Grand Theft Auto VI: 13 سال بعد گیم ریالیٹ، عالمی سطح پر طوفان برپا
گریٹ دیفٹ آٹو 6 کی ریلیز نے گیمنگ عالم میں نئی تاریخ رقم کی ہے، جو 13 سال بعد لانچ ہوئی ہے۔ اس گیم نے ناقدین اور کھلاڑیوں دونوں کی توجہ حاصل کی ہے۔
گریٹ دیفٹ آٹو سیسٹم (Grand Theft Auto VI) نے بدھ کی صبح دنیا بھر کے گیمرز کو اپنی طرف متوجہ کیا جب نقادوں نے اس ٹائٹل کو انتہائی تعریف کے ساتھ پیش کیا۔ یہ کرائم فرنچائز کی آخری مکمل ایڈیشن تھی جو 13 سال بعد سامنے آئی اور اس نے سیلز کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ سیریز کھلاڑیوں کو گینگسٹر کی زندگی گزارنے، گاڑیاں تباہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے کا موقع دیتی ہے۔
گیم کی ریلیز اور عالمی ردعمل
گریٹ دیفٹ آٹو 6 کی ریلیز نیوزی لینڈ میں مقامی وقت کے مطابق درمیان رات (1100 GMT بدھ) شروع ہوئی اور پھر دنیا بھر میں ہر مارکیٹ میں درمیان رات کے ساتھ ساتھ جاری رہی۔ نیوزی لینڈ کے کھلاڑی لوک اسٹارک نے پہلے کھیلے اور ان کا کردار جلد ہی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ "وِسٹڈ الوی"۔ آسٹریلیا کے طالب علم رائل فینل نے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا ایک بڑا لمحہ ہے۔Also readGrand Theft Auto VI: تاریخ کی سب سے مہنگی ویڈیو گیم کی عالمی لانچ
ایک 42 سالہ گیمر نے جرمن ریڈٹ فورم پر لکھا کہ انہوں نے کام سے چھٹی لے کر رات بھر کھیلا۔ انہوں نے لکھا کہ 13 سال پہلے وہ صبح 6 بجے تک کھیلتے تھے۔ ریڈٹ کے سرکاری فورم پر صارفین نے بہتر انٹریکٹو عناصر کی تعریف کی۔ ایک صارف نے لکھا کہ روشنی کے ایک لمحے میں حقیقی انسانی چہرہ نظر آیا۔
مالیاتی اثرات اور پیش گوئیاں
انالیٹکس فرم Omdia کا اندازہ ہے کہ گریٹ دیفٹ آٹو 6 اس سال کے آخر تک اسٹوڈیو Rockstar Games اور پیرنٹ کمپنی Take-Two Interactive کے لیے 3.2 ارب ڈالر کی کمائی کر سکتی ہے۔ The Verge کے ایڈوئیرڈ Webster نے لکھا کہ گیم ہائپ کو زندہ کر دیتی ہے۔
نیو یارک یونیورسٹی کے پروفیسر Joost van Dreunen نے کہا کہ گیم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ایک آؤٹ لائر ہے۔ Omdia کے تجزیہ کار James McWhirter نے کہا کہ اس سے دیگر سروسز پر بھی اثر پڑے گا۔
کھلاڑیوں کا ردعمل اور چھٹیوں کا بوجھ
بہت سے مداحوں نے لئونیدا نامی فرضی ریاست کی تلاش میں کام سے چھٹیاں لیں۔ Dmytro Shkambara نے کہا کہ وہ 4 دن کی چھٹی لے رہے ہیں۔ Remote نے نوٹ کیا کہ نومبر 19 کے لیے چھٹیوں میں 32 فیصد اضافہ ہوا۔
موازنہ اور مستقبل کے اقدامات
گریٹ دیفٹ آٹو 6 اس کے پیشروؤں سے بڑی اور بہتر ہے۔ یہ BONNIE اور CLYDE کی طرز پر ایک جوڑے کی کہانی ہے جو Vice City میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 10 دسمبر کو Game Awards کے لیے نامزد ہے۔ اسٹوڈیو نے 2022 کے ہیک کے بعد دو بار لےٹ کیا۔ King's College London کے لیچرر Paolo Ruffino نے کہا کہ یہ سیریز ہمیشہ زبردست ہے۔
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