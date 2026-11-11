G7 کا خطے کی استحکام کے لیے چین کے خلاف متحد موقف، تائیوان کی حمایت
پیرس اجلاس کے بعد جی سات ممالک نے چین کی جانب سے تائیوان کے آس پاس سمندری سرگرمیوں کو خطے کی استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔
جنوبی مشرقی ایشیا میں جی سی (G7) کے بیرون ملک امور کے وزیر اعظم نے پیرس میں منعقدہ اپنی ملاقات کے اختتام پر ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے چین کی جانب سے تائیوان کے مشرقی ساحل کے قریب بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس اہم بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ چین کی غیر معمولی اور جارحانہ کارروائیاں نہ صرف خطے کی مستحکم صورتحال کو نقصان پہنچا رہی ہیں بلکہ بین الاقوامی سمندری راستوں پر آزادانہ آمد و رفت کے حق کو بھی شدید خطرہ بنی ہوئی ہے۔
G7 کا متحدہ ردعمل اور مشترکہ بیان
بدھ کی شب شائع ہونے والے اس تاریخی مشترکہ بیان میں جی سی کے تمام ارکان نے چین کی مسلسل بڑھتی ہوئی سفارتی اور فوجی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اس بیان میں خاص طور پر زور دیا گیا ہے کہ کسی بھی ایسی ایک طرفہ کوشش کا سختی سے مخالف ہے جس کا مقصد موجودہ معروضی صورتحال کو زبردستی یا دھمکی کے ذریعے تبدیل کرنا ہو۔ یہ بیرون امور کے وزرا کے سطح پر سامنے آنے والا سب سے طاقتور اور متحدہ اعلان سمجھا جا رہا ہے جو چین کی ان سرگرمیوں کے خلاف ہے جو حال ہی میں سامنے آئی ہیں۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
بین الاقوامی سطح پر اس بات کی گہری فکر ظاہر کی گئی ہے کہ چین کی مسلسل بڑھتی ہوئی سرگرمیاں علاقائی امن اور تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے سنگین چیلنج بن چکی ہیں۔ جی سی کے ممالک، جن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی شامل ہیں، نے پہلے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا لیکن اب اس مشترکہ بیان نے ان خاموش خاموشیوں کو توڑ کر ایک واضح سیاسی پیغام دیا ہے کہ بین الاقوامی برادری چین کی جانب سے تائیوان کے آس پاس کی فضائی اور سمندری نگرانی کو برداشت نہیں کرے گی۔
تائیوان کا دفاعی اقدامات اور کھلے سمندر کی اہمیت
تائیوان کے صدر کے دفتر نے جی سی کے اس باضابطہ اور حمایتی بیان کو خوش آئند قرار دیا ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تائیوان سمندر اور انڈو پیسیفک خطے میں امن و استحکام عالمی سلامتی اور اقتصادی خوشحالی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تائیوان کے صدر کے دفتر کے ترجمان کارن گکو نے ایک باضابطہ بیان میں واضح کیا ہے کہ تائیوان اپنی خود دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے پر مکمل توجہ مرکوز رکھے گا اور اس عمل میں جی سی جیسے ہم خیال بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گا۔
تائیوان کی حکومت کی جانب سے یہ دباؤ اس لیے بھی زیادہ مؤثر ہو گیا ہے کیونکہ تائیوان کے مشرقی ساحل کے آس پاس کا علاقہ جنگ کے دوران کسی بھی ممکنہ بندوبست یا بحری محاصرے کے دوران اتحادیوں سے سپلائی آنے کے اہم راستوں کے لحاظ سے انتہائی حساس سمجھا جاتا ہے۔ تائیوانی اہلکاروں کا ماننا ہے کہ چین چھٹے مہینے سے اپنی فوجی، نیم فوجی اور شہری جہازوں کو ملا کر ایک جدید سمندری محاصرے کی مشق کر رہا ہے تاکہ مستقبل میں اس جزیرے کو معاشی طور پر تنہا کیا جا سکے۔
چینی بحری گشت اور خطے میں نئی صورتحال
چین کی سرحدی محافظ فورس (Coast Guard) نے گزشتہ مہینے تائیوان کے مشرقی ساحل کے قریب ایک بار پھر سخت گشت کیا تھا جس کے نتیجے میں تائیوان نے الزام لگایا کہ چین بحری جہازوں کو پریشان کر رہا ہے اور وہاں ایک فرضی جوریڈکشن (عدالتی دائرہ کار) نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے چین کے بیرون امور کے دفتر نے ابھی تک کسی بھی تبصرے سے گریز کیا ہے، حالانکہ چین کی سرکاری پوزیشن یہی ہے کہ وہ تائیوان کے کسی بھی قسم کے خود مختاری کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کرتا اور اسے اپنے ہی خطے کا حصہ مانتا ہے۔
تائیوان کے وزیر دفاع ولنگٹن کو نے بدھ کو بتایا کہ چین مشرقی بحیرہ روم اور مغربی پیسیفک کے علاقوں میں ایک طرفہ 'علاقائی جبر' (Area Denial) کی مشقیں کر رہا ہے جن میں چین کا ایک ایئر کرافٹر کیئرئر (Aircraft Carrier) اور دیگر بحری تنصیبات شامل ہیں۔ چین کی فوج تائیوان کے گرد روزانہ کی بنیاد پر گشت جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے خطے میں تناؤ کا اندیشہ مزید بڑھ گیا ہے۔ چین نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا ہے کہ آیا وہ اپنی فوجی سرگرمیوں کو کم کرے گا یا مزید بڑھائے گا۔
پاکستان کی سفارتی پوزیشن اور مستقبل کے امکانات
اس پوری صورتحال میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس طرح بین الاقوامی قانون اور خطے کی قوتیں اس نازک نقطہ کو متوازن رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ چین کی جانب سے کبھی بھی زبردستی کے استعمال کا حق سلب نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ بیجنگ ہمیشہ سے 'پرامن ری یونیفیکیشن' (Peaceful Reunification) کو ترجیح دیتا ہے۔ تاہم، جی سی کا یہ متفقہ بیان اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ عالمی طاقتیں چین کی جانب سے اس پالیسی کو تبدیل کرنے یا اسے مزید سخت کرنے کی کوششوں کو سختی سے دیکھ رہی ہیں۔
آئندہ چند ہفتوں میں جی سی ممالک کی جانب سے تائیوان کی حمایت کے لیے کیا جانے والے مزید اقتصادی یا سفارتی اقدامات کا جائزہ لینا ضروری ہوگا۔ تائیوان کے وزیر دفاع ولینگٹن کو کی جانب سے کی گئی اس واضح پیش گوئی کے بعد کہ چین مغربی پیسیفک میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا رہا ہے، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سمندری سرحدوں کے نگرانی کے نظام میں مزید تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ اس تناظر میں، تمام متعلقہ فریقین کے درمیان کھلی گفتگو اور عسکری سطح پر رابطے کا بحال ہونا خطے کی امن و امان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔
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