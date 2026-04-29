CIE امتحانی پیپر کے مبینہ لیک کی تحقیقات کر رہی ہے

کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن (CIE) نے جون 2026 کے ایڈوانسڈ سبسیڈیری میتھمیٹکس پیپر 1 کے مبینہ لیک ہونے کی اطلاعات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پیپر سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا، جس سے امتحان کی منصفانہ انجام دہی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔
کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن (CIE) نے بدھ کے روز تصدیق کی کہ انہیں ایک سوالیہ پیپر کے مبینہ لیک ہونے کی اطلاعات ملیں ہیں اور وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جون 2026 کے امتحانی سلسلے کے بعد مزید معلومات شیئر کی جائیں گی۔ ایک بیان میں، CIE نے کہا: ہم ایک سوالیہ پیپر کے مبینہ لیک ہونے کی خبروں سے باخبر ہیں۔ ہم اس طرح کی رپورٹوں کی مکمل طور پر تحقیقات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت ہوئی تو جون 2026 کے سیشن کے باقاعدہ امتحانات کے دوران یا بعد میں مراکز کو مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خبریں گردش کر رہی تھیں کہ جون 2026 کے سلسلے کے ایڈوانسڈ سبسیڈیری میتھمیٹکس پیپر 1، کوڈ پیور میتھمیٹکس 1 (9707) مبینہ طور پر شیڈول امتحانی سے پہلے لیک ہو گیا تھا۔ آن لائن گردش کر رہے دعووں کے مطابق، پیپر سوشل میڈیا پر حل شدہ اور حل نہ شدہ دونوں فارمیٹس میں ظاہر ہوا۔ کچھ افراد نے تجویز دی کہ یہ کل رات دیر سے سامنے آیا، جبکہ دوسروں نے دعویٰ کیا کہ یہ امتحان سے کم از کم چھ گھنٹے پہلے گردش کر رہا تھا۔ مزید رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پیپر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، بشمول ریڈٹ پر شیئر کیا گیا تھا، اور بعد میں واٹس ایپ کے ذریعے وسیع پیمانے پر گردش کرایا گیا۔ کچھ طلبا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسے آن لائن تقسیم کرنے سے پہلے ایک ایپلیکیشن کے ذریعے فروخت کیا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ تعلیمی حلقوں میں گہری تشویش کا باعث بنا ہے، خاص طور پر طلبہ کے درمیان جو اس امتحان کی تیاری کے لیے سخت محنت کر رہے تھے۔ سوالیہ پیپر کے لیک ہونے کی اطلاعات نے امتحان کی منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انجام دہی پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پیپر واقعی لیک ہوا تھا، تو یہ نہ صرف امتحان کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا بلکہ ان طلبہ کے لیے بھی ناانصافی ہوگی جنہوں نے ایمانداری سے تیاری کی۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن کی جانب سے فوری تحقیقات کا اعلان خوش آئند ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ اس معاملے کو مکمل شفافیت کے ساتھ حل کریں گے۔ اس واقعے کے بعد، امتحان کے نظام میں سکیورٹی کے اقدامات کو مزید سخت کرنے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ سوالیہ پیپر کی حفاظت اور امتحانات کی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سخت پروٹوکول کا استعمال ضروری ہے۔ اس صورتحال میں، طلبہ کو پرسکون رہنے اور اپنی تیاری پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ لیک ہونے والے پیپر پر اعتماد کرنے کے بجائے، انہیں اپنے نصاب کو مکمل کرنے اور گزشتہ سال کے پیپرز کی مدد سے پریکٹس کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن کو بھی طلبہ کو یقین دلانا چاہیے کہ وہ ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں۔ اگر لیک ہونے والے پیپر کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو امتحان کو دوبارہ منعقد کرنے یا متبادل انداز میں طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے پر غور کیا جانا چاہیے۔ اس واقعہ سے تعلیمی اداروں اور امتحانی بورڈز کو ایک اہم سبق ملتا ہے کہ انہیں امتحان کے نظام میں سکیورٹی کو مضبوط بنانے اور کسی بھی قسم کی نااہلی کو روکنے کے لیے مسلسل کام کرنا چاہیے۔ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے سخت اقدامات کرنا ناگزیر ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف طلبہ کے لیے بلکہ پورے تعلیمی نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے
