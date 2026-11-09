FIA نے شراف شپنگ پر 35 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا
کیورٹی ایجنسی FIA نے کراچی پورٹ میں کشتی کے دستاویزات کی خلاف ورزی پر شراف شپنگ پر 35 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے، جس میں 33 رکنی کپڑنگ میں سے 7 غیر ملکی اہلکار شامل تھے جن کے پاس لازمی سرٹیفیکیٹس موجود نہ تھے۔
فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی ( FIA) کا کہنا ہے کہ کراچی پورٹ پر ڈاکر ہونے والی کشتی کی دستاویزات میں سنگین بے ترتیبی پائی جانے پر شراف شپنگ کو تین پونے چار کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔
ایجنسی کے مطابق کشتی CS Maram منسلک اہلکاروں کے سیمنز بکس اور بحری تربیت کے سرٹیفکیٹس کے بغیر تھی، جس کی وجہ سے انتظامیہ نے سخت کارروائی کی ہے۔Also readپنجاب میں رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت 75ہزار اسامیاں ختم، 40ارب کی بچت
جرمانے کی تفصیلات اور کشتی کی شناخت
FIA انامیشن کراچی کی ٹیم نے کشتی کی باقاعدہ معائنہ کارروائی کے دوران یہ بات سامنے لائی ہے کہ اس میں تعینات 7 غیر ملکی کپڑنگ رکنوں کے پاس لازمی دستاویزات موجود نہ تھیں۔
رپورٹس کے مطابق اس بحری جہاز میں کل 33 اہلکار کام کر رہے ہیں، جن میں 7 غیر ملکی شامل ہیں جن کی شناخت کی گئی ہے۔
ان 7 افراد میں 4 نیپالی، 1 بنگلہ دیشی اور 2 ملاوی کے باشندے شامل ہیں۔ ایجنسی کے مطابق ان تمام غیر ملکی اہلکاروں کے پاس بحری خدمت کے لیے لازمی 'سیمنز بکس' اور بحری تربیت کے سرٹیفکیٹس موجود نہ تھے۔
معائنہ کے دوران افسران کو کچھ اہلکاروں کے پاس برونڈی، پیلاؤ اور سینٹ کٹس اینڈ نیوس جیسے ممالک کے جاری کردہ سیمنز بکس بھی ملے، جو کہ بین الاقوامی بحری قوانین کی خلاف ورزی کی نشاندہی کرتے ہیں۔
اسٹیک ہولڈرز کی پوزیشن اور ذمہ داریاں
شراف شپنگ نامی ایجنسی جس کے ذمے اس کشتی کی نگرانی تھی، ان پر FIA کی جانب سے 3.5 ملین روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔
شراف شپنگ کے نمائندوں نے حکام کو یقین دلایا ہے کہ یہ جرمانہ قومی خزانے میں جمع کرایا جائے گا تاکہ قانونی کارروائی مکمل ہو سکے۔
کشتی کے کیپٹن نے دستاویزات کی کمی پر اپنی ذمہ داری قبول کی اور متعلقہ حکام سے معذرت بھی کی۔
کیپٹن نے وضاحت کی کہ یہ کشتی سلالہ سے کراچی آئی تھی اور یہاں کیبل بچھانے کے منصوبے پر کام کر رہی تھی، جس میں ممکنہ غفلت یا انتظامی ناکامی ہوئی۔
بحری قوانین کی تعمیل اور مستقبل کے اقدامات
FIA کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی بین الاقوامی بحری سیفٹی اور دستاویزی معیارات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے۔
ایجنسی نے مزید کہا ہے کہ غیر ملکی کپڑنگ اہلکاروں کی قانونی حیثیت کی تصدیق کرنا بحری شعبے میں سرگرمیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
اس موقع پر حکام نے تمام شپنگ ایجنسیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی تمام ضروری دستاویزات وقت پر تصدیق کریں۔
یہ فیصلہ کراچی پورٹ پر بحری تجارتی سرگرمیوں کی شفافیت اور قانونی پابندیوں کی سختی کو اجاگر کرتا ہے۔
FIA کا موقف ہے کہ یہ کارروائی مستقبل میں ایسی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔
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