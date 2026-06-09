BTS کا خصوصی وائنائل گانا 'Come Over' اب اسٹریمنگ پر دستیاب

BTS اپنا پہلے صرف وائنائل پر دستیاب گانا 'Come Over' 12 جون 2026 کو عالمی اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر جاری کرے گا، جو ان کے فیستا 2026 جشن کا حصہ ہے۔
بنگٹن بوائز ( BTS ) کی شاندار کامیابیوں کا سفر جاری ہے اور اب ان کی کورین پاپ انڈسٹری میں ایک اور قابل ذکر سنگ میل طے ہو گیا ہے۔ بگ ہٹ میوزک نے تصدیق کی ہے کہ BTS کا پہلے صرف وائنائل پر دستیاب گانا ' Come Over ' اب 12 جون 2026 کو عالمی اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر جاری کیا جائے گا۔ یہ اعلان گروپ کے تیرہویں سالگرہ کے جشن 'فیسٹا 2026' کے سلسلے میں کیا گیا ہے، جو 4 سے 13 جون تک منایا جائے گا۔ یہ گانا پہلے صرف البم 'اریرانگ' کے ڈیلکس وائنائل ایڈیشن پر دستیاب تھا، لیکن اب اسے عالمی سطح پر سب کے لیے قابل رسائی بنایا جائے گا۔ اس گانے کو سب سے پہلے 3 اپریل 2026 کو ریلیز کیا گیا تھا، اور وائنائل خریداروں نے اس کے کلپس آن لائن شیئر کرنے کے بعد تیزی سے مداحوں کی جانب سے ڈیجیٹل ریلیز کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ گانا شوگا نے تیار کیا ہے، جبکہ آر ایم اور جے ہوپ نے اس میں اپنا تعاون دیا ہے، اور اس میں اسٹیڈیم پاپ، بھاری بیٹس اور لائیو پرفارمنس جیسی آوازوں کا شاندار امتزاج ہے۔ گروپ نے ابتدائی طور پر اسے صرف وائنائل خریداروں کے لیے ایک خاص تجربے کے طور پر رکھا تھا، اور 1 اپریل کو ویورس لائیو سٹریم کے دوران شوگا نے کہا تھا کہ یہ گانا اسٹریمنگ پر نہیں آئے گا۔ تاہم، دنیا بھر میں مداحوں کی مہمات کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اسے ڈیجیٹل طور پر جاری کیا جائے۔ فیستا 2026 میں خاندانی تصاویر، پرفارمنس ویڈیوز، انفرادی ڈائریاں، دستاویزی فلمیں اور آنے والے منصوبوں کے ٹیزر شامل ہیں۔ اہم ریلیز میں 13 سائڈ فلم دستاویزی فلم، رن BTS 2.
0 کا ٹیزر اور ایپیسوڈ، اور محدود ایڈیشن ARIRANG 613 Picture Disc Vinyl شامل ہیں، جبکہ 12 جون کو 'Come Over' کی ڈیجیٹل ریلیز بھی ہوگی۔ یہ اعلان اس وقت آیا ہے جب BTS اپنے 'اریرانگ ورلڈ ٹور' کے شمالی امریکہ کے حصے کو مکمل کرنے کے بعد عالمی سرگرمیوں میں مصروف ہے، جس نے کئی شہروں میں بڑی تعداد میں سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یورپی ٹور کی تاریخیں اس ماہ کے آخر میں متوقع ہیں۔ اس طویل انتظار کے بعد 'Come Over' کی اسٹریمنگ ریلیز کے ساتھ، BTS کا تیرہواں سالگرہ کا جشن اب تک کے سب سے بڑے اور مواد سے بھرپور جشنوں میں سے ایک ہوگا۔ اس گانے کی منفرد دھن اور شوگا کی تیاری نے اسے مداحوں کے دلوں میں خاص مقام دلایا ہے، اور اب جب یہ سب کے لیے دستیاب ہوگا، تو یقیناً یہ چارٹس پر بھی دھوم مچائے گا۔ اس کے علاوہ، BTS کے دیگر اراکین بھی اپنی انفرادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جیسے کہ جے ہوپ کا سولہ البم اور وی کی اداکاری، لیکن گروپ کی اجتماعی طاقت ہمیشہ ان کی سب سے بڑی طاقت رہی ہے۔ فیستا 2026 نہ صرف ان کی موسیقی بلکہ ان کے مداحوں کے ساتھ گہرے تعلق کو بھی منانے کا موقع ہے۔ اس دوران، گروپ مختلف قسم کا مواد جاری کرے گا، جس میں ان کی ذاتی تحریریں، پرفارمنس کی پشت پردہ جھلکیاں، اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں معلومات شامل ہوں گی۔ مداحوں کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ بینڈ کے سفر کا حصہ بنیں اور ان کی تیرہ سالہ کامیابی کو سراہیں۔ اس اعلان نے سوشل میڈیا پر خوشی کی لہر دوڑا دی ہے، اور #BTS_Festa2026 اور #ComeOver جیسے ٹرینڈز نے دنیا بھر میں توجہ حاصل کی ہے۔ BTS کی یہ کہانی ان کے عزم، محنت اور مداحوں سے محبت کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ نئی ریلیز اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مداحوں کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح، BTS نہ صرف کورین پاپ بلکہ عالمی موسیقی کے منظر نامے میں ایک انقلابی قوت کے طور پر اپنی شناخت قائم کر چکا ہے۔ 12 جون کا دن ان کے تمام مداحوں کے لیے ایک خاص دن ہوگا، جب وہ اس گانے کو سن سکیں گے جس کا وہ طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ مستقبل میں BTS اور ان کی موسیقی کے بارے میں مزید معلومات آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی، اور فیستا 2026 اس سلسلے کی شروعات ثابت ہوگا
BTS Come Over Festa 2026 Arirang Big Hit Music
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