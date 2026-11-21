ECC نے 6 لاکھ ٹن چینی کی برآمدگی کی منظوری دے دی
وزارت خزانہ کے مطابق ای سی سی نے چینی کی برآمدگی کی پالیسی میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے۔ اب کل منظوری شدہ مقدار چھ لاکھ ٹن ہو گئی ہے۔ اس اقدام سے کسانوں کو فائدہ ہو گا۔
اکنامک کوزڈینیشن کمیٹی نے چینی کی برآمدگی کی پالیسی میں اہم تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے 400 ہزار ٹن چینی کی مزید برآمدگی کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اضافی اجازت ملنے کے بعد پاکستان سے برآمد کی جانے والی کل چینی کی منظوری شدہ مقدار اب 600 ہزار ٹن ہو گئی ہے۔ اس فیصلے کو مقامی مارکیٹ میں چینی کے نرخوں میں ممکنہ اضافے کے خدشات کے پس منظر میں سامنے لایا گیا ہے۔
برآمدی اجازت کی تفصیلات اور حساب کتاب
منصت خزانہ کے ذرائع کے مطابق حکومت نے ابتدا میں 200 ہزار ٹن چینی کی برآمدگی کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد صنعت کاروں کی جانب سے 800 ہزار ٹن چینی برآمد کرنے کی درخواست موصول ہوئی جس پر غور و فکر کے بعد حکومت نے اب 400 ہزار ٹن کی اضافی اجازت دے دی ہے۔ اس طرح پہلے سے منظور شدہ مقدار میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے اور اب کل منظوری شدہ مقدار 600 ہزار ٹن تک پہنچ چکی ہے۔Also readECC eases export financing rules for SMEs, approves grants worth over Rs 1.29bn
حکومتی موقف اور کسانوں کا مفاد
حکومت کا کہنا ہے کہ چینی کی برآمدگی کی اجازت دینے کا بنیادی مقصد کسانوں کے مفادات کی حفاظت کرنا ہے۔ سرکاری حکام کا مؤقف ہے کہ مقامی کاشت کاروں کو ان کی پیداوار کے مناسب قیمتیں مل سکیں اس کے لیے بیرونی منڈیوں تک رسائی فراہم کرنا ضروری ہے۔ ایسا اقدام کسانوں کو مالیاتی استحکام فراہم کرنے اور زرعی شعبے کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی فصلوں سے معاشی فائدہ اٹھا سکیں۔
ماضی کے تجربے اور موجودہ خدشات
حکومت کے ذرائع نے بتایا کہ اس سے قبل مالی سال میں بھی چینی کی برآمدگی کی اجازت دی گئی تھی۔ تاہم، ان برآمدات کے بعد مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں قابل ذکر اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ موجودہ صورتحال میں بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس نئے فیصلے سے بھی مقامی صارفین پر منفی اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ اس لیے حکومت ہر قدم احتیاط سے اٹھا رہی ہے تاکہ کسانوں کے مفادات اور عوام کی ضروریات کے درمیان توازن قائم رہے۔
وزارت خزانہ کا خاموش رویہ اور رد عمل
اس اہم اقتصادی فیصلے کے باوجود وزارت خزانہ نے سرکاری بیان میں چینی کی برآمدگی یا منظور شدہ مقدار کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے اس فیصلے پر تبصرہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے مبینہ طور پر کوئی بھی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خبر تیار ہونے تک وزارت کی جانب سے کوئی باضابطہ جواب یا وضاحت سامنے نہیں آئی تھی۔
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