FIA Harappa Toll Plaza Hawala Arrest Rs54.04 Million Recovery
Federal Investigation Agency arrested two suspects at Harappa Toll Plaza for illegal currency exchange. The operation recovered Rs54.04 million under FIA directives.
فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی نے ہارپا ٹول پلازا پر ہاوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا اہتمام کیا۔ اس کارروائی کے دوران ایجنسی کے اہلکاروں نے دو مشتبہ افراد کو گرفتار کیا اور محکمے کے ہاتھRs54.04 ملین نقد رقم بھی آئی۔ یہ کارروائی محکمہ کے اعلیٰ حکام کی ہدایات کی روشنی میں کی گئی جس میں غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش کی گئی۔
گرفتاری اور بازیافت کی تفصیلات
ایف آئی اے کے مطابق گرفتار کیے گئے مشتبہ افراد کی شناخت محمد عواص اور محمد نعیم کے طور پر کی گئی ہے۔ ایجنسی کے ترجمان انسپکٹر فریال خان نے تصدیق کی کہ یہ دونوں ملزمان غیر قانونی خارجی کرنسی کی مبادلہ اور ہاوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے کی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔Also readامریکی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی تاریخی فتح، ٹرمپ پالیسیوں کے خلاف ووٹرز کا غصہ
تحقیقاتی عمل کے دوران معلوم ہوا کہ گرفتار ملزمان کے پاس حکومت پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری شدہ کوئی بھی قانونی لائسنس، اجازت نامہ یا دستاویزات موجود نہیں تھیں۔ غیر مجاز کرنسی کی تجارت اور ہاوالہ سسٹم کا استعمال پاکستان کے مالیاتی قوانین کے بالکل خلاف ہے جس کی وجہ سے ان پر سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔
قانونی چارہ جوئی اور مقدمہ درج
ایف آئی اے نے گرفتار ملزمان کے خلاف Foreign Exchange Regulation Act, 1947 کی شق نمبر 4، 5، 8 اور 23 کے تحت کیس نمبر 06/2026 درج کیا ہے۔ ساتھ ہی ہی پاکستان پینل کوڈ کی شق نمبر 109 کے تحت بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہ مقدمات غیر قانونی بین الاقوامی پیسوں کی منتقلی اور مالیاتی دھوکہ دہی کے سنگین جرائم سے متعلق ہیں۔
یہ کارروائی ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور اور فیصل آباد زون ڈائریکٹر صدیق سلطان المہدی کی خصوصی ہدایات پر عمل درآمد کیا گیا۔ ایف آئی اے کے اعلیٰ عہدیداروں کی نگرانی میں یہ کارروائی کی گئی تاکہ ایسے غیر قانونی نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے جو ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔
آگے کی تحقیقات اور افسران کی ذمہ داری
فیصل آباد زون کے ترجمان انسپکٹر فریال خان کے مطابق تفتیش ابھی جاری ہے اور اس کیس کی مزید جانچ پڑتال کے لیے انسپکٹر کاشف حسین علوی کو خصوصی طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ ملزمان سے مکمل تعاون حاصل کریں اور ان کے مالیاتی نیٹ ورک کے دیگر حصوں کی نشاندہی کریں۔
ایف آئی اے کے مطابق اس کارروائی کے نتیجے میں ملزمان سے بڑی تعداد میں غیر قانونی کرنسی قبضے میں لی گئی ہے جوکہ ملک کی معیشت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کارروائی کا مقصد مستقبل میں ایسے کسی بھی واقعے کو روکنا ہے جس سے غیر ملکی کرنسی کے غیر مجاز تبادلے کی اجازت ملے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ہاوالہ ہنڈی کا نظام ملک کی معیشت کو شدید نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے پیسے کی لوٹ کھسٹ اور منی لانڈرنگ جیسے جرائم بڑھتے ہیں۔ ایف آئی اے کی اس کارروائی کو ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں کی تائید ہوتی ہے۔
پولنگ اسٹیشنز اور ٹول پلازوں پر اسٹریٹجک چیکنگ کو مزید سخت کیا جائے گا تاکہ ایسے غیر قانونی عناصر کو فوری طور پر پکڑا جا سکے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ وہ غیر قانونی کرنسی ایکسچینج کے خلاف اپنی مہم کو جاری رکھے گی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹے گی۔
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