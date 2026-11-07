CM Maryam launches Pakistan’s first fully electric street sweeper truck
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے حال ہی میں لاہور کے رنگ روڈ پر پاکستان کے پہلے مکمل طور پر برقی سڑک صاف کرنے والے ٹرک کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ یہ مناسک تقریب کی خبر 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے پیش کی جس میں واضح کیا گیا کہ یہ ایک جدید ٹیکنالوجی پر مبنی گاڑی ہے جو نہ صرف سڑکوں کو صاف کرتی ہے بلکہ انہیں دھوتی بھی ہے۔ اس ٹرک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سڑکوں پر موجود جمع پانی کو بھی جذب کر کے صفائی کا کام سرانجام دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہفتہ کے روز اس برقی صاف کرنے والے ٹرک کا معائنہ کیا اور پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ حاصل کی۔ اس ٹرک کی رینج بیٹری چارج ہونے کے بعد تقریباً ستر کلومیٹر ہے جو اسے شہری صفائی کے نظام میں ایک اہم قدم بناتا ہے۔ اس نئے ٹرک کا متعارف کرانا ماحول دوست شہری صفائی کے نظام کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم ہے جو کہ زیرِ صفر کاربن اخراج کے اصول پر کام کرتا ہے۔ اس کے کم شور اور کم رکاوٹ والے آپریشن کی وجہ سے یہ شہری ماحول کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اس نئے برقی سوئپر ٹرک کی تکنیکی صلاحیتوں پر غور کیا جائے تو اس کے فوائد کافی گہرے ہیں۔ پہلی بار کسی ایسے ٹرک نے سڑکوں پر موجود ٹکڑیوں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ پانی کو بھی جذب کرنے کی صلاحیت دکھائی ہے۔ روایتی ٹرکنگ سسٹمز میں فیول کے بھاری اخراجات، مرمت کی لاگت، اور آلودگی کے مسائل عام ہیں لیکن یہ برقی ٹرک ان تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اس کا کم شور ہونا شہریوں کے لیے سکون کی ضمانت ہے اور یہ سمعی آلودگی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ نیز، گرد وغبار میں کمی کے لیے یہ ٹرک انتہائی موثر ہے جس سے سڑکوں کا نظارہ مزید پرکشش ہو جاتا ہے۔ اس ٹرک کا استعمال ماحولیاتی آلودگی میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوگا کیونکہ یہ زیرِ صفر کاربن اخراج کے ساتھ کام کرتا ہے۔ فیول کی بچت اور مرمت کے اخراجات میں کمی اسے ایک معاشی طور پر بھی بہترین انتخاب بناتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پنجاب کی سڑکوں کی صفائی کے معیار کو بلند کرے گی اور شہریوں کی زندگی میں بہتری لانے میں کلیدی حیثیت رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اس اقدام کو پنجاب کا ایک اور اعزاز قرار دیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد صرف صفائی کا کام کرنا نہیں بلکہ ایک جدید، صحت مند، اور ماحول دوست شہری ماحول کو پروان چڑھانا ہے۔ اس ٹرک کی وجہ سے نہ صرف سڑکوں کی سطح صاف ہوگی بلکہ پانی کے جمع ہونے کا مسئلہ بھی حل ہوگا جو بارشوں کے دوران عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ ٹرک چارجنگ کے بعد سات کلو میٹر تک کے فاصلے کا طے کر سکتا ہے جو ایک روزانہ کے کام کے لیے کافی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والے شور کی کمی سے شہریوں کو سکون ملے گا اور کاربن اخراج نہ ہونے کی وجہ سے ہوا کا معیار بہتر ہوگا۔ اس نئی ٹیکنالوجی کے متعارف ہونے سے نہ صرف حکومتی اخراجات کم ہوں گے بلکہ شہریوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ قدم پنجاب میں صفائی کے نظام میں انقلابی تبدیلی لا سکتا ہے اور دیگر صوبوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کر سکتا ہے۔ ماحول دوست ٹیکنالوجی کی اپنایا جانا جدید دور کی ضرورت ہے اور پنجاب حکومت اس سمت میں ایک سنجیدہ قدم اٹھا رہی ہے۔ Title":.
