائی سلامتی اور عالمی کشیدگی پر تبادلہ نظر کیا۔ اس کے بعد، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک رکن ملک کا نام لیے بغیر الزام عائد کیا کہ ایک رکن ملک نے برکس کے ساتھ ساتھ أعلنک کے بعض حصوں کو روک دیا۔ انھوں نے مزید کہا کہ ایران نے جاری جنگ میں صرف امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا چاہے وہ اڈے متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر موجود ہوں۔ دوسری جانب، متحدہ عرب امارات نے ایرانی الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی خودمختاری اور سلامتی کے خلاف کسی بھی حملے کا جواب اس نے محفوظ رکھا ہے اور ساتھ ہی، رہنما خلیفہ شاہین المرر نے اس کا الزام لگایا کہ ایران نے اماراتی شہری تنصیبات اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا اور ابنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری راستوں میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ چیئرمین اسٹیٹمنٹ کی شائع ہونے کے بعد، بھارتی وزارتِ خارجہ نے اس پر الزام لگایا کہ بعض ریکن ممالک میں مشرقٰ وسطیٰ کی صورتحال پر مختلف آرا موجود تھیں اور اس بارے میں مزید بات چیت کروائی جاتی رہی۔ اجلاس میں غزہ کی صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ برکس نے غزہ کو فلسطینی علاقوں کا حصہ قرار دے کر مغربی کنارے اور غزہ کو فلسطینی اتھارٹی کے تحت متحد رکھنے کی حمایت کی۔ اس کے باوجود، ایک رکن ملک نے کچھ نکات پر تحفظات ظاہر کیے جانے کے بعد، یہ معاملہ بھی جاری رہی.
Ministry of Religious Affairs Delivers Pilgrimage Assistance to 72,071 Pakistani Hajj Pilgrims in Saudi Arabia72,071 Pakistani pilgrims have arrived in Saudi Arabia through 282 flights, with the Ministry of Religious Affairs deploying 1,320 assistants and volunteers to ensure their movement and accommodation.
Iran urges BRICS to oppose US and Israel at New Delhi meetingIran’s Foreign Minister Abbas Araqchi has urged BRICS nations to condemn alleged violations of international law by the United States and Israel during a high-level meeting in New Delhi held amid rising tensions in the Middle East following the ongoing Iran–Israel conflict.
Iran, UAE clash at BRICS meeting over war allegations
Pakistan and US agree to enhance cooperation in security, counterterrorism and narcotics controlPakistan and the US agreed to enhance cooperation in security, counterterrorism and narcotics control during a meeting between Interior Minister Mohsin Naqvi and US officials in Islamabad. The meeting was attended by US Deputy Secretary of State for South and Central Asian Affairs Paul Kapur and discussed bilateral relations and the evolving situation in the Middle East. Key areas of discussion included enhancing cooperation in security, counterterrorism, and narcotics control.
Trump leaves Beijing with few wins but warm words for XiJust before the leaders met for tea on Friday, China's foreign ministry issued a blunt statement outlining its frustration with the United States and Israel's war with Iran
Iranian Minister of Foreign Affairs Abbas Ebrahimi Clarifies Iran's Peaceful Nuclear Program and the Importance of NegotiationsIranian Minister of Foreign Affairs Abbas Ebrahimi has clarified that Iran's nuclear program is for peaceful purposes and that Iran has never sought to develop nuclear weapons. He emphasized the importance of negotiations in resolving conflicts and the need for trust in negotiations. He also mentioned the failure of the US to achieve its objectives in the 40-day war and the importance of respecting the JCPOA.
