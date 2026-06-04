Gilgit-Baltistan میں حکومت کی اسکولوں اور کالجوں میں دو دنوں کی بندش کا اعلان ہوا ہے۔ یہ اعلان آئندہ علاقائی انتخابات سے پہلے کیا گیا ہے۔
Gilgit-Baltistan کی حکومت کی اسکولوں اور کالجوں میں دو دنوں کی بندش کا اعلان ہوا ہے۔ یہ اعلان آئندہ علاقائی انتخابات سے پہلے کیا گیا ہے، جب سیاسی مہم اپنی آخری اور سب سے زیادہ شدید مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل کے مطابق، Baltistan میں تمام سرکاری تعلیمی ادارے جمعہ اور ہفتہ کو بند رہیں گے تاکہ انتخابات سے متعلق سرگرمیوں اور انتظامی اہمیت کو فروغ دیا جا سکے۔ سیاسی جماعتوں نے اپنی مہم کے دوران علاقے میں اپنے مہمات کو بڑھا دیا ہے، جبکہ امیدواروں نے ووٹروں سے رابطہ کیا ہے اور عوامی اجتماعات منعقد کیے ہیں۔ ملک کی اہم سیاسی جماعتوں کے سینئر رہنماؤں نے مہمات میں حصہ لیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر نواز شریف نے انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے۔ دوسری طرف، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ان کی بہن عاصفہ بھٹو زرداری نے بھی اپنے جماعت کے امیدواروں کی حمایت میں مہم چلائی ہے۔ دوسری طرف، سابق جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے بھی انتخابی مہم میں حصہ لیا ہے، جس سے سیاسی مقابلے میں اہم نام شامل ہو گئے ہیں۔ انتخابات کے مہم کا اختتام آج رات ہو رہا ہے، جب سیاسی جماعتیں ووٹر کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی آخری کوشش کر رہی ہیں، جو کہ ایک اہم علاقائی انتخابات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے.
Gilgit-Baltistan کی حکومت کی اسکولوں اور کالجوں میں دو دنوں کی بندش کا اعلان ہوا ہے۔ یہ اعلان آئندہ علاقائی انتخابات سے پہلے کیا گیا ہے، جب سیاسی مہم اپنی آخری اور سب سے زیادہ شدید مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل کے مطابق، Baltistan میں تمام سرکاری تعلیمی ادارے جمعہ اور ہفتہ کو بند رہیں گے تاکہ انتخابات سے متعلق سرگرمیوں اور انتظامی اہمیت کو فروغ دیا جا سکے۔ سیاسی جماعتوں نے اپنی مہم کے دوران علاقے میں اپنے مہمات کو بڑھا دیا ہے، جبکہ امیدواروں نے ووٹروں سے رابطہ کیا ہے اور عوامی اجتماعات منعقد کیے ہیں۔ ملک کی اہم سیاسی جماعتوں کے سینئر رہنماؤں نے مہمات میں حصہ لیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر نواز شریف نے انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے۔ دوسری طرف، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ان کی بہن عاصفہ بھٹو زرداری نے بھی اپنے جماعت کے امیدواروں کی حمایت میں مہم چلائی ہے۔ دوسری طرف، سابق جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے بھی انتخابی مہم میں حصہ لیا ہے، جس سے سیاسی مقابلے میں اہم نام شامل ہو گئے ہیں۔ انتخابات کے مہم کا اختتام آج رات ہو رہا ہے، جب سیاسی جماعتیں ووٹر کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی آخری کوشش کر رہی ہیں، جو کہ ایک اہم علاقائی انتخابات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے
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