Ferozwala: Two Young Sisters Die After Consuming Expired Noodles, Bakery Sealed
In a tragic incident in Ferozwala, two young sisters died after consuming expired noodles. Authorities sealed the bakery and launched an investigation into the deadly food safety violation.
Ferozwala میں ہونے والے ایک دردناک واقعے میں دو بچیاں مائع غذائیت والے سامان کی خرابی کا شکار ہو کر دم توڑ گئیں۔ اس واقعے کی تفصیلات کے مطابق، مقامی انتظامیہ نے ایک بیکنری کو مہر کر دیا ہے، جس سے ختم شدہ بوتلیں، جوس اور دیگر غذاؤں کی بازیابی کی گئی۔ اس کارروائی کی وجہ دو بہنوں کی موت تھی جنہوں نے ختم شدہ نوڈلز کھائے تھے۔
Tragic Incident and Victim Details
ہفتہ کو Ferozwala علاقے میں پیش آنے والے واقعے میں پانچ سالہ جانت اور سات سالہ مہاک جان کی بری طرح قربانی دینی پڑی۔ ان کی بڑی بہن عایشہ افzal کا کہنا ہے کہ اس نے بیکنری سے نوڈلز خریدے تھے۔ دونوں بہنوں نے نوڈلز کھانے کے بعد جوس بھی پی لیا جس کے بعد اچانک انہیں الٹی شروع ہو گئی۔Also readMexico Arrests 'El Chapo Isidro', FBI Most-Wanted Drug Lord
صحت کی حالت میں بہت تیزی سے خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے تینوں بہنوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ طبی امداد کے باوجود پانچ سالہ جانت اور سات سالہ مہاک کی ہسپتال میں ہی موت واقع ہو گئی۔ دوسری جانب عایشہ افzal کی حالت مستحکم رہی اور وہ بچ گئیں۔
Official Raid and Enforcement Actions
مقامی انتظامیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ بیکنری کو سیل کر دیا۔ Assistant Commissioner Ferozwala SHO اور فوڈ ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم نے مل کر بیکنری کا چھاپہ مارا۔ چھاپہ مار کارروائی کے دوران ختم شدہ بوتلیں، جوس اور دیگر غلافoods کی بھرپور مقدار بازیاب کی گئی۔
انتظامیہ کے مطابق بیکنری کو مہر کر دیا گیا ہے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ فوڈ ڈیپارٹمنٹ اب اس واقعے کی مزید تحقیقات اور کارروائی کے لیے متحرک ہے۔ قانونی نفاذ کے افسران نے کہا ہے کہ ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
Investigation into Food Safety Violations
ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ نوڈلز میں کون سی چیز موجود تھی جس سے موت واقع ہوئی۔ تحقیقات جاری ہیں کہ خراب غذاؤں کی فروخت کے ذمہ دار کون ہیں۔ فوڈ ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم نے تمام شواہد اکٹھے کیے ہیں تاکہ مقدمے کی کارروائی میں ان کا استعمال کیا جا سکے۔
مقامی رہائشیوں اور متاثرہ خاندان کا الزام ہے کہ بیکنری میں ختم شدہ اشیا کی فروخت کی جا رہی تھی۔ عایشہ افzal نے کہا کہ اس نے نوڈلز خریدے تھے جو ختم شدہ تھے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کسی اور ذریعے سے یہ چیزیں حاصل نہ کی تھیں۔
Future Safety Measures and Public Health
اس واقعے کے بعد شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایسے تمام کاروباروں کو نوٹس جاری کیے جائیں گے جو غذائی اشیاء کی معیار کی پابندی نہیں کرتے۔ عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ختم شدہ اشیا خریدنے سے گریز کریں۔
یہ واقعہ غذائی حفظانِ صحت کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی کا اظہار ہے۔ محکمہ صحت اور فوڈ اتھارٹی کو مزید سختی سے کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ متاثرہ خاندان کو انصاف ملنے تک قانونی جنگ جاری رہے گی۔
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