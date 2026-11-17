ECO اجلاس اسلام آباد میں شروع، ایشق دار کی صدارت
اسلام آباد میںECO کے اجلاس کا آغاز، وزیراعظم پاکستان کی صدارت، 10 ممالک کی شرکت اور خطے میں تجارتی روابط کی بحالی پر زور دیا گیا۔
اسلام آباد میں دو روزہ اقتصادی تعاون تنظیم ( ECO) کے منسٹریل اجلاس کا باقاعدہ آغاز منگل سے ہو رہا ہے جس کی صدارت ڈپٹی پریمیئر اور وزیرِ خارجہ محمد ایشق دار کر رہے ہیں۔ اس اہم اجلاس میں ECO کے ارکان ممالک کے وزراءِ خارجہ اور سربراہانِ delegations شرکت کر رہے ہیں۔ یہ موقع خطے میں مشترکہ مفادات اور معاشی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔
ECO اجلاس کی تیاریاں اور شرکت
پاکستان کی زیرِ صدارت اس اجلاس میں افغانستان، آذربائیجان، تاجکستان، ایران، ترکی، قازقستان، ترکمانستان، قرغز جمہوریہ اور ازبکستان سمیت دس ممالک کے نمائندے شامل ہیں۔ اجلاس سے قبل ہفتے کو مہمان ممالک کے سفرا اور سرکاری وفد اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ یہ سلسلہ خطے کی قیادت میں آپسی ہم آہنگی اور تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔Also readاسلام آباد میں ECO وزرائے خارجہ کونسل کا 30واں اجلاس شروع
خارجہ دفتر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ ڈپٹی پریمیئر ایشق دار نے تمام شرکاءِ اجلاس کے لیے ایک پرتپاک استقبال کی رات کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کے درمیان گہرے روابط قائم ہیں۔ انہوں نے اجلاس کو کامیاب بنانے اور مشترکہ طور پر امن اور ترقی کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے پرعزم ہونے کا اظہار کیا۔
پاکستان کا خطے میں کردار اور رابطے
اس اجلاس کے دوران پاکستان کی حیثیت خطے میں ایک اہم رابطے کی hub کے طور پر ابھرے گی۔ اجلاس میں تجاویز دیا گیا ہے کہ پاکستان لاجسٹکس اور سپلائی چینز کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ اقدامات خطے میں تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانے اور معاشی استحکام کو یقینی بنانے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔
پاکستان کی وزارت اطلاعات کے وزیر عطا اللہ تارڑ، پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر طارق فواد چوہدری، اور خارجہ وزارت کے سینئر افسران بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ ان کی موجودگی نے اجلاس کے اہمیت کو مزید بڑھایا۔ اجلاس میں ان امور پر غور کیا جائے گا جس سے خطے کے ممالک کو معاشی فوائد مل سکیں۔
OIC سیکرٹری جنرل سے ملاقات اور اہم فیصلے
اجلاس کے سائیڈ لائنز پر ڈپٹی پریمیئر ایشق دار نے اسلامک تعاون تنظیم (OIC) کے سیکرٹری جنرل سرخیل احمد سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے OIC کو مضبوط اور مؤثر آواز کے طور پر استوار کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان آپسی تعاون اور مشترکہ مفادات پر بات چیت ہوئی۔
سیکرٹری جنرل نے ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ کے دوران پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے پاکستان کے COMSTECH کے تحت سائنسی اور تکنیکی تعاون میں کردار کو سراہا۔ دونوں جانب سے فلسطین اور جموں و کشمیر کے عوام کے حقِ خود ارادیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
مستقبل کے اقدامات اور تجاویز
اجلاس میں مستقبل کے لیے متعدد تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ ان میں خطے میں تجارتی رکاوٹوں کو ختم کرنا، ڈیجیٹل رابطے کو بہتر بنانا، اور توانائی کے منصوبوں پر عمل درآمد شامل ہیں۔ یہ اقدامات خطے کی معیشت کو فروغ دینے اور عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔
اس دو روزہ اجلاس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ اس اعلامیے میں تمام اہم فیصلوں اور اقدامات کی تفصیلات شامل ہوں گی۔ یہ اقدامات خطے کے ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کو مضبوط بنانے اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔
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