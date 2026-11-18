Grand Theft Auto VI: تاریخ کی سب سے مہنگی ویڈیو گیم کی عالمی لانچ
گریٹیت اتو VI کی عالمی لانچ نے گیمنگ انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1 ارب ڈالر کے لاگت پر بننے والی یہ گیم چند دنوں میں 150 کروڑ ڈالر کی کمائی کر چکی ہے۔
تاریخ کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی ویڈیو گیم Grand Theft Auto VI آج منگل کو عالمی سطح پر ریلیز ہو چکی ہے۔ یہ گیم نیوزی لینڈ میں جمعرات کی نصف شب سے دستیاب ہوئی اور مختلف ٹائم زونز میں تیزی سے دنیا بھر میں مقبول ہو رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کی پیداواری لاگت اندازاً ایک ارب ڈالر سے زائد بتائی گئی ہے جو اسے گیمنگ کی تاریخ میں سب سے مہنگی منصوبہ بندیوں میں شامل کرتی ہے۔
روشنی میں آئی تیز رفتار عالمی ریلیز اور قیمتیں
یہ گیم Sony کی PlayStation 5 اور Microsoft کی Xbox Series X اور S کنسولز پر دستیاب ہے۔ اس کی معیاری ایڈیشن امریکی ڈالر میں 79.99 ڈالر اور الیمیٹ ایڈیشن 99.99 ڈالر میں فروخت ہو رہی ہے۔ کھلاڑی اسے گھر بیٹھے اپنے پیسے دے کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔Also readگلیسٹری BBC کے 2027 کے ہیڈ لائنرز کا اعلان
اگلے دن یعنی منگل تک، اینالیٹکس فرم Sensor Tower کے مطابق اس کے تقریباً 16 ملین کاپیاں بیچ چکی ہیں۔ اس سے پیدا ہونے والی کل آمدنی 1.5 ارب ڈالر سے زائد بنتی ہے۔ یہ رقم پہلے ہی اسے ایک بڑا مالیاتی سنگ میل بناتی ہے۔
یونیورسٹی آف نیو یارک کے پروفیسر Joost van Dreunen کے مطابق، 10 ملین سے زائد پری آرڈرز نے ایک لمہ میں 1 ارب ڈالر کی آمدنی فراہم کی۔ یہ کارنامہ اس کی پچھلی گیم کے مقابلے میں دو دن کم وقت میں حاصل ہوا۔
کھلاڑیوں کا رویہ اور گیمنگ انڈسٹری پر اثرات
مارکیٹ ریسرچ فرم Newzoo کے تجزیے کے مطابق پہلی ہفتے میں فروخت 3.25 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اس خبر کے بعد Take-Two Interactive کی اسٹاک قیمت پرمارکیٹ ٹریڈنگ میں 7 فیصد اضافے کے ساتھ اڑان بھری۔
HR پلیٹ فارم BambooHR کے ڈیٹا کے مطابق جمعرات کو چھٹیوں کی درخواستیں 13 فیصد زیادہ رہیں۔ امریکہ میں 1500 بالغوں کے سروے میں سے ایک تہائی Gen Z ملازمین چھٹی لینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔
BambooHR کے سی ای او Brad Rencher نے کہا کہ اس سائز اور پیمانے پر دیگر انٹرٹینمنٹ لانچز میں یہ ریکارڈ اب تک دیکھا نہیں گیا۔ کھلاڑی اپنا وقت ضائع کیے بغیر فوراً کھیل میں شامل ہو رہے ہیں۔
کہانی کا مرکزی کردار اور کرداروں کی اہمیت
یہ گیم Florida کی شکل والی Leonida میں موجود Vice City کے نیون روشن راستوں پر مبنی ہے۔ اس میں کھلاڑی دو مرکزی کرداروں کی حیثیت سے کھیل سکتے ہیں جن میں Lucia Caminos اور Jason Duval شامل ہیں۔ یہ دونوں ایک جدید دور کی Bonnie اور Clyde کی طرح ہیں۔
کہانی میں ایک بڑی چوری کے دوران خرابی کے بعد انہیں ایک وسیع سازش میں پھنس جاتا ہے۔ کھلاڑی دونوں کرداروں کے درمیان تبدیل ہو سکتے ہیں۔ Lucia اس سیریز میں پہلی مکمل طور پر تشکیل دیا گیا خاتون مرکزی کردار ہے۔
Entertainment Software Association کے مطابق خواتین گیمرز امریکہ میں تقریباً آدھے ہیں۔ یہ تبدیلی طویل عرصے سے خواتین گیمرز کی ایک مانگ تھی۔
تنقیدی جائزے اور مستقبل کا اندازہ
تاریخی پروفیسر Tore Olsson کے مطابق کھیل اب زیادہ اچھائی کے طریقے کی طرف جا رہا ہے۔ سابقہ مقابلے میں یہاں بے ہودہ تشدد کم ہے۔
Rockstar North کے Rob Nelson نے واضح کیا کہ نوجوان جوڑے کے لیے بے تحاشہ قتل منطقی نہیں۔ GamesRadar+ نے اس گیم کی اقسام اور معیار کی تعریف کی ہے۔
Eurogamer Poland نے کارکردگی کے معمولی مسائل کو نوٹ کیا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ یہ اس جنریشن کی بہترین گیموں میں شامل ہے۔ مرکزی کہانی کا اندازہ 50 گھنٹے کا لگایا گیا ہے۔
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology