FDA آئی گالمی کو گھریلو استعمال کے لیے منظور، ذہنی امراض کے علاج میں انقلاب
امریکی ایف ڈی اے نے ذہنی بے چینی کے علاج کے لیے آئی گالمی دوا کو گھریلو استعمال کے لیے منظور کر لیا ہے۔ یہ دوا اسکیزوفرینیا اور بائیپولر ڈس آرڈر کے مریضوں کے لیے گھروں میں خود علاج کا متبادل فراہم کرتی ہے۔
امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ( FDA) نے اسکیزوفرینیا اور بائیپولر ڈس آرڈر میں ہونے والی اچانک بے چینی کو کم کرنے والی دوا آئی گالمی ( IGALMI) کو گھریلو ماحول میں استعمال کے لیے سرکاری منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ ان مریضوں کی ایک بڑی کمی کو پورا کرتا ہے جو گھر پر ہی اچانک شدت کی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور جنہیں پہلے طبی نگرانی والی جگہوں پر جانے پر مجبور ہونا پڑتا تھا۔
دوا کی منظوری اور تیار کنندہ کمپنی کی تفصیلات
یہ دوا جس کا عمومی نام ڈیکسمیڈیٹومڈین (dexmedetomidine) ہے، اسے بنیادی طور پر بائی ایکسل تھیراپیوٹکس (BioXcel Therapeutics) نے تیار کیا تھا، لیکن اب یہ ٹیوا فارماسیوٹیکلز (Teva Pharmaceuticals) کے پاس منتقل ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے اس پراڈکٹ کو حاصل کر لیا ہے۔ پہلی بار یہ دوا اپریل 2022 میں منظور کی گئی تھی، لیکن اس وقت اسے صرف طبی نگرانی میں استعمال کرنے کی اجازت تھی۔Also readTop vaccine official Peter Marks forced out at FDA, WSJ reports
اب جاری ہونے والی توسیع شدہ منظوری کے ساتھ، آئی گالمی ایف ڈی اے کی منظور کردہ پہلی ایسی دوا بن گئی ہے جسے اسکیزوفرینیا، اسکیزو ایفیکٹیو ڈس آرڈر، یا بائیپولر ڈس آرڈر (آئی اور آئی آئی) کے مریض اچانک ہونے والی بے چینی کے لیے گھروں میں خود دے سکتے ہیں۔
کلینکل ٹرائلز اور مریضوں کی اعداد و شمار
اس توسیع شدہ منظوری کے پیچھے مرحلہ 3 (Phase 3) کلینیکل ٹرائلز سے حاصل کردہ شواہد کارفرما رہے، جن میں 102 مریضوں نے 12 ہفتوں کی مدت کے دوران کل 1,160 بے چینی کے واقعات کا علاج کیا۔ ٹیوا فارماسیوٹیکلز کی جانب سے دی گئی معلومات کے مطابق، اس مطالعے میں یہ بھی ثابت ہوا کہ بار بار استعمال کرنے پر بھی دوا کی برداشت کرنے کی صلاحیت مستقل رہی اور کوئی سنگین نقصان دہ اثرات سامنے نہیں آئے۔
کمپنی کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اسکیزوفرینیا، اسکیزو ایفیکٹیو ڈس آرڈر اور بائیپولر ڈس آرڈر کے مریضوں میں سے تخمیناً 25 فیصد سے 40 فیصد مریض ان اوقات میں شدید بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ حالات میں یہ Episodes اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ مریض کو ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ جانا پڑتا ہے یا انہیں ہسپتال میں داخل کروانا پڑتا ہے۔
استعمال کا طریقہ اور ممکنہ ضمنی اثرات
آئی گالمی دوا کو منہ کے اندر زبانی یا نیچے ہونٹ اور لثیوں کے درمیان رکھی جانے والی گھلنشیل فلم (dissolving film) کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عام ضمنی اثرات میں نیند آنا، منہ کا خشک ہونا، چکر آنا اور منہ میں سن ہونا یا سوڑ سوڑانا شامل ہیں۔ دوا کا استعمال خون کی دباؤ میں کمی اور دل کی دھڑکن سست ہونے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
اس نئی منظوری کا مطلب یہ ہے کہ مریض اب اچانک ہونے والی ذہنی بے چینی کو گھر پر ہی مؤثر طریقے سے کنٹرول کر سکیں گے، جس سے ہسپتالوں پر دباؤ کم ہوگا اور مریضوں کی زندگی میں معیار بہتر آئے گا۔ یہ فیصلہ طویل عرصے سے چلے آ رہے علاج کے متبادل کی تلاش میں ایک اہم قدم ہے۔
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