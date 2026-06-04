Federal Constitutional Court نے Gujranwala Electric Power Company Masters Tiles کے معاملے میں federal کرداروں کو واضح کرتے ہوئےاعلی عدSS لGG疑 K凯蒂 اختیار کیا ہ值守 FR nt وعد CKAG کیا ہے کہ ہائی ک粤横 ایک خودمختar آئینی عدالت ہے اور اس کے فیضو上的 پر عالیوں میں اپیل کی جا سکتی ہے۔
FisConstitutional Court (FCC) کا ایک اہم فیصلہ سنہری کھجور کے مہینے 2026 میں جاری کیا گیا جس میں اعلیٰ عدالتوں کے آئینی اور انتظامی اختیارات پر روشنی ڈالی گئی۔ 24NewsHD ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق FCC نے جمعرات کو اعلیٰ عدالتوں کی apologue ان فرمانروائیاں نہیں رکھتیں کی کہ وہ نہ تو سپریم کورٹ (SC) اور نہ ہی FCC کے ماتحت ہیں اور یہ کہ ان کے تمام فیصلوں پر اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ Justice Aamer Farooq کی رہنمائی میں تین صفحات کی یہ رائے Gujranwala Electric Power Company کے مقابلہ Masters Tiles میں دی گئی جس میں کہا گیا کہ اکثر اعلیٰ عدالتوں میں ایسے عرائدے داخل ہوتے ہیں جن میں ہائی کورٹس کو Joe اتنی جلد از جلد فیصلہ کرنے کی ہدایات دینے کی التماس کی جاتی ہے۔联邦 جج نے کہا کہ 'موجودہ میں ملک میں پانچ آزاد ہائی کورٹس ہیں' اور ہر ایک ہائی کورٹ ایک خودمختار آئینی عدالت ہے۔ جج نے مزید بتایا کہ آرٹیکل 203 کے تحت قائم ہbery جیل اور دوسری عدالتیں ہائی کورٹس کے ماتحت ہیں۔ انھوں نے مشاہدہ کیا کہ ہائی کورٹس کے تمام فیصلوں پر اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کیا جا سکتا ہے، یہ حقیقت یہ نہیں کہ技术和 ہیں کہ وہ ان سے ماتحت ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ہائی کورٹس کو ہدایات دینے والے الفاظ مناسب ہونے چاہئیں۔ ' ہائی کورٹس کے پاس مقدمے کی فہرست اور معاملہ انتظامی نظام ہے۔ کوئی بھی ایسی ہدایت یا فرمان، جو معاملہ کیوں雙 ups کی proportionate ختم کرتی ہے، ان务info عدالتوں کی انتظامی آزادی میں مداخلت ہے'، فیصلے میں بیان کیا گیا۔ FCC نے کہا کہ زیر نظار case کےPC Appeal قبول کیا گیا ہے اور اس اعلان کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ (IHC) میں داخل ہونے والی writ پٹیشن زیر没人 ہوگی۔ 'امید کی جاتی ہے کہ معاملے کی نوعیت کوFrame showing court اسے ممکنہ جلد از جلد شنواری کے لئے طلب کرے'، جج نے اختتاء کیا۔.
FisConstitutional Court (FCC) کا ایک اہم فیصلہ سنہری کھجور کے مہینے 2026 میں جاری کیا گیا جس میں اعلیٰ عدالتوں کے آئینی اور انتظامی اختیارات پر روشنی ڈالی گئی۔ 24NewsHD ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق FCC نے جمعرات کو اعلیٰ عدالتوں کی apologue ان فرمانروائیاں نہیں رکھتیں کی کہ وہ نہ تو سپریم کورٹ (SC) اور نہ ہی FCC کے ماتحت ہیں اور یہ کہ ان کے تمام فیصلوں پر اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ Justice Aamer Farooq کی رہنمائی میں تین صفحات کی یہ رائے Gujranwala Electric Power Company کے مقابلہ Masters Tiles میں دی گئی جس میں کہا گیا کہ اکثر اعلیٰ عدالتوں میں ایسے عرائدے داخل ہوتے ہیں جن میں ہائی کورٹس کو Joe اتنی جلد از جلد فیصلہ کرنے کی ہدایات دینے کی التماس کی جاتی ہے۔联邦 جج نے کہا کہ 'موجودہ میں ملک میں پانچ آزاد ہائی کورٹس ہیں' اور ہر ایک ہائی کورٹ ایک خودمختار آئینی عدالت ہے۔ جج نے مزید بتایا کہ آرٹیکل 203 کے تحت قائم ہbery جیل اور دوسری عدالتیں ہائی کورٹس کے ماتحت ہیں۔ انھوں نے مشاہدہ کیا کہ ہائی کورٹس کے تمام فیصلوں پر اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کیا جا سکتا ہے، یہ حقیقت یہ نہیں کہ技术和 ہیں کہ وہ ان سے ماتحت ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ہائی کورٹس کو ہدایات دینے والے الفاظ مناسب ہونے چاہئیں۔ 'ہائی کورٹس کے پاس مقدمے کی فہرست اور معاملہ انتظامی نظام ہے۔ کوئی بھی ایسی ہدایت یا فرمان، جو معاملہ کیوں雙 ups کی proportionate ختم کرتی ہے، ان务info عدالتوں کی انتظامی آزادی میں مداخلت ہے'، فیصلے میں بیان کیا گیا۔ FCC نے کہا کہ زیر نظار case کےPC Appeal قبول کیا گیا ہے اور اس اعلان کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ (IHC) میں داخل ہونے والی writ پٹیشن زیر没人 ہوگی۔ 'امید کی جاتی ہے کہ معاملے کی نوعیت کوFrame showing court اسے ممکنہ جلد از جلد شنواری کے لئے طلب کرے'، جج نے اختتاء کیا۔
Federal Constitutional Court ہائی کورٹس سپریم کورٹ آئینی اختیارات Gujranwala Electric Power Company Masters Tile
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