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے حال ہی میں لاہور کے رنگ روڈ پر پاکستان کے پہلے مکمل طور پر برقی سڑک صاف کرنے والے ٹرک کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ یہ مناسک تقریب کی خبر 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے پیش کی جس میں واضح کیا گیا کہ یہ ایک جدید ٹیکنالوجی پر مبنی گاڑی ہے جو نہ صرف سڑکوں کو صاف کرتی ہے بلکہ انہیں دھوتی بھی ہے۔ اس ٹرک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سڑکوں پر موجود جمع پانی کو بھی جذب کر کے صفائی کا کام سرانجام دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہفتہ کے روز اس برقی صاف کرنے والے ٹرک کا معائنہ کیا اور پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ حاصل کی۔ اس ٹرک کی رینج بیٹری چارج ہونے کے بعد تقریباً ستر کلومیٹر ہے جو اسے شہری صفائی کے نظام میں ایک اہم قدم بناتا ہے۔ اس نئے ٹرک کا متعارف کرانا ماحول دوست شہری صفائی کے نظام کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم ہے جو کہ زیرِ صفر کاربن اخراج کے اصول پر کام کرتا ہے۔ اس کے کم شور اور کم رکاوٹ والے آپریشن کی وجہ سے یہ شہری ماحول کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اس نئے برقی سوئپر ٹرک کی تکنیکی صلاحیتوں پر غور کیا جائے تو اس کے فوائد کافی گہرے ہیں۔ پہلی بار کسی ایسے ٹرک نے سڑکوں پر موجود ٹکڑیوں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ پانی کو بھی جذب کرنے کی صلاحیت دکھائی ہے۔ روایتی ٹرکنگ سسٹمز میں فیول کے بھاری اخراجات، مرمت کی لاگت، اور آلودگی کے مسائل عام ہیں لیکن یہ برقی ٹرک ان تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اس کا کم شور ہونا شہریوں کے لیے سکون کی ضمانت ہے اور یہ سمعی آلودگی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ نیز، گرد وغبار میں کمی کے لیے یہ ٹرک انتہائی موثر ہے جس سے سڑکوں کا نظارہ مزید پرکشش ہو جاتا ہے۔ اس ٹرک کا استعمال ماحولیاتی آلودگی میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوگا کیونکہ یہ زیرِ صفر کاربن اخراج کے ساتھ کام کرتا ہے۔ فیول کی بچت اور مرمت کے اخراجات میں کمی اسے ایک معاشی طور پر بھی بہترین انتخاب بناتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پنجاب کی سڑکوں کی صفائی کے معیار کو بلند کرے گی اور شہریوں کی زندگی میں بہتری لانے میں کلیدی حیثیت رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اس اقدام کو پنجاب کا ایک اور اعزاز قرار دیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد صرف صفائی کا کام کرنا نہیں بلکہ ایک جدید، صحت مند، اور ماحول دوست شہری ماحول کو پروان چڑھانا ہے۔ اس ٹرک کی وجہ سے نہ صرف سڑکوں کی سطح صاف ہوگی بلکہ پانی کے جمع ہونے کا مسئلہ بھی حل ہوگا جو بارشوں کے دوران عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ ٹرک چارجنگ کے بعد سات کلو میٹر تک کے فاصلے کا طے کر سکتا ہے جو ایک روزانہ کے کام کے لیے کافی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والے شور کی کمی سے شہریوں کو سکون ملے گا اور کاربن اخراج نہ ہونے کی وجہ سے ہوا کا معیار بہتر ہوگا۔ اس نئی ٹیکنالوجی کے متعارف ہونے سے نہ صرف حکومتی اخراجات کم ہوں گے بلکہ شہریوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ قدم پنجاب میں صفائی کے نظام میں انقلابی تبدیلی لا سکتا ہے اور دیگر صوبوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کر سکتا ہے۔ ماحول دوست ٹیکنالوجی کی اپنایا جانا جدید دور کی ضرورت ہے اور پنجاب حکومت اس سمت میں ایک سنجیدہ قدم اٹھا رہی ہے۔ Title":
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