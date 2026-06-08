Gilgit-Baltistan elections: PPP ne jit liya 9 khaatayon mein

Gilgit-Baltistan elections ko aaj shan o shamshaab mein poora hua. People ne elections mein shirakati ke liye apni jeevan ki kamiyan kar di. Preliminary unofficial results ke anusaar, Pakistan Peoples Party (PPP) ne 9 khaatayon mein jit liya hai. PPP ne GBA 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 aur 19 khaatayon mein jit liya hai. Independent candidates ne GBA 3, 23 aur 24 khaatayon mein jit liya hai. PML-N ne GBA 22 aur MWM ne GBA 8 khaata mein jit liya hai.
Gilgit-Baltistan elections ko aaj shan o shamshaab mein poora hua. Logon ne elections mein shirakati ke liye apni jeevan ki kamiyan kar di. Gilgit-Baltistan (Dunya News) - Gilgit-Baltistan elections ko aaj shan o shamshaab mein poora hua.
Logon ne elections mein shirakati ke liye apni jeevan ki kamiyan kar di. Awalji ghatnaon ke anusaar Pakistan Peoples Party (PPP) ne 9 khaatayon mein jit liya. 18 se 24 khaatayon ke unofficial aur unconfirmed results ke anusaar, PPP ne 9 khaatayon mein jit liya, independent candidates ne 6 khaatayon mein jit liya, Pakistan Muslim League (PML-N) ne 2 khaatayon mein jit liya, aur Majlis-e-Wahdat Muslimeen ne 1 khaata mein jit liya.
PPP ne GBA 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 aur 19 khaatayon mein jit liya, jabki PML-N ne GBA 22, MWM ne GBA 8, aur independent candidates ne GBA 3, 23 aur 24 khaatayon mein jit liya. GBA-1 Gilgit-1 constituency ke 76 se 80 polling stations ke unofficial results ke anusaar, Pakistan Peoples Party ke Amjad Hussain ne pehli jagah par aaya hai, jiske paas 10,490 votes hain, jabki Pakistan Muslim League-Nawaz ke Muhammad Shafiquddin ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 6,245 votes hain.
GBA-2 Gilgit-2 constituency ke 27 se 91 polling stations ke unofficial results ke anusaar, Pakistan Muslim League (N) ke Hafeez-ur-Rehman ne pehli jagah par aaya hai, jiske paas 4,129 votes hain, jabki Pakistan People's Party ke Jamil Ahmed ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 2,695 votes hain. GBA-3 Gilgit-Baltistan constituency ke 82 polling stations ke unofficial results ke anusaar, independent candidate Syed Sohail Abbas ne jit liya hai, jiske paas 7,877 votes hain, jabki Aftab Haider Advocate of the Pakistan Peoples Party ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 7,361 votes hain.
GBA 4 Nagar 1 constituency ke 53 polling stations ke unofficial results ke anusaar, Pakistan Peoples Party ke Muhammad Ali Akhtar ne jit liya hai, jiske paas 7,530 votes hain, jabki Pakistan Tehreek-e-Insaf ke Muhammad Ayub Waziri ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 6,491 votes hain. GBA 5 Nagar 2 constituency ke 15 se 32 polling stations ke unofficial results ke anusaar, independent candidate Jahangir Shah ne pehli jagah par aaya hai, jiske paas 1108 votes hain, jabki Pakistan Muslim League (N) ke Javed Ali Manwa ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 838 votes hain.
GBA-6 Hunza constituency ke 77 se 88 polling stations ke unofficial results ke anusaar, independent candidate Neknam Karim ne pehli jagah par aaya hai, jiske paas 5,612 votes hain, jabki Imtiaz-ul-Haq of the Pakistan Peoples Party ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 4,540 votes hain. GBA 7 Skardu 1 constituency ke 31 polling stations ke unofficial results ke anusaar, Syed Tauqir Mehdi of the Pakistan Peoples Party ne jit liya hai, jiske paas 4,337 votes hain, jabki Raja Jalal Hussain Khan of the Utsharq Pakistan Party ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 3,891 votes hain.
GBA-8 Skardu-2 constituency ke 70 polling stations ke unofficial results ke anusaar, Majlis-e-Wahdat Muslimeen ke Muhammad Kazim ne jit liya hai, jiske paas 10,474 votes hain, jabki PPP ke Syed Muhammad Ali Shah ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 10,118 votes hain. GBA 9 Skardu 3 constituency ke 54 polling stations ke unofficial results ke anusaar, Pakistan Peoples Party ke Fida Muhammad Nashad ne jit liya hai, jiske paas 6,314 votes hain, jabki independent candidate Wazir Muhammad Saleem ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 6,106 votes hain.
GBA-10 Skardu-4 constituency ke 51 polling stations ke unofficial results ke anusaar, PPP ke Nasir Ali Khan ne jit liya hai, jiske paas 6,582 votes hain, jabki Wazir Muhammad Khan of the Stability Pakistan Party ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 4,667 votes hain. GBA-11 Kharmang constituency ke 11 se 51 polling stations ke unofficial results ke anusaar, Pakistan People's Party ke Iqbal Hassan ne pehli jagah par aaya hai, jiske paas 1,607 votes hain, jabki independent candidate Shujaat Hussain ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 897 votes hain.
GBA-12 Sugar constituency ke 71 polling stations ke unofficial results ke anusaar, Imran Nadeem of the PPP ne jit liya hai, jiske paas 12,944 votes hain, jabki Raja Muhammad Azam Khan of the Pakistan Tehreek-e-Insaf ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 8,682 votes hain. GBA 13 Astore 1 constituency ke 36 se 57 polling stations ke unofficial results ke anusaar, Pakistan Muslim League (N) ke Rana Farman Ali ne pehli jagah par aaya hai, jiske paas 4,368 votes hain, jabki independent candidate Shahida ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 4,312 votes hain.
GBA-14 Astore 2 constituency ke 35 se 51 polling stations ke unofficial results ke anusaar, Pakistan Muslim League (N) ke Rana Muhammad Farooq ne pehli jagah par aaya hai, jiske paas 4,300 votes hain, jabki Shamsul-ul-Haq Lone of the Utsharq Pakistan Party ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 3,865 votes hain. GBA-15 Diamer-1 constituency ke 11 se 51 polling stations ke unofficial results ke anusaar, independent candidate Muhammad Dilpazir ne pehli jagah par aaya hai, jiske paas 1,426 votes hain, jabki Wali-ur-Rehman of Jamiat Ulema-e-Islam (F) ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 996 votes hain.
GBA-16 Diamer-2 constituency ke 8 se 42 polling stations ke unofficial results ke anusaar, Atiqullah of the Stability Pakistan Party ne pehli jagah par aaya hai, jiske paas 1,302 votes hain, jabki Muhammad Anwar of the Pakistan Muslim League (N) ne dusri jagah par aaya hai, jiske paas 1,069 votes hain
Gilgit-Baltistan Elections PPP PML-N MWM Independent Candidates
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