FBR دو اہلکاروں کو معطل، ایران کی جانب سے اسرائیل کی تنقید پر ردعمل
ایف بی آر نے سابقہ فاطا اور پی اے ٹی اے میں ٹیکس رعایتوں کے غلط استعمال کے تعلق سے دو افسران کو معطل کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسرائیل کو جھوٹا الزام لگاتے ہوئے امریکہ کو جنگ میں الجھانے کی کوشش قرار دیا۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سابقہ فاٹا اور پی اے ٹی اے علاقوں میں ٹیکس رعایتوں کے غلط استعمال کے تعلق سے دو افسران کو عہدے سے معطل کر دیا ہے۔ یہ کارروائی ان علاقوں میں ٹیکس قوانین کے نفاذ میں ہونے والی سنگل نکالتوں کو روکنے کے لیے کی گئی ہے۔
ٹیکس رعایتوں کے غلط استعمال کا مقدمہ
رپورٹس کے مطابق ان دو افسران نے اپنی ذمہ داریوں کے تحت ملنے والی ٹیکس رعایتوں کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا۔ ایف بی آر نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری کارروائی کا حکم دیا تاکہ ریونیو سسٹم میں بے ضابطگیوں کو روکا جا سکے۔Also readFBR introduces new faceless appeal system for income tax cases
ایران کا موقف اور اسرائیل کی تنقید
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعہ کی روز اس بات کا اظہار کیا کہ اسرائیل امریکہ کو ایک اور جنگ میں کشید کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر نے تہران کو دارو فارم کے کارخانوں میں کیمیائی ہتھیاروں کی ترقی پر الزام لگایا جو کہ بے بنیاد ہے۔
عراقچی نے ایک بیان میں اسرائیل کو 'جنگ طلب' قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ الزامات صرف امریکہ کو گمراہ کرنے اور اسے ایران کے خلاف لڑوانے کا ذریعہ ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیل کا مقصد امریکی عوام اور حکومت کو دھوکہ دینا ہے تاکہ وہ اپنی مفاد پر جنگ لڑ سکیں۔
ایرانی صدر کا اتحاد کا پیغام
ایرانی صدر مسعود پیروشکیان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے اندر اتحاد کو مضبوط بنائیں اور داخلی اختلافات کو خاموش رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ داخلی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا منتظر ہے تاکہ ایران میں کشیدگی پیدا کی جا سکے۔
پیروشکیان نے کہا کہ دشمن اس بات کا منتظر ہے کہ کوئی ایسا بیان دے یا کوئی ایسا ردعمل ظاہر کرے جسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا سکے۔ ان کا موقف تھا کہ اگر عوام متحد رہیں گے تو بیرونی دباؤ مؤثر ثابت نہیں ہو سکیں گے۔
رانا صہیل کا جوابی پیغام
دوسری جانب رانا صہیل نے مہسن نقوی کو کہا کہ دھمکیاں انہیں خاموش نہیں کرا سکیں گی۔ یہ بیان ان تناؤ کے درمیان آیا جب مختلف سیاسی حلقوں کے درمیان کھلے الفاظ کا سلسلہ جاری ہے۔
رانا صہیل کا موقف تھا کہ وہ اپنی بات کہنے سے نہیں گریز کریں گے چاہے کتنی ہی دباؤ ڈالا جائے۔ اس معاملے میں قانونی اور سیاسی عمل جاری رہے گا۔
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