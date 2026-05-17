Central Roit Hullah Committee Meeting

The Ministry of Religious Affairs has called for a meeting of the Central Roit Hullah Committee to observe the sighting of the new moon of Zulhijjah 1447 Hijri.
وزارت مذہبی امور نے ذوالحج 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس طلب کرلیا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 29 ذوالقعدہ، 17 مئی کو محکمہ موسمیات کراچی میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے جبکہ زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس صوبائی ہیڈکوارٹرز میں ہوں گے۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں طلب کیے گئے ہیں۔ وزارت مذہبی امور نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا ہے۔ 17 مئی بروز اتوار ذوالحج کا چاند نظر آنے کی صورت میں عیدالاضحیٰ بدھ 27 مئی کو ہوگی، جبکہ چاند نظر نہ آنے کی صورت میں عید جمعرات 28 مئی کو ہوگی۔ یاد رہے کہ ذوالحجہ 1447 ہجری کے چاند کی متوقع رویت سے متعلق پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن (سپارکو) نے اپنی پیشگوئی میں کہا تھا کہ ذوالحجہ 1447 ہجری کا نیا چاند 17 مئی 2026 کو رات 1 بج کر 1 منٹ پر پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق پیدا ہونے کی توقع ہے۔سپارکو نے بتایا کہ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں غروب آفتاب اور غروب ماہتاب کے درمیان تقریباً 60 منٹ کا وقفہ متوقع ہے۔ سپارکو کے مطابق ان فلکیاتی اعداد و شمار کی بنیاد پر 17 مئی 2026 کی شام ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے امکانات موافق تصور کیے جا رہے ہیں، بشرطیکہ موسم صاف ہو اور افق کے قریب حد نگاہ بہتر ہو۔ سپارکو کے مطابق یکم ذوالحجہ 1447 ہجری بروز پیر 18 مئی 2026 متوقع ہے، جو ماہ ذوالقعدہ کے اختتام کی علامت ہوگی۔ سپارکو نے امکان ظاہر کیا ہے کہ عیدالاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی، سپارکو کے مطابق ذوالحجہ کے چاند کی رویت اور نئے اسلامی مہینے کے آغاز کے بارے میں حتمی فیصلہ پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ سپارکو نے کہا کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی ملک بھر سے موصول ہونے والی معتبر شہادتوں اور مصدقہ مشاہدات کی بنیاد پر اسلامی مہینوں کے آغاز کا اعلان کرنے کا مجاز ادارہ ہے۔
Pakistan and US agree to enhance cooperation in security, counterterrorism and narcotics controlPakistan and the US agreed to enhance cooperation in security, counterterrorism and narcotics control during a meeting between Interior Minister Mohsin Naqvi and US officials in Islamabad. The meeting was attended by US Deputy Secretary of State for South and Central Asian Affairs Paul Kapur and discussed bilateral relations and the evolving situation in the Middle East. Key areas of discussion included enhancing cooperation in security, counterterrorism, and narcotics control.
PCB Chairman Mohsin Naqvi invited to ICC's Board meeting in IndiaPakistan Cricket Board (PCB) Chairman Mohsin Naqvi has received an invitation to attend the International Cricket Council (ICC) Board meeting and watch the
Mohsin Naqvi receives invitation for ICC board meeting in IndiaThe decision regarding Naqvi's participation will be made by Prime Minister Shehbaz Sharif
Zilhaj moon sighting committee meeting, Eidul Azha prediction in PakistanThis news article discusses the upcoming meeting of the Central Ruet-e-Hilal Committee in Karachi to determine the beginning of the Islamic month of Zilhaj. The committee is also expected to announce the date for Eidul Azha, which falls on the tenth day of Zilhaj. Pakistan's meteorological department and the Pakistan Space and Upper Atmosphere Research Commission (SUPARCO) have provided predictions regarding the moon's visibility.
Pakistan's Official Moon-Sighting Body to Meet on Saturday to Determine Eidul Azha DateThe Central Ruet-e-Hilal Committee is set to meet on Saturday to identify the beginning of Zilhaj, the Islamic month, and confirm Eidul Azha celebration dates across Pakistan. The committee will review crescent sightings received from different parts of the country before announcing the start of the new Islamic month and the schedule for Eidul Azha festivities.
