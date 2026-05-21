Donald Trump: 'I don't want to go back to war with Iran, I'll wait a few days'

US President Donald Trump has said that he does not want to go back to war with Iran and that he will wait a few days. He also mentioned that he has been having good talks with Turkish President Recep Tayyip Erdogan and that he hopes that the talks will lead to a good deal. He also mentioned that the US will not allow any more tankers to go to Iran until a deal is reached and that no sanctions will be lifted until a deal is reached. He also mentioned that Iran has not yet taken back its ships and that the US has stopped 37 Iranian ships. He also mentioned that Iran has already suffered a defeat in the war and that he is talking to smart people in Iran. He also mentioned that he hopes that the people he is talking to will make a deal. He also mentioned that the people he is talking to are smart. He also mentioned that the Cuban people are suffering and that the US will help them. He also mentioned that the US will help the Cuban people and that the US will help the Cuban people. He also mentioned that the US will help the Cuban people and that the US will help the Cuban people.
واشنگٹن (21 مئی 2026): امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ’’میں ایران کے ساتھ جنگ میں واپس نہیں جانا چاہتا، کچھ دن انتظار کروں‘‘، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے جواب کا چند دن تک انتظار کر سکتے ہیں، مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے ہمیں ایران سے مناسب جواب کی توقع ہے۔ انھوں نے کہا میری ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی، لوگوں کی ہلاکت سے بہتر ہے کہ معاہدے کے لیے چند روز انتظار کیا جائے، ایران سے درست جواب نہیں ملا تو ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے، ہم کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے الرٹ پر ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ڈیل ہونے تک ایرانی ٹینکروں کو جانے نہیں دیں گے، کوئی بھی معاہدہ ہونے تک پابندیاں نہیں ہٹائیں گے، اگر ایران سے 100 فی صد اچھا جواب ملا تو وقت اور بہت زندگیاں بچ جائیں گی، امید ہے ایران اور ہمارے لیے ایک اچھی ڈیل ہو جائے گی۔ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران اپنے جہاز نہیں نکال سکا، 37 جہازوں کو ہم نے روک دیا، ایران جب تک معاہدہ نہیں کرتا ریلیف کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، ایران کو جنگ میں شکست ہو چکی، معاہدے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ انھوں نے اپنا پسندیدہ دعویٰ کیا کہ ایران مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے، اور اب ایران میں ذہین لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، امید ہے جن سے بات کر رہے ہیں وہ ڈیل کر لیں گے، ایران ڈیل کر لیتا ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہوگا، جن سے بات کر رہے ہیں وہ سمجھدار ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کیوبا سے متعلق کہا کہ اس کے لوگ مشکلات میں ہیں، دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے، کیوبا کے لوگ بہترین اور میرے دوست ہیں، ہم ان کو مشکلات سے آزاد کریں گے، ہمیں کیوبا کے عوام کی مدد کرنی ہوگی کیوں کہ حکومت نے وہاں اپنا کنٹرول کھو دیا ہے۔امریکی بمبار طیارے بی ون بی لینسر کی خلیجی سمندر کے اوپر ایندھن بھرنے کی مش.
Trump says Iran strike paused as talks show progress
Donald Trump says he paused a planned Iran attack after a peace proposal, as Pakistan mediates stalled nuclear talks between Washington and Tehran.
Buying interest returns to Pakistan Stock Exchange
Pakistan Stock Exchange (PSX) bounced back sharply on Tuesday as the US-Iran escalation eased following US President Donald Trump's decision to halt the
US, Iran trade threats but Trump says Tehran wants peace deal
President Donald Trump warned Tuesday that the United States may strike Iran again -- a day after he said he had held off a major assault in hopes of a peace
ایران کے خلاف جنگ جلد ختم ہو جائے گی، صدر ٹرمپ کا دعویٰ
Trump Says Iran War Will End 'Very Quickly'
دوبارہ جنگ ہوئی تو دنیا حیران رہ جائے گی، ٹرمپ کی دھمکی پر ایران کا دوٹوک اعلان
Trump Gives Iran 'Two to Three Days' to Make a Deal
Trump says Netanyahu will follow his lead on Iran policy
Donald Trump says Netanyahu will do whatever he wants on Iran and that he is in no hurry to reach a deal with Tehran amid rising tensions.
