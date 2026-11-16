ECO وزراء نے ایران اور امریکا جنگ ختم کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی
ECO کے 30 ویں اجلاس میں پاکستان اور قطر کی درمیانی کوششوں کی تعریف، امریکا کے یکطرفہ پابندیوں کی مذمت اور ایران میں اگلے سمٹ کا اعلان۔
Economic Cooperation Organization کے بیرونِ ملک امور کے وزراء کا 30 واں اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا جہاں علاقائی سلامتی اور سفارتی اقدامات پر گہری بحث کی گئی۔ اجلاس میں پاکستان اور قطر کی درمیانی سفارتی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے ایران اور امریکا کے درمیان جاری کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ایران کی نئی سفارتی ابتداء کو سراہا گیا۔
پاکستان اور قطر کی درمیانی سفارتی کوششوں کی تعریف
ECO کے وزراء نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات اور نتیجہ خیز میمورنڈم آف انڈر اسٹینڈنگ علاقائی استحکام کے لیے اہم ہے۔ وزراء نے ایران کو تنظیم کے بانی ممالک میں سے ایک کے طور پر بھی تسلیم کیا اور کہا کہ علاقائی جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے سفارتی مصالحت کو جاری رکھنا انتہائی ضروری ہے۔Also readECO meeting: Ishaq Dar links regional cooperation with Afghanistan to action against terrorism
اسلام آباد میں جاری اس اہم اجلاس نے ایران کی طرف سے جاری کردہ سفارتی اقدام کی حمایت بھی ظاہر کی جس کا مقصد خطے میں جاری تنازعات کو عزت کے ساتھ حل کرنا ہے۔ ECO کی جانب سے جاری بیان میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان اور قطر کی کوششوں نے حالات کو گزرنے اور عوامی فلاح و بہتری کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔
یکطرفہ پابندیوں اور اقتصادی دباؤ کی سخت مذمت
وزراء نے عالمی سطح پر نافذ کی جانے والی یکطرفہ پابندیوں اور اقتصادی دباؤ کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ ECO نے واضح کیا کہ ایسے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ترقی پذیر ممالک کے بنیادی حقوق کو مجروح کرتے ہیں۔ یہ پابندیاں نہ صرف معاشی ترقی کو روکتی ہیں بلکہ خوراک، ادویات اور توانائی جیسی اہم ضروریات کی رسائی کو بھی متاثر کرتی ہیں۔
ایک طرفہ جبری اقدامات، پابندیوں اور اقتصادی دباؤ کے علاحدہ اثرات کو UN چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ECO کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کو اس کی خود مختاری یا ترقی کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔
ایران میں اگلے ECO سمٹ اور اقتصادی تعاون کے منصوبے
اجلاس میں اہم فیصلے کے طور پر اگلے ECO سمٹ کی میزبانی کا حق ایران کو دیا گیا ہے۔ وزیراعظم اور دیگر اعلیٰ حکام نے ایران کی جانب سے تجارت اور زراعت کے امور پر ہونے والے آئینی اجلاسوں کی میزبانی کا خیرمقدم کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ECO کا مقصد علاقائی اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینا اور باہمی وابستگی کو بڑھانا ہے۔
ECO کے ارکان ممالک نے علاقائی صورتحال کے حوالے سے گہرے تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن ساتھ ہی پابردی، مکالمے اور سفارتی مصالحت کو ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ قرار دیا ہے۔ یہ اجلاس خطے میں پائیدار امن اور مستحکم اقتصادی نظام کے قیام کے لیے یکجہتی کا پیغام دیتا ہے۔
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