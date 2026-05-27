ElevenLabs کے میوزک v2 سے جینری سٹائل کی تبدیلی اور سیکشن‑وار تخلیق ممکن

ElevenLabs نے میوزک v2 جاری کیا جس میں ایک ہی ٹریک میں جینری بدلنا، سیکشن وار تخلیق اور کمرشل لائسنسنگ شامل ہے۔ اس ماڈل کی خصوصیات اور مارکیٹ میں اس کے اثرات کی تفصیل۔
ایلون لیبز کی وائس ای آئی کمپنی نے اپنے میوزک‑جنریشن ماڈل کا نیا ورژن، میوزک v2، جاری کیا ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی ٹریک کے اندر مختلف موسیقی کے اسالیب کو بدل سکتا ہے۔ کمپنی نے اعلان کیا کہ یہ ماڈل پیچیدہ گلوکاری اور ترتیبوں کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پہلی ورژن کے تقریباً دس ماہ بعد اس نئی ریلیز میں یہ صلاحیت شامل کی گئی ہے کہ اوپرا سے ہِیوی میٹل اور پھر واپس آؤٹ پُٹ کرنے کے ساتھ ساتھ رَیپ کی تیز رفتار گلوکاری بھی بغیر کسی رکاوٹ کے پیش کی جا سکتی ہے، اور غیر‑موسیقیاتی صوتی اثرات بھی ٹریک میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، فنکار اب کسی گانے کے مخصوص حصے کو منتخب کر کے پرامپٹس کے ذریعے دوبارہ تخلیق کر سکتے ہیں بغیر باقی حصوں کو متاثر کیے۔ مختصر کلپس کی بجائے، اب صارفین تعارف، بیتی اور کورس جیسے سیکشنز کو الگ الگ تیار کر کے انہیں ایک مکمل ٹریک میں ملانے کی سہولت حاصل کر چکے ہیں۔ نیا ماڈل مختلف زبانوں، بولوں اور موسیقی کے انتظامات میں زیادہ مستحکم کارکردگی کا دعویٰ کرتا ہے۔ حالیہ ماہ میں متعدد AI کمپنیوں نے پیشہ ورانہ معیار کی موسیقی تخلیق کرنے والے ماڈلز پیش کیے ہیں۔ گوگل، سٹیبیلیٹی AI اور سونو نے بھی ایسے ٹولز متعارف کرائے ہیں جو طویل اور پیچیدہ کمپوزیشنز بناتے ہیں۔ گوگل کے I/O ڈیولپر کانفرنس میں فلو میوزک ٹول کے ذریعے کورز بنانا، سیکشنز میں گانے کی ایڈیٹنگ اور میوزک ویڈیوز کی تخلیق کی نئی خصوصیات دکھائی گئیں۔ ایلیکٹرانک لابس نے کہا کہ ان کا نیا ماڈل لائسنس شدہ ڈیٹا پر تربیت یافتہ ہے اور تجارتی استعمال کے لیے کلیئر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صارفین تخلیق شدہ ٹریکز کو آزادانہ طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ کمپنی نے لائسنسنگ کے اہمیّت پر زور دیا کیونکہ سونو اور یڈیو جیسے AI میوزک سٹارٹ اپس کو بھی کاپی رائٹ کے مسائل کی وجہ سے قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ ماڈل ایلیکٹرانک لابس کے ElevenCreative ٹول کے ذریعے مارکیٹنگ اور برانڈنگ ٹیموں کے لیے دستیاب ہے، ساتھ ہی نئی ElevenMusic پلیٹ فارم پر بھی جاری کیا گیا ہے جہاں AI سے تیار کردہ گانے اپلوڈ اور شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ مستقبل کے قریب ElevenAPI پر بھی اس کی رسائی ممکن ہوئی گی۔ اس پیشرفت کے ساتھ، تخلیقی صنعت میں AI کی شمولیت مزید بڑھ رہی ہے اور موسیقی کی تخلیق کے طریقے میں نئی جدتیں متعارف ہو رہی ہیں.
Artificial Intelligence Music Generation Elevenlabs AI Licensing Creative Tools
