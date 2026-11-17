DRAP Hexaxim fake vaccine ban Pakistan 2024
Drug Regulatory Authority of Pakistan (DRAP) has banned the Hexaxim vaccine batch X3H421VA due to counterfeit concerns. Hoechst Pakistan denies involvement while citizens are urged to verify vaccine authenticity before administration to children.
ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ( DRAP) نے مقامی مارکیٹ میں ملنے والے مشکوک جعلی ویکسین کے ایک بیچ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے ہیں۔ 24NewsHD ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق، اتھارٹی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مارکیٹ میں 'ہیکساکسیم' ویکسین کی جعلی کاپی فروخت کی جا رہی ہے۔ یہ جعلی ویکسین متعدد المیوں پر مشتمل امریکی کمپنی ساینوفی ( Sanofi) کے برانڈ نام کے ساتھ بیچ رہی ہے، جس کے خلاف فوری طور پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔
DRAP banned Hexaxim batch X3H421VA
اتھارٹی نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جعلی ویکسین کا مخصوص بیچ نمبر X3H421VA ہے، جس کی فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ 'ہیکساکسیم' ویکسین بچوں کو چھ سنگین بیماریوں، جن میں ٹیٹانس، پولیو، ہیپاٹائٹس بی، ڈیفٹیریا، کوپک اور انفلوئنزا شامل ہیں، سے محفوظ بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ چونکہ جعلی ویکسین کی معیار اور اثر پذیری کا تعین ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کا استعمال بچوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔Also readPakistan, 16 other countries condemn Israeli strike on Gaza hospital
Hoechst Pakistan denies fake vaccine link
اس معاملے میں متعلقہ کمپنی ہوچسٹ پاکستان (Hoechst Pakistan) نے سختی کے ساتھ انکاری کیا ہے کہ ان کے پاس اس مشکوک جعلی ویکسین کی کسی بھی وائل پیکجنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا موقف ہے کہ مقامی مارکیٹ میں پائی جانے والی جعلی اشیاء ان کے صنعتی معیارات سے کوئی مماثلت نہیں رکھتیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی غیر تصدیق شدہ ویکسین پر اعتماد نہ کریں اور ان کے آفیشل ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔
Directives for doctors and distributors Pakistan
اتھارٹی نے ڈاکٹرز، ڈسٹریبیوٹرز اور فارمیسیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوراً جعلی ویکسین کے فروغ کو روکیں اور متعلقہ معلومات کی رپورٹ کریں۔ اس سلسلے میں صوبائی حکام کو بھی فوری کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ ملک بھر میں جعلی ویکسین کی تقسیم کو محدود کیا جا سکے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد بچوں کی صحت کو خطرے سے بچانا اور قومی صحت کے نظام کو مستحکم بنانا ہے۔
Public health risks and future actions
چونکہ جعلی ویکسین کا اصل سرچیدہ مواد اور اس کا جسمانی اثر نامعلوم ہے، اس لیے اس کے استعمال سے ممکنہ صحت کے خطرات انتہائی سنگین ہیں۔ اتھارٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ویکسین لیتے وقت بیچ نمبر X3H421VA والی کسی بھی وائل سے پرہیز کریں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شہری اس قسم کی جعلی ویکسین خریدتا ہے تو وہ فوری طور پر متعلقہ اتھارٹی کو مطلع کرے۔
Sanofi brand protection and legal steps
بین الاقوامی ادارے ساینوفی کے برانڈ کی چوری کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا امکان ہے، جبکہ مقامی سطح پر تحقیقات جاری ہیں۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے مارکیٹ نگرانی کو مزید سخت کیا جائے گا۔ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے معالجین سے مشورے کے بغیر کسی بھی ویکسین کا استعمال نہ کریں اور صرف مستند ذرائع سے ہی یہ ادویات حاصل کریں۔
